POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Retrato hablado del Truko Verástegui

En una bien realizada entrevista de Marco Esquivel Martínez, al precandidato de la Alianza PAN-PRI-PRD, César Verástegui Ostos, se despliega una descripción abstracta de la personalidad del político que aspira a gobernar esta entidad. El Director de Hoy Tamaulipas lo conduce a hablar de sí mismo, y de lo que esperan los tamaulipeco del próximo mandato constitucional, le pide su opinión frente a la postura Federal, de “abrazos y no balazos”, pone sobre la mesa, rumores de que tiene relaciones con los “malos”, eso entre otros tópicos que dibujan sin lugar a dudas quién es el Truko y de qué está hecho.

¿Cuáles son tus valores y que te hace único? “Tengo humildad, la necesaria; tengo carácter, soy justo”. En otro segmento de la entrevista, Verástegui dice que no es, ni soberbio, ni arrogante; que evita los conflictos, no a la imposición, primero el diálogo. “Nunca me impongo, hay que conocer las razones de la otra parte, y en base a ello tener un juicio, Si tengo que ceder lo haré”.

Hay que darle a cada quien lo que necesita, y en ese sentido considera que en la sociedad existen varios segmentos y se requiere un traje a la medida para cada uno de ellos. En ese contexto se refiere a las políticas públicas, donde él puede ser en unos casos de derecha, en otros de izquierda o de centro, esto en cuanto a los programas sociales, hay gentes que necesitan el subsidio, otras requieren incentivos, motivarlos para que emprendan y los hay también, que son socialmente responsables. Entonces hay que diseñar actuaciones para cada caso.

¿A qué le teme el tamaulipeco, qué le duele? La respuesta es inmediata, “Le teme a regresar al pasado, a vivir nuevamente la inseguridad, nadie quiere la violencia, porque es un estado de anarquía, a donde a nadie le va bien”. El precandidato trae a la memoria los sucesos sufridos durante 10 años del 2016 para atrás, que sacudieron al estado, eso es lo que nadie quiere volver a vivir.

Luego añade, la estabilidad permite el desarrollo económico y social, por eso es importante que no se pierda el rumbo y el destino, aquí en donde viven nuestras familias, aquí donde pretendemos vivir el resto de nuestros días.

Lo logrado es producto de la participación de todos, de muchos sectores, de hombres y mujeres, y todos queremos conservar este clima social que nos permite emprender, trabajar, incluso socializar.

EL SECUESTRO DE SUS HERMANOS.- Quizá la pregunta más fuerte, por los recuerdos que genera, es la referente a su supuesta relación con los malos. Y es que César Verástegui dice tajante, nunca he tenido ni tendré relaciones con ellos, y relata que en enero de 2012 siendo alcalde de Xicoténcatl, fueron secuestrados dos de sus hermanos, uno de ellos nunca lo volvieron a ver, y sólo les regresaron a su hermano Vicente, tras 39 días en que tuvieron que ceder a las exigencias que les hicieron.

Por ese sólo hecho, relata, no puede haber ninguna clase de relación, por eso entiende a quienes han sido víctimas por el secuestro de algún familiar. Relata que en esa ocasión no tuvo ningún apoyo, ni de la Secretaría General de Gobierno, o Secretario de Seguridad, no había a quien recurrir. Hoy en cambio existe una Dirección para atender los casos de desaparecidos.

Es así como durante su encargo como Secretario General de Gobierno, recibió y atendió llamadas telefónicas en torno a este tema, que por cierto una de ellas fue editada y la hicieron circular, dentro de la guerra sucia de este periodo político. Es imposible ver con indiferencia un episodio de esta naturaleza cuando ha marcado tu vida.

¿EL TRUKO ES DE MANO DURA? Pregunta Esquivel y Verástegui da explicaciones sobre la existencia de lineamientos, de reglas que hay que respetar, y que dan los elementos para hacer cumplir lo debido y concluye, hay que saber meter orden, todos debemos respetar las leyes o reglamentos, explicarlos, para eso es el diálogo.

¿Qué es el servicio público para Verástegui? Generar el bien común para todos, así lo hizo en su municipio cuando fue alcalde en dos periodos diferentes, igualmente en otras encomiendas que ha tenido, la de diputado federal, dirigente cañero y Secretario General de Gobierno en los últimos cinco años.

¿Por qué tendrían que confiar en ti los tamaulipecos? “Porque el pasado nadie lo puede cambiar, por eso aspiro a que me conozcan, con mi vida, mis actos, como soy, hacia donde voy, que pienso, mi formación.

Respecto a la postura federal de “abrazos y no balazos”, responde, “lo que necesitamos es la aplicación de la justicia. No se puede avanzar sin ella

Tras la reflexión de cómo ha sido su desempeño en el servicio público, César Verástegui ofrece entrega total, para que Tamaulipas sea un mejor lugar para vivir.

El video de la entrevista completa aún está en el portal de Hoy Tamaulipas.