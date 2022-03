POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En el balance al interior del círculo del Truko César Verástegui, los resultados son muy halagadores, hay una referencia de alta respuesta en los tamaulipecos a su candidatura. Eso fortalece el ánimo del equipo de campaña que no afloja el paso en sus preparativos para la Campaña Constitucional.

Verástegui es un hombre con temple, que actúa con firmeza y sabe reaccionar ante retos e imprevistos, de eso ha dado muestras a lo largo de su vida, en la que lleva varios años en diferentes desempeños. Eso ha motivado comentarios de respaldo y simpatía a su precandidatura por parte de dirigentes e integrantes de diferentes sectores de los partidos que lo abanderan en su proyecto político.

Ha hecho click con los priistas, a los que les ha dado su lugar y reconocimiento por el papel que han escrito en la historia, y figuras de peso en los círculos del Tricolor han dejado sentir que hay una coalición política auténtica, no de mero trámite, y así lo han hecho sentir en diferentes ocasiones y circunstancias el Presidente del PRI en Tamaulipas Edgar Melhem, Ramiro Ramos Salinas, ex dirigente estatal, la diputada Alejandra Cárdenas, y Marco Antonio Bernal Gutiérrez quien sostuvo un encuentro con Verástegui.

También David Armando Valenzuela Barrios, dirigente del PRD, ha manifestado toda su disposición en esta alianza que está marchando de manera óptima rumbo a la contienda constitucional.

Durante la precampaña El Truko Verástegui logró sumar a su causa a grupo morenistas, mismos que se han manifestado en eventos públicos ofreciendo su respaldo al precandidato del PAN-PRI-PRD como es el caso de Elvia Esmeralda Cerda Briones, pero no es el único caso, están varios fundadores de Morena, entre ellos María Isabel Pérez Morales y Alejandro Alfonso Mayer Garza, ambos de Matamoros.

En sus mensajes han dejado testimonio de cansancio frente a las decisiones de Morena al favorecer como candidatos a elementos sin militancia ni trabajo dentro del partido.

Entre las organizaciones civiles que se han sumado a César Verástegui Ostos, se encuentran, Proyecto Tamaulipas, que tiene presencia en 29 municipios entre los que figuran Victoria, Camargo, Valle Hermoso, Altamira, Madero por citar algunos ejemplos.

También dio su voto de confianza al Truko, la Asociación de Jubilados Pensionados Federales “Guadalupe Victoria”, que dirige José Mario Doria Almaguer. Asimismo el sector empresarial, es el caso de Carlos Alberto González Lima, quien confía en la capacidad de César Verástegui para conducir a Tamaulipas por el camino del desarrollo, con mayor seguridad, mejor salud, impulso a la educación y respeto al orden jurídico, que dé a los empresarios mayor certeza para invertir y generar empleos en la entidad.

Y hay una larga lista de gente con representatividad social que identifica en El Truko capacidades y cualidades para conducir con acierto el destino de Tamaulipas.

2.- Es lamentable pero hay partidos políticos que no saben dónde están parados. En conferencia de prensa representantes de los partidos en coalición, Morena, Partido del Trabajo y PVEM, formularon señalamientos que revelan desconocimiento del actual escenario político, acusaron a la autoridad electoral de parcial sin fundamento, revisemos el tema.

La actual veda no es electoral (esa inicia en abril), todavía no son los tiempos prescritos y las restricciones actuales no tiene nada que ver con los comicios para elegir gobernador y por lo tanto tampoco compete al IETAM.

Esta veda incumbe al INE, y es un periodo de cese a la difusión de actos de gobierno (vinculados o articulados con el tema de la revocación de mandato, es decir con la 4ª. T), establecido con motivo de la Consulta Ciudadana del próximo 10 de abril para votar a favor o en contra de la Revocación de Mandato.

En pocas palabras hay dos vedas juntas, porque la actual concluye el 10 de abril y la electoral inicia el 3 abril cuando arranque la campaña constitucional, y entonces estará impedido Francisco García Cabeza de Vaca a promocionar sus actos de gobierno.

Efectivamente debe cesar toda información de las diferentes instituciones gubernamentales de los tres niveles, municipal, estatal y federal que de alguna manera pueden influir en los ciudadanos a votar en la consulta popular a favor del tema en cuestión, que es la confirmación o revocación de mandato.

Como casi todas la leyes, no hay precisión en la aplicación de esta instrucción, pero es obvio que se refiere a gobiernos y dependencias alineadas en este caso al tema de la consulta, que es el gobierno del Presidente López Obrador, por eso es que el INE, según declaración del PT, actúa “parcialmente” porque sólo prohíbe a gobiernos afines a la 4ª T difundir en medios de comunicación sus actuaciones.

Y es que así debe ser, si fuera un gobierno federal de extracción panista que se estuviera sometiendo a la consulta ciudadana, la restricción sería para los gobiernos estatales y municipales de Acción Nacional.

De tal manera que las publicaciones en estados gobernados por el PRI, PAN, MC y PRD, y de cualquier otro partido ajeno a la 4ª T, no están vedados, con la aclaración que la actual veda es en todo el país, no sólo en los seis estados que tendrán comicios y esta concluye el 10 de abril.

La otra veda es en los seis estados que elegirán gobernador, y ahí sí tendrá prohibido Francisco García Cabeza de Vaca y sus homólogos de Hidalgo, Durango, Oaxaca, Aguascalientes y Quintana Roo promoverse ellos y sus partidos, difundir los actos de gobierno, salvo los estrictamente necesarios que son los temas de salud, seguridad y otros de protección civil.

Pero el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en total 16 mandatarios de extracción morenista, están limitados por la veda de la consulta ciudadana del próximo 10 de abril. Y lo mismo es para los 485 presidentes municipales de extracción morenista del país, entre ellos los 10 de Tamaulipas.

Esta es la declaración literal del PT. “Extrañamente vemos que en Tamaulipas, son ciegos, sordos y mudos ante las irregularidades del ejecutivo; el árbitro es parcial, porque solo menciona y llama la atención a los gobiernos afines a la 4T, de promover o difundir en medios y redes pero aquí en el estado es claro que no mide con la misma vara”.

Ya explicamos porque no se mide con la misma vara.

3.- Por otra parte nos llama la atención que hablando de vedas, el PT y aliados presente en la conferencia de prensa, no hubiera dicho nada sobre los espectaculares que hay en las diferentes ciudades del estado para promover el voto a favor de la confirmación de mandato del próximo 10 de abril, eso es violatorio a la actual veda, la que vence el 10 de abril y el INE no tiene los recursos humanos necesarios para investigar quienes pagaron el alquiler para exhibir esa propaganda.

La realidad es que nadie se ha opuesto a esa propaganda, por lo menos en Tamaulipas. En cambio en Veracruz aparecieron mantas en Xalapa, Poza Rica, Coatepec y otros municipios, promoviendo el voto en contra de AMLO, pero realmente es el malestar contra el gobierno de Cuitláhuac García. O por lo menos quisieron hacerle pasar un mal rato, y lo lograron.