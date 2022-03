Confían médicos que César Verástegui de solución a problemas del sector

• Lamentan negativa del Gobierno Federal para resolver conflictos laborales

Tampico, Tam.- Ante la cerrazón y falta de interés del gobierno federal por resolver una serie de problemas laborales que padece el sector de la salud, un grupo numeroso de profesionistas de este gremio, manifestaron su respaldo al proyecto que encabeza César Verástegui Ostos.

En este sentido se pronunció el director del Hospital Carlos Canseco de Tampico, Doctor Jorge Humberto Delgado García, quien afirmó que están padeciendo de muchas carencias, muchos problemas para obtener bases laborales y homologar a sus compañeros, “sabemos que es algo que depende del Gobierno Federal y lo está utilizando para golpear a nuestro estado, estoy convencido que César Verástegui tiene la fortaleza para luchar por nuestro sector”, dijo luego de lamentar la cerrazón de las autoridades federales para dar certeza laboral a empleados del Sector Salud:

Delgado García afirmó que después de un encuentro con el precandidato de la alianza va por Tamaulipas, César Verástegui, lo percibe como una persona de resultados, de trabajo, sensible, que escucha a la gente y principalmente porque ha contribuido a mejorar la seguridad pública en la entidad.

Añadió que hasta hace poco aún no tenía definida su preferencia electoral y que no conocía al Truko “pero una vez que lo conocí, me convencí de que es la persona ideal para conducir al estado y me sumé a su proyecto, hoy tenemos la posibilidad de elegir a un gobernador que tiene trayectoria, que ha trabajado por su municipio, por su estado y nos propone hacer crecer el desarrollo de Tamaulipas”.

Personas como el Doctor Delgado García, sin filiación política o ideologías partidistas, han volteado a ver el proyecto de César Augusto Verástegui Ostos, quien semana tras semana registra un ascenso en su nivel de aceptación entre los electores, mientras los contrincantes se mantienen estancados e incluso con tendencia a la baja.