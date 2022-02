EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues han concluido las precampañas en Tamaulipas…Inician ya de manera formal los trabajos proselitistas, hasta el mes de abril…En la precampaña el primero que aterrizó en suelo marinense fue el abanderado guinda AMERICO VILLARREAL ANAYA…Después vino EL TRUKO…Y al parecer ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ anduvo tomándose fotos en La Pesca…Los primeros dos, aunque no necesariamente en ese orden, son los que tienen mayores posibilidades de alzarse con la victoria electoral en las elecciones del mes de junio…Igual de cierto es que los perfiles de los tres seguros candidatos tanto en lo político como en lo personal, son extremadamente diferentes…Y es que a leguas se notan las diferencias entre ellos en la forma de conducirse, de expresarse y de manejarse ante la gente…AMERICO es extremadamente serio…No le es fácil “conectarse” con la raza…Trata de sonreír, como si se tratara de una obligación…No es su culpa el no ser “pueblo,”…Nació y se crio dentro de la élite…Su señor padre un muy estimado gobernador por la comunidad tamaulipeca como lo fue el Ing. AMERICO VILLARREAL GUERRA quien antes de ser gobernador fue funcionario federal en la entonces SARH…Es decir, AMERICO no está criado dentro de la batalla por el sagrado alimento del día a día…Tampoco esto le tiene que retratar por fuerza como alguien insensible ante las necesidades de los demás…Pero nació, se crio y se formó dentro de un estrato social alejado de las grandes carencias de la comunidad a la que ahora tratará de gobernar…Mientras que el TRUKO se formó dentro del inclemente calor que generan, en su municipio, Xicoténcatl, las infernales zafras de los cañaverales, en tan preciosa región…TRUKO viene partiendo caña desde muy chico…Por ello es que no le genera el mayor problema la convivencia con la gente de abajo…Como de igual manera se conecta con quienes pertenecen a las élites…No es culpa de ninguno de los dos, el tema de su origen…Pero en política tiene más posibilidades de empatía con los votantes, aquel candidato que se le facilita el mezclarse con la raza…Y de DIEZ GUTIÉRREZ lo que sabemos es que junto a XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI se están peleando el deshonor de haber sido el peor alcalde de la capital del estado…Trae DIEZ GUTIÉRREZ un innegable olor a alta sociedad…Su ropa…Sus vehículos…Su loción fina…Su forma de ser y de comportarse…De la verdadera sociedad de Ciudad Victoria…De los millonarios del Club Campestre y del Victorense…Raro que se le vea caminando a pie o por calles polvorientas…Solamente cuando graba algún spot es cuando se mete a las desarregladas calles de barrios pobres o marginales…Muy difícil que se pueda meter a la pelea electoral que se dará entre el TRUKO y AMERICO o viceversa…Por cierto en esta próxima campaña en Tamaulipas aunque el PRI no va con candidato propio, como quiera, estarán participando dos ex priistas, como lo son AMERICO y DIEZ GUTIÉRREZ…AMERICO estuvo en el sector salud estatal en cargos de primer orden con los ex gobernadores TOMAS YARRINGTON RUVALCABA y con EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES así como con EGIDIO TORRE CANTÚ…Mientras que a DIEZ GUTIÉRREZ lo hizo Alcalde de Victoria, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…Estos dos aunque lo nieguen, cargan y destilan olor al “viejo PRI,” que tanto ahora dicen combatir…Por otro lado, el joven PEDRO CABRERA TAVARES se desempeña como líder de las juventudes panistas en Soto la Marina…Lo hemos visto muy activo en trabajos de organización rumbo a las elecciones del mes de junio…Claro que estas actividades las desarrolla de manera interna con los jóvenes que simpatizan, con la causa política de los azules…Todo esto con miras a que el sector juvenil del PAN en territorio marinense se fortalezca rumbo a lo que será la madre de todas las batallas políticas que por la gubernatura se habrá de desarrollar a mitad de año…Por otra parte, en el sector agrícola del municipio no se reportan daños hasta el momento y es que la escarcha que cayó en días pasados, no generó en afectaciones para los cultivos de acuerdo a lo que me comentó en días pasados el presidente del módulo VI del Distrito de Riego 086, MARIO AGUIÑAGA MORALES…JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES sigue firme como el Coordinador de lo que será la campaña del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA en Soto la Marina a partir del mes de abril…Como todo en política, los nombramientos que se dan a favor de alguien en lo particular, generan expresiones de apoyo y otras no tanto…Pero en fin, al parecer JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES tiene agarraderas muy fuertes dentro del equipo Americanista…Que es de los primeros que se sumó a la causa de AMERICO es igual de cierto…El Director de SEBIEN del Ayuntamiento local, LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA cumplió años el pasado jueves y por ello es que recibió muchas felicitaciones…En primer lugar de su familia así como de sus muchas amistades…En virtud a que han concluido los tiempos internos de los diferentes partidos políticos en el estado, creo que van a entrar las dirigencias a un periodo de ordenamiento rumbo a la gran batalla electoral que inicia en el mes de abril…Los cuarteles generales de batalla política no pueden descansar ni esperar sentados a que inicie la batalla oficial…Con toda seguridad que desde ahora ya estarán en las coordinaciones generales viendo las estrategias a seguir…Y de igual manera este stop en el que ya entramos permitirá evaluar los flancos débiles de los candidatos de enfrente, para una vez iniciada la campaña poder explotarlos al máximo…La guerra política que inicia en abril, promete ser la madre de todas las batallas que jamás se hayan presentado en Tamaulipas…No es para llorones…Y es que no es poco lo que está en juego…En temas locales, se pudo ver al ex dirigente del PRI local XAVIER SALVADOR MOLINA en el evento que los del tricolor le organizaron al TRUKO en días pasados…Anteriormente se le había detectado en un evento del Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA y muy cerca de PEPE HERNÁNDEZ CUESTA como parte del equipo de estrategia de RICARDO GAMUNDI…En ese evento se pudo ubicar esa ocasión entre otros cuadros a NABOR MEDINA VÁZQUEZ y VENANCIO GARZA CEDILLO entre otros…Bueno y ya que andamos bien metidos en la grilla, al que no se le ha visto para nada en este tema es a mi primo GONZALO RUIZ HERNÁNDEZ…El primo GONZALO tiene chispa…Se mete bien en el ánimo de la gente…En un tiempo como que se le vieron ganas de protagonizar dentro del argot político…Pero como que ha decidido retirarse un poco de tan apasionante, pero a la vez tan traidor bajo mundo, como es el de la política…Y hasta cierto punto, creo que hace bien en dar un paso al costado…Al cabo que tiempo hay y de sobra…El CP HUMBERTO DE LA GARZA ALMAZAN, quien es hijo de nuestro Director General HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ viene fungiendo como Contralor General de la UAT a partir del nuevo rectorado a cargo del CP GUILLERMO MENDOZA CAVAZOS…Claro que este nombramiento es de lo más merecido si tomamos en cuenta la trayectoria que ostenta como funcionario de primer nivel, que ha sido dentro del organigrama del Alma Mater de Tamaulipas…HUMBERTO se ha preparado de manera permanente en su perfil profesional como Contador Público y es que ostenta grados de Maestría y Doctorado…Claro que al ser hijo de nuestro director general, su nombramiento nos llena también de orgullo a quienes de una o de otra manera, formamos parte de EL REDACTOR…El Coordinador de la Región V de la Sección 30 del SNTE, FERNANDO MARTINEZ PACHECO me comentó sobre su beneplácito por la llegada de la Lic. MARISSA CEPEDA RODRÍGUEZ a la jefatura del CREDE local…Y tiene razón, pues ambos son compañeros de lucha dentro de la actividad sindical del magisterio marsoteño…De igual manera, ambos pertenecen al sistema educativo de Telesecundarias aquí en Soto la Marina…El pasado miércoles se celebró el Día del Odontólogo, en nuestro país…Por ello es que mi compadre RAMÓN GOMEZ LEAL estuvo recibiendo múltiples felicitaciones, por parte de su familia, pacientes y amigos…Cuadros allegados al ex alcalde MIRO GÓMEZ andan pero de todo a todo con el TRUKO…MIRO sigue siendo muy apreciado por bastante gente de nuestro municipio desde que salió de la alcaldía…MIRO GÓMEZ como dice el dicho “es raza”…No es un secreto que a MIRO en algunas comunidades como La Pesca, Enramadas y Tampiquito, así como en la Colonia Miguel de la Madrid entre otras lo siguen teniendo en muy buena estima…MIRO se portó bien con la gente humilde de Soto la Marina…Y a ejido al que vaya, tiene muchos amigos, que lo aprecian bien… Hablando de ex ediles, el pasado miércoles cumplió años el Médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Se dice que sus amigos más allegados lo festejaron de lo mejor y dentro de un escenario de aprecio y fraternidad…Al parecer, la pachanga se desarrolló ese día por la tarde aquí en la cabecera municipal…En el domicilio de OMAR GARZA…En otro orden de cosas y siguiendo con ex alcaldes, el pasado jueves por la mañana me comentó HABIEL MEDINA FLORES que se estaba preparando para asistir al cierre de precampaña de su amigo El TRUKO en la capital del estado…Para nadie es un secreto que HABIEL está trabajando al mil por ciento a favor del proyecto de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…La política como la vida misma, es de ser agradecidos…Y a ese respecto nadie en su sano juicio puede criticar que HABIEL ande a todo lo que da apoyando a su amigo el TRUKO…De acuerdo a reportes del evento de cierre de precampaña de El TRUKO nos pudimos enterar que importante cantidad de marinenses asistieron a este evento para demostrar todo su apoyo al nativo de Xicoténcatl…El cierre de la campaña interna de CÉSAR VERÁSTEGUI se llevó a cabo en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT a donde se dieron cita de miles de sus seguidores de todo Tamaulipas… Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…