Fue precipitada la decisión de la SET de regresar a las aulas: SNTE

Para el dirigente de la Sección 30 del SNTE, Profr, Rigoberto Guevara García, la decisión de la SET de regresar a las aulas al 100% de un día para otro fue precipitada, ya que debió haberse otorgado desde antes una fecha en la que se pudiera generalizar el reinicio de las clases presenciales con una presencia más exitosa.

Lo anterior, porque la disposición de reiniciar clases presenciales se dio el martes para regresar el miércoles, cuando todavía hay planteles que no cumplen la normativa, además de que se tiene que verificar que todas las escuelas cuenten con los insumos y no solo dar la orden de regresar, además de que debe respetarse la decisión de los padres de familia de enviar o no a sus hijos, ya que el regreso a las aulas debe ser gradual y voluntario.

DIPUTADO DE MORENA CONSIDERA QUE AUNQUE APRESURADO EL REGRESO A LAS AULAS ES POSITIVO

Por su parte del Diputado local de Morena, Juan Vital Román Martínez, consideró que el regreso a clases a presenciales aunque fue un poco apresurado, “pero que bien por la que van a poder convivir y conocer nuevos compañeros y hacer amigos, que en todo el tiempo de la pandemia no lo pudieron hacer y es positivo el regreso”, subrayó.