POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- La supuesta residencia veraniega del alcalde Lalo Gattás en la playa de Miramar de Cd. Madero, cuya posesión ha negado el edil, se resuelve su autenticidad fácilmente con una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad, y eso cualquier ciudadano lo puede averiguar, claro que hay buscadores profesionales que mediante una cuota le facilitan el trabajo. En caso de que la transacción esté finiquitada ahí tiene que aparecer el No. de finca, y nombre del propietario y fecha de adquisición.

El alcalde Gattás no ha sido muy cortés con el gobernador como para pedir el favor de ocultar esa información ¿o sí?

Pero, al parecer hasta ahora sólo existe una intensión de compra, posiblemente el inicio de una transacción, es decir sólo dio un anticipo (se habla de dos MDP), en ese caso la operación puede no avanzar, podrá cancelarse y sólo habrá quedado en “buenos deseos” de los “amigos” de Gattás, borrón y aquí no ha pasado nada.

La cuestión es que de existir esa escritura, no va poder evitarse que salga a la luz pública, porque siempre hay un “yo lo vi”, burócratas que sostienen buena relación con personal adscrito a las notarías públicas, aunque oculten el documento, no faltará el comentario y de ahí la bola de nieve crece.

Por otra parte los cuestionamientos no son en este momento en torno a dinero sustraído del Ayuntamiento, sino de donde salió y ese dinero, los dos MDP o los once MDP, o bien, quien es el generoso patrocinador de la transacción.

Cuando apenas lleva la administración municipal cuatro meses y escasos días no se puede pensar, que el capital de la transacción provenga de las arcas (¿del pago del predial?). Si lo comentamos aquí es porque ya alguien difundió “que por eso el Ayuntamiento de Victoria no tiene recursos para tapar baches, mucho menos para pavimentar calles o atender el problema de la falta de agua”. Pero por elemental lógica, no pudo salir de las arcas sin contraer un gran riesgo, está bien que sean principiantes pero no tontos.

2.- Dejando atrás el caso de Gattás, la realidad es que las administraciones de cualquier municipio tienen ingresos que no pasan por la caja. Cada vez que autorizan un nuevo fraccionamiento residencial, una pequeña cuota se paga en la caja, pero la firma de aprobación tiene otro costo que no ingresa a las arcas y representa mucho dinero. Y lo mismo le podemos decir de los permisos de construcción, se reportan menos metros, el inspector se hace de la vista gorda, claro por instrucción superior, y entra menos dinero a la caja pero algunos billetes a los bolsillos del funcionario.

Y lo mismo le podemos decir de la carta anuencia que extienden los municipios para el trámite de un permiso de venta de alcoholes, el interesado paga una bicoca en la caja, pero la firma le puede costar entre 50 mil, 80 mil pesos o más dependiendo de la importancia de la ciudad. En el caso de Victoria hasta hace poco la cuota era de 60 mil, pero en Tampico, Reynosa o Nuevo Laredo es mucho más alta.

Esos son los ingresos “limpios” que puede obtener el círculo cercano a un alcalde, porque hay otras percepciones “carmonizadas”, que usted se puede imaginar.

3.- Luego de una gira por los municipios fronterizos, particularmente los más grandes, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, el Truko César Verástegui Ostos toma vuelo para cerrar a tambor batiente este jueves 10 de febrero su precampaña, en una asamblea fuerte y animosa que tendrá lugar en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a partir de las 4 de la tarde.

El Truko ya no es el mismo de hace un mes, siempre fue de sonrisa franca, pero ahora su expresión irradia la felicidad del triunfador. Y es que en cada encuentro con la militancia del PAN-PRI o PRD le inyecta energía, le da ánimo y fuerza para abrazar el horizonte, con sus retos y promesas de abrirse paso en esta contienda competitiva, que no ha sido fácil, pero sí de grandes satisfacciones.

Su oferta, que no la dice, pero la proyecta, es de ser un hombre que cultiva la cercanía con la gente, al que es fácil abordar, que escucha y que responde.

Hombre de trabajo, que no siempre ha sido de escritorio, sino de campo, de interactuar con los grupos sociales de su entorno. Y eso lo saben quiénes han seguido su trayectoria desde las zonas cañeras, así como su gestión como alcalde, o como interlocutor social cuando fue diputado federal, y ejecutivo en los últimos cinco años de gestión en la segunda esquina importante del Palacio de Gobierno.

César Verástegui no es un improvisado en la función pública, no se le acaba de ocurrir incursionar en política, lo ha hecho toda su vida, desde la representación de un grupo cañero, es hacer política, y no precisamente en un puesto público, si bien cuando los ha ocupado también ha estado a la altura de las circunstancias, siempre dispuesto a servir, a ser interlocutor, gestor, y a tomar decisiones con sentido social.

En esas circunstancias el Truko llega a la final de la primera etapa de la jornada electoral.

4.- Luego de la fuerte agenda que desarrolló en Matamoros, municipio morenista, Américo Villarreal Anaya se prepara para cerrar su precampaña en Reynosa, el municipio más poblado, donde radica la quinta parte de la población de Tamaulipas y donde también ondea la bandera guinda.

Estará a prueba la organización y compromiso con Morena del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz. Seguramente responderá al partido que lo cobijó con sus siglas para llegar al poder. Y aunque en algún momento el precandidato se refirió a la fuerza electoral que representan Maki Ortiz y su hijo, como “dos votos”, y sin duda son dos votos, pero mueven miles de almas para vestir eventos como el que tendrá AVA y también los mueven para hacerse presente en las urnas.

Termina esta primera etapa que ha sido de grandes retos y muchos aprendizajes para el precandidato, porque la política sólo se aprende en el terreno de los hechos y sobre todo cuando eres primer actor, y no simple espectador.

Mañana cae el telón de la precampaña y será tiempo para que los partidos evalúen a sus candidatos, equipo de trabajo, y si serán eficientes en la campaña Constitucional y reorientar lo que sea necesario para dar la próxima gran batalla.