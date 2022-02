EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Vino el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a Soto la Marina el pasado lunes…Estuvo en San José de las Rusias al lado de su esposa MARIANA GÓMEZ DE CABEZA DE VACA…Así como en la Primaria “Rafael Ramírez” y en el Jardín de Niños “Margarita de Gortari de Salinas” donde entregaron desayunadores…Los acompañó y fue su anfitrión el alcalde, Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Se vio y se sintió una muy buena vibra entre el ejecutivo estatal y el jefe de la comuna…Se notó y no tenemos que ser unos expertos en la materia, para decirles, que entre el gobernador y el alcalde hay un buen entendimiento… Y es que hablando se entiende la gente…Y si es en beneficio de la comunidad, pues mucho mejor… Dicen que la mejor política es la que se hace trabajando…Y el gobernador y el presidente municipal lo están haciendo…De la mano, como debe de ser…Claro que esto le viene bien a nuestro municipio…Y es que cuando los dos órdenes de gobierno tienen empatía, por lo general las obras se hacen presentes…Y de esta empatía y su natural concordancia, es de donde surgen las acciones que generan en el bienestar de la comunidad…En días pasados, pude saludar a mi estimado amigo RAMÓN RODRÍGUEZ CEPEDA de allá de La Pesca…RAMÓN ha sido Director del DIF local en un par de ocasiones…Pero sobre todo y aparte de todo, es una persona de respeto y que brinda una especial atención a todos por igual…Educado…Y con principios de persona bien nacida…En otro orden de ideas, me comentaba hace una semana el Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES que solamente está a la espera de que inicie la campaña estatal oficial, para trabajar a todo lo que da a favor del abanderado de la coalición de MORENA con el VERDE y el PT como lo es AMERICO VILLARREAL ANAYA…Sabe que los golpes que vienen serán de pronóstico reservado…La campaña será equivalente a una” guerra”…Es mucho lo que está en juego…Pero igual de cierto es que no solamente JUAN JESUS está trabajando aquí en Soto la Marina para la causa de AMERICO…Hay otros elementos como HUGO ROJO que de igual manera están bien comprometidos con el proyecto del cardiólogo victorense…Pues JUAN ESTRADA es el nuevo Delegado de la SEBIEN estatal aquí en Soto la Marina…Es la designación de JUAN ESTRADA una atención que en el estado se le está brindando al equipo del alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Vía su papá el ex alcalde HABIEL…Y es que de hecho JUAN ESTRADA todavía se venía desempeñando como secretario particular hasta el inicio de la presente semana…Ni como negar entonces que esta posición no sea una concesión a la marca MEDINA en nuestro municipio…Claro que esto cierra aún más la pinza en cuanto al compromiso político que el grupo en el poder local tiene con el proyecto estatal que impulsa la candidatura de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Igual de cierto es que con esto, en el equipo de los “vientos de cambio” le vuelven a abrir de par en par las puertas al grupo MEDINA…Nadie en su sano juicio puede tan siquiera poner en tela de duda que la marca MEDINA ha decidido de manera abierta y sin reservas poner su capital político en torno al proyecto de su amigo El TRUKO…De igual manera, déjeme les comento, que se siguen presentando, señales demasiado claras, respecto, del amarre político que se tiene entre los vientos de cambio y los priistas… Digo esto porque por ejemplo en la Delegación de SEBIEN estatal desde hace unas semanas está trabajando el líder de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA…El nativo del Ejido Guayabas es priista…También es conocida su cercana relación personal con el Secretario del Ayuntamiento J. ANTONIO SILVA MENDIOLA…Ya que andamos hablando de altas de priistas en el organigrama de SEBIEN estatal, me comentan que RAFITA LOZANO ha sido también incorporado como zonal en la dependencia ahora a cargo de JUAN ESTRADA…Claro que no es que hayan entrado porque JUAN ESTRADA así lo haya pedido…Estas altas son generadas por los acuerdos en la cúpula estatal…Todo esto como parte de los amarres y compromisos políticos que se están estableciendo en el estado…Se ve que va en serio lo de la alianza de los tricolores con el PAN…Los jóvenes de MORENA en este municipio se preparan para dar la batalla política a favor de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Ya sabemos que de momento no pueden realizar proselitismo alguno…Estamos en plena veda electoral…Pero esto no impide que ya se estén organizando desde ahora de manera interna…GABRIELA ALFARO JUÁREZ es la dirigente en Soto la Marina de los jóvenes de MORENA…Ella es nativa del Ejido El Sabinito…Por cierto, el joven maestro FRANCISCO TORRES ROMERO trae buen ritmo de trabajo a favor del proyecto de AMERICO aquí en nuestro municipio…Es FRANCISCO TORRES un cuadro realmente nuevo dentro de la parcela política local…Trae mucho entusiasmo en cuanto a que en su momento la campaña del cardiólogo será de resultados positivos…A este respecto se tiene que resaltar el hecho de que MORENA ya tiene ubicados a algunos liderazgos de jóvenes en algunas comunidades rurales de nuestro municipio…Igual de cierto es que enfrente tienen los chavos de MORENA a su contra parte como lo son los jovenazos de Acción Nacional que comanda PEDRITO CABRERA TAVARES…También es verdad que PEDRITO CABRERA tiene un excelente liderazgo entre la razita que simpatiza con el blanquiazul…Demostró buena madera en el evento que los azules de Soto la Marina le organizaron al TRUKO hace no mucho tiempo…Hablando del próximo proceso electoral de Tamaulipas, se hace necesario comentarles que a la mayor parte de los electores de nuestro municipio no les gustan las campañas de odio y calumnias que en ocasiones hemos podido ver en las últimas campañas políticas…Las campañas de odio y calumnias a los de enfrente, denigran, más que al que las recibe, al que las realiza…Ahora que tampoco se pueden evitar los comentarios que de todo tipo se publican en las redes sociales…El tema de las redes no está lo debidamente regulado…Cualquier hijo de vecino puede escribir cada cosa…Aquí lo que más y mejor cabe es que los lectores sepan seleccionar y analizar lo que realmente puede ser cierto de lo que es una calumnia…Me aseguran que TOÑO HINOJOSA ARELLANO seguirá como líder del Partido Verde en Soto la Marina, mínimo hasta el fin de la campaña estatal…TOÑO ha hecho lo que en sus manos ha estado…En su partido no abunda el presupuesto…Quien sabe a nivel estatal si allá si tengan billetes…Pero la verdad es que a nivel local TOÑO en no pocas ocasiones le ha tenido que entrarle a los gastos del partido con lana de su bolsa…Y esto tampoco es justo…En otro orden de cosas, falleció PEDRO HERNÁNDEZ CORTINA el pasado miércoles, en un hospital de Ciudad Victoria….Nuestras sinceras condolencias, para toda su familia…PEDRO formaba parte del grupo de los Jueves quienes a través de El Redactor manifestaron gran tristeza por su partida hacia el espacio celestial…Realmente la vida es nada…Se nos va en un suspiro…La muerte con su amplio sentir de democracia no respeta grados ni niveles terrenales…A todos nos lleva de la mano…Así que el que tenga un peso de más, no lo ame más que a su propia vida…Gástelo de acuerdo a su capacidad financiera…No lo derroche, tampoco…Pero sáquele jugo a la vida…Váyase a ese paseo que tanto soñó…Disfrute de ese paseo que no ha podido realizar por falta de tiempo…Si le sobra un peso, hágalo…Disfrute de ese sabroso manjar que siempre ha soñado en el restaurante de su preferencia…Si puede, estrene un automóvil del año…Compre la casa de sus sueños…No se quede con las ganas de estrenar esa camisa o ese vestido tan hermoso que siempre contempla en el aparador…Si es que tiene usted unos pesos de más, hágalo….No lo piense…Y es que al último, mundo hay te quedas…Y es que no pocas ocasiones los bienes materiales que dejas, para lo que sirven es para que las familias antes tan unidas, se involucren en pleitos que generan hasta en hechos de sangre entre los mismos…Les recomiendo ese poema de canción de NAPOLEON que se llama VIVE…Cambiando de rumbo, para decirles que el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA visitó la Escuela Telesecundaria “Adolfo López Mateos” del Poblado Tampiquito…En este plantel educativo se le agradeció por los apoyos que les ha hecho llegar desde el inicio de su administración…El líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ sigue trabajando en lo interno y es que el compromiso es hacer ganar al seguro candidato a la gubernatura CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Claro que hacia el exterior del panismo por ahora no puede hacer el menor proselitismo…Pero internamente se trabaja para tener la estructura azul bien lista para lo que se avecina…El Ing. JORGE VILLAFRANCA JASSO fue reelecto como dirigente de la Asociación Ganadera Local de Soto la Marina…Sus compañeros socios lo ratificaron, para que siga al frente, de este organismo de los ganaderos organizados de nuestro municipio…En la salida a La Pesca están cercando un predio bastante amplio…A mano derecha…Se dice que será construido un negocio perteneciente a la cadena nacional AURRERA…No tenemos los datos exactos…Pero nos comentan que en breve se iniciará con la construcción…Ahí va nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…