EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En Soto la Marina ya se están viendo y notando, los resultados de la coalición política entre el PAN y el PRI de manera particular…Les comento porque algunos cuadros que están plenamente identificados con el tricolor en cuanto a su origen ya forman parte de la nómina estatal en nuestro municipio…El dirigente de la CNC como lo es el estimado amigo MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA ya está en la nómina de Bienestar que encabeza JUAN ESTRADA…De igual manera RAFITA LOZANO quedó integrado dentro de esa misma dependencia desde la semana pasada…Aunque RAFITA en la elección local anterior participó a favor del PAN no se puede ocultar que sus inicios y su formación política tienen claros y más que marcados orígenes en el tricolor…Lo más probable es que la alta de RAFITA en el Gobierno de Tamaulipas tiene mucho que ver por su cercanía con la titular en Tamaulipas YALHEEL ABDALÁ CARMONA con quien tiene amistad desde que ella fue líder estatal del PRI…RAFITA LOZANO RAMÍREZ nominalmente es zonal dentro de esa dependencia …Igual que MARIO CRUZ OCHOA…MARIO CRUZ OCHOA tiene importante presencia política, sobre todo en la zona rural del municipio…Por cierto, con el cambio de Delegado de SEBIEN me comentaban su incertidumbre, algunos beneficiarios de cuartos que están aprobados para su construcción, por parte de esa dependencia…Hasta donde sabe un servidor, no creo que los beneficiarios tengan nada de qué preocuparse en lo más mínimo…Y es que los cuartos que se construirán por el estado ya están aprobados, no se puede cancelar su construcción…Es decir, no dependen para nada si hay cambio de Delegado en el municipio…Son programas institucionales que siguen su marcha, independientemente del nombre del Delegado de SEBIEN…Al igual que el tema del padrón de las despensas que se hacen llegar por la administración del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Los beneficiarios de las despensas no van a ser cambiados…Se podría aumentar a lo mejor el padrón, eso sí…Es decir, en Soto la Marina los programas asistenciales, del estado, no habrán de sufrir cambios…Hablando del tema político municipal rumbo a la elección del mes de junio, se tiene que resaltar la importancia tanto de la alineación de los grupos o las corrientes tradicionales, como del papel que desarrollarán los programas de las administraciones tanto estatales como las federales…Ya sabemos y ni por nada es un secreto que el gobierno de AMLO tiene una numerosa clientela electoral en Soto la Marina…Los beneficiarios de los diferentes programas federales, son un rico filón de oro para satisfacer la propaganda electoral del abanderado Morenista AMERICO VILLARREAL ANAYA…Que sus operadores políticos, puedan o tengan la capacidad política para aprovecharlo, ese es otro tema…Y es que por el lado de el TRUKO están más que convencidos de que se van a llevar el triunfo electoral el cinco de junio…El TRUKO se ha hecho de operadores políticos muy experimentados del PRI…Más los zorros de la grilla estatal que por parte del PAN ya trae desde un principio, nos permiten ver que en el cuartel de guerra del nativo de Xicoténcatl no van a andar con miedos…Ni con miserias de ninguna índole…Y el apoyo del gobernador CABEZA DE VACA es en serio…Quien mejor para cuidarle las espaldas en su salida que el TRUKO?…CABEZA DE VACA no tiene la menor intención de que le ganen la plaza los de Morena…Por otro lado, se dice y con mucha insistencia que la Lic. ARELI ACOSTA MENDIOLA será la Coordinadora de la campaña del TRUKO aquí en Soto la Marina…Sería una buena decisión porque en primer lugar goza de la absoluta confianza del nativo de Xicoténcatl…Viene colaborando con TRUKO desde hace un buen tiempo…El virtual abanderado del PAN-PRI-PRD le profesa muchísima confianza…Aparte es una joven política que no está peleada con ningún grupo o partido político de los que forman la coalición estatal…Así se dice en Ciudad Victoria…Que la Lic. ARELI podría ser la coordinadora de esta campaña aquí en nuestro municipio…Por su parte el Lic. JUAN JESÚS HERNANDEZ TORRES será de manera oficial el Coordinador de la Campaña de AMERICO VILLARREAL ANAYA en Soto la Marina…No la tiene fácil para nada JUAN JESÚS…La mayor parte de los equipos políticos locales están alineados con el TRUKO…Claro que esto para nada quiere decir que los cabezas de grupo del municipio tengan el control absoluto sobre los electores…Y es que la gente cada día le hace menos casos a los “líderes”…De igual manera como ya lo he comentado en columnas anteriores, los apoyos del gobierno federal le permiten a AMERICO estar presente en los hogares marinenses…Aún sin que AMERICO por fuerza tenga que hacer presencia física…En fin…Señoras y señores, hagan sus apuestas!…Dicen no pocos políticos que hoy en día no importan los partidos…Que la gente cada día vota más por el candidato…Que por el partido…Y tienen mucha razón…El voto en la actualidad ha adquirido una variante más importante sobre el candidato o la candidata…Pero la marca de un partido político siempre va a tener la mayor de las importancias al momento de emitir el sufragio…En que porcentaje?…Quién sabe…Por cierto, no les vaya a pegar un infarto si ven que en la elección del mes de junio en Soto la Marina tanto el PRI como el PRD reciben muchos más votos que los que muchos pueden esperar…Hay negociaciones en ese sentido…Apostamos?…El ex alcalde NEY TAVARES ha definido al cien por ciento su apuesta a favor del proyecto estatal de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Se mueve cerca de los que deciden en el entorno muy cercano al seguro abanderado de la alianza MORENA-PT-VERDE…Mientras que del también ex alcalde LEONEL ARELLANO OCHOA poco se puede asegurar…Puros rumores son los que se escuchan de sus sentimientos políticos…No se atreve el pesqueño a dar a conocer, por donde palpita su corazón…Puede ser bueno que se mantenga agazapado…Como puede no serle de provecho…En fin, este es el estilo de hacer las cosas de LEONEL…Y tampoco va a cambiar en su forma de hacer las cosas de un día para otro…Igual de cierto es que mucho trabajo político es el que les espera a los operadores del PAN-PRI-PRD en las comunidades donde se bajan apoyos federales de programas como Sembrando Vida y otros de ese esquema…Y es que no se puede tapar el sol con un dedo, respecto al filón de votos que de manera automática, representan los programas clientelares de la administración federal…En esta campaña, se pondrá a prueba también el trabajo político, que a favor del sistema estatal se vaya a desarrollar desde la Delegación de SEBIEN a cargo ahora de JUAN ESTRADA VELÁZQUEZ…Porque nadie salga ahora con que los programas son “apolíticos”…Claro que así como los programas federales se politizan a favor de los candidatos de MORENA también los programas del estado se han distinguido por su operatividad política para el PAN…Ni que hubiéramos nacido ayer!…Y si consideramos que JUAN ESTRADA cuenta con el respaldo del estado y con la total confianza del Alcalde, entonces todo indica que deberá de entregar las mejores cuentas electorales…Aparte, la llegada de JUAN a tan importante posición no creo que haya sido con el único interés de seguir entregando despensas…Esas como quiera se entregan, sea quien sea el Delegado de SEBIEN…De otra manera, sería irrelevante el cambio que se dio en esa dependencia estatal y que removieran a MUNDO DRAGUSTINOVIS que estaba trabajando bien…La llegada del ex secretario particular del alcalde TOÑO MEDINA a Bienestar tiene que estar ligada a la operación política del presidente municipal con alguien de su absoluta confianza para que trabaje de manera eficiente, el tema electoral…Y es normal que los alcaldes tengan sus cuadros de confianza, “sembrados” en los cargos de esta importancia…Por otro lado, el profe PANCHO SILVA con su experiencia de toda la vida nos comenta que está esperando que inicie la campaña para salir a promover el voto a favor de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Aunque igual de cierto es que esta ocasión va a encontrarse de frente, es decir, en el bando contrario, con algunos de los que andaban por su mismo lado, hasta hace menos de seis meses en la campaña municipal…Cosas de la vida…Es política!…Pues desaparece el programa de Escuelas de Tiempo Completo en el país…Así lo dio a conocer la SEP la presente semana…Son más de 3 millones y medio los alumnos que estaban inscritos hasta antes del COVID en este programa y que era un gran aporte sobre todo para las madres trabajadoras…Pero bueno, si recordamos que el gobierno federal recortó el presupuesto para atención a niños con cáncer, entonces que podemos esperar a estas alturas…La líder de la UCD en Tamaulipas MAGDALENA PEDRAZA está trabajando con sus representados a favor del proyecto político de El TRUKO rumbo a las elecciones, por la renovación de la gubernatura…MAGDA sigue teniendo una más que importante presencia e influencia política en Soto la Marina…De manera particular en partes de la zona sur de nuestro municipio…El mundo entero se encuentra espantado y condenando al presidente de Rusia VLADIMIR PUTIN por la crueldad con que está invadiendo a su país “hermano” UCRANIA…Pero de manera fría e insensible el presidente AMLO dice que México no puede opinar respecto a esta barbarie contra la población civil de aquel sufrido país…Una declaración fría, insensible y poca humana de parte de AMLO…Pues dice que México no se mete en asuntos ajenos…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…