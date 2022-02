Mi prioridad es el progreso de mi pueblo: T. Medina

“Mi compromiso es y siempre será con el pueblo de Soto la Marina, por lo que mi prioridad es el progreso de mi pueblo”, es lo que de un modo u otro dar a conocer en un mensaje a través su red social el Alcalde de Soto la Marina, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, con lo que deja establecido que se desliga totalmente del Partido Morena, cuyo partido participó en alianza con el PT que fue el que lo registró como su candidato a la alcaldía.

Lo anterior queda así queda de claro a través de lo que expresa el Dr. Medina Jasso en su video, después de haber quedado excluido del proyecto al que trató de integrarse y pone como muestra la designación en Soto la Marina de alguien que fue contrario a la cuarta transformación en la elección anterior, y que considera es una clara traición a la gente.

En una parte de su mensaje en el Facebook el Dr. Luis Antonio Medina Jasso expresa “y si bien no me correspondía a mi tomar la decisión, al menos se debió consultar con el pueblo; y ahora me quieren llamar traidor por no andar a la fuerza; a mí no me van utilizar, ni a quienes confían en mí, y aclaro, nadie me tiene que seguir, mucho menos a la fuerza; lo que si les digo es que en todos los partidos existe gente buena, pero también gente mala, así que abran bien los ojos y reflexionemos, porque lo que verdaderamente importa y verdaderamente hace la diferencia, es la persona”.

Luego añade: “Me preguntan que si mi padre apoya al Truco; él está agradecido porque fue el único que lo ayudó y vaya que quisimos deberle el apoyo a los de nuestra línea, pero jamás nos tendieron la mano cuando más los necesitamos, o a poco vieron que se solidarizaron en nuestra lucha?; aquí lo verdaderamente grave sería que yo le fallara al pueblo quien me brindó su confianza, pero considero que mi trabajo me respalda ampliamente cuando digo que amo a mi tierra y los resultados me seguirán respaldando, gane quien gane, porque yo estoy trabajando con las puras uñas, sí, pero con mucha dignidad”.

Y sigue diciendo así: “y disculpen si ofendo a alguien por decir la verdad, pero la verdad es que siempre voy a dar la cara, porque a diferencia de otros, no tengo nada de qué avergonzarme, ni nada que ocultar, porque siempre antepongo los intereses del pueblo por encima de lo demás y no se mortifiquen, pase lo que pase, yo me comprometo a que en Soto la Marina siempre vamos a tener la oportunidad de elegir libremente que se hagan bien las cosas”.

Con esta postura, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso reitera públicamente, que antes que partidos políticos, primero está el progreso de Soto la Marina, como así lo está demostrando con su trabajo.