Agradece el COBAT 16 total apoyo de los padres en el regreso a clases presenciales

Por el total apoyo que se les ha brindado en el regreso a clases presenciales, el Colegio de Bachilleres Plantel 16 Soto la Marina, agradece a los padres de familia la confianza de mandar a sus hijos a recibir sus clases en las aulas, en el entendido de que ellos aplican el primer filtro desde su casa y en el plantel se aplican todos los protocolos dispuestos por la Comisión Estatal de Seguridad en Salud, en el que participan autoridades educativas.

Lo anterior así fue expresado por el Lic. Juan Leopoldo Infante García, en su calidad de Director del COBAT 16, quien revela, que gracias a ese respaldo de los padres de familia, tanto del Plantel sede de esta cabecera municipal, como de la Extensión del Ejido “La Piedra”, la asistencia de alumnos es entre el 85 y 90%, lo que habla de la confianza y respaldo de los padres de familia para que sus hijos regresaran a las aulas.

Da cuenta asimismo nuestro entrevistado, que las clases se llevan a cabo de manera gradual, lo que significa que no van todos los alumnos al mismo tiempo a recibir las clases, ya que una de las medidas sanitarias es aplicar la sana distancia, lo que significa que los salones no deben excederse en número de alumnos, indicando que esta modalidad se estará aplicando hasta que las autoridades no dispongan lo contrario, ya que ante todo se debe salvaguardar la salud no solo de los estudiantes, sino también del personal del Plantel y de los mismos padres de familia.

En otro orden de ideas, el Lic. Juan Leopoldo Infante García da a conocer, que siguen abierta las inscripciones para alumnos a primer semestre, por lo que se atiende de manera presencial en las instalaciones del mismo COBAT, debiendo presentar los interesados acta de nacimiento y curp, en el entendido de que antes del inicio del semestre deberán entregar otros documentos como el certificado de secundaria y da a conocer los números telefónicos 835-322-1759 y 835-102-2602 para mayor información.