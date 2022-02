EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el famoso TRUKO vino a Soto la Marina el pasado miércoles…”Partió Plaza” como se dice comúnmente…Se reunió con dirigencias y simpatizantes de los partidos que lo están apoyando como lo son las del PAN y el PRI, así como del PRD….La gente del PAN le organizó un excelente evento, en la sede local de este partido…En este evento que le ofrecieron los azules se dieron cita liderazgos como los ex alcaldes JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ y RAQUEL ALONSO CARMONA así como BALDEMAR UGARTE y ABEL GÁMEZ CANTÚ entre otros destacados cuadros de la familia panista local…La bienvenida estuvo a cargo del dirigente municipal EDGAR AVELAR VÁZQUEZ…Posteriormente CÉSAR VERÁSTEGUI se trasladó al Auditorio en donde se le dio la bienvenida por parte del ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES y en donde de igual manera, fue recibido por una excelente cantidad de simpatizantes, que de manera entusiasta lo vitorearon…Estos dos eventos la verdad de las cosas es que dieron muestra del excelente ambiente político que se tiene a favor del TRUKO aquí en Soto la Marina, en lo que ha sido hasta la fecha su precampaña…La gran mayoría de los liderazgos de este municipio se han formado en torno al proyecto de quien con toda seguridad será el abanderado estatal de la alianza del PAN-PRI-PRD en Tamaulipas…También los priistas del municipio le organizaron un sencillo evento en donde CÉSAR VERÁSTEGUI les expresó unas palabras de agradecimiento, por las acciones de apoyo que están desarrollando a favor de su proyecto interno estatal…Este evento se desarrolló en la casa de mi compadre ELIAS FLORES HERRERA…Por cierto el compadre ELIAS en día pasados ya había anunciado por medio de sus redes sociales su respaldo al TRUKO…Con la visita de CÉSAR VERÁSTEGUI son dos ya los precandidatos estatales que hacen tierra en nuestro municipio…Cuestión de recordar, que hace unos 15 días ya había estado por acá AMERICO VILLLARREAL ANAYA en la toma de protesta a los defensores del voto de la 4T…Algunos amigos del Poblado La Pesca me decían el pasado martes, que porque no ponía algunos renglones en esta columna, respecto a la postura política de su paisano LEONEL ARELLANO OCHOA…Lo que les contesté es que la postura de LEONEL no me consta…Por lo que es aventurado y además una falta de respeto de mi parte el escribir sobre los sentimientos políticos de su paisano…Sin tener la menor evidencia como prueba…Y es que la verdad es que LEONEL ARELLANO OCHOA ha sido hasta el día de hoy, extremadamente reservado en cuanto a expresar su sentir político…Sabemos que al pesqueño el TRUKO lo ha buscado algunas veces…Pero al parecer LEONEL se está dando mucho a desear…Esto es hasta donde un servidor lo sabe…De los más recientes ex alcaldes de Soto la Marina, sabemos que NEY TAVARES anda trabajando al mil por ciento en el proyecto de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Lo cierto es que con todo y el circo mediático que se trae el Senador suplente RICARDO ROJAS DIAZ DURÁN la candidatura de AMERICO está más que amarrada por MORENA-PT-VERDE…Está avalada por el líder nacional de los guindas MARIO DELGADO y por “Ya sabes quién”….Se entiende que ROJAS DÍAZ DURÁN se trae este juego como parte de la estrategia de su patrón RICARDO MONREAL para torpedear a AMERICO en el pleito que el primero se trae con el presidente AMLO…Por cierto, MONREAL va a aparecer en la boleta electoral dentro de tres años en la lucha por la presidencia de la república…Porque partido?…Eso sí quién sabe…Lo que no se puede negar es que MONREAL es en el mundo político como coloquialmente se dice, un “tiburón de mar”…Por otro lado el precandidato de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ pasó a La Pesca el fin de semana anterior…Se pudieron ver algunas de sus camionetas de precampaña en la zona urbana de Soto la Marina…Pero al parecer su destino era hacia La Pesca…Dicen que DIEZ GUTIÉRREZ trae mucha lana para su campaña constitucional…Ahora falta saber si trae gente…Que es con lo que se gana una elección!…Mientras tanto a nivel local, nos confirman que JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES es el Coordinador local del precandidato guinda al gobierno del estado AMERICO VILLARREAL ANAYA…JUAN JESUS a la par se desempeña como dirigente municipal de la Triple C…Las relaciones de JUAN JESUS hacia el interior del equipo cercano del precandidato de Morena son más que conocidas…Llegan hasta el círculo familiar de AMERICO…De igual manera se tiene que resaltar el esfuerzo que en su calidad de Coordinador Regional de AMERICO viene realizando el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS…Hace unos renglones antes les comentaba sobre el evento que el ex alcalde HABIEL MEDINA le organizó al TRUKO el pasado miércoles…Pues bien, no se puede ocultar el aprecio y afecto que de manera recíproca se tienen ambos…La amistad se remonta al inicio del presente sexenio…No es una amistad que se pueda decir de muchos años…Pero en relativamente corto tiempo el aprecio se ha dejado de manifiesto…Y vaya que los dos se lo han demostrado…En las buenas…Y en las malas…Creo a mi parecer, que la postura de HABIEL en cuanto a apoyar a TRUKO tiene su razón en términos que rebasan el compromiso político…Y es que los alcances de esta relación llegan hasta el tema del agradecimiento particular del ex alcalde marinense hacia el seguro candidato estatal de la coalición PAN-PRI-PRD…Soto la Marina no inicia ni se destruye cada tres años…En administraciones anteriores a la medida de su capacidad o de sus posibilidades otros ex alcaldes también han realizado lo suyo…Como de igual manera y a la vista de la sociedad, han fallado en algunos renglones…Pero el tema de las calles, en el que se está aplicando el alcalde TOÑO MEDINA JASSO se tiene que resaltar por demás y es que la verdad es que desde hace muchos años no se les ponía la atención necesaria…Y con el desarrollo de estos trabajos es que un muy amplio sector de la comunidad está muy satisfecha con el presente gobierno local…Y vienen más noticias en el tema de pavimentación, en los próximos días por parte del joven presidente municipal…Por otro lado la Lic. MARISSA ESMERALDA CEPEDA RODRÍGUEZ es la nueva Jefa del CREDE en Soto la Marina…Su nombramiento se lo entregaron el pasado lunes en la dependencia ahora a su cargo…Sustituye en tan importante responsabilidad a la maestra MARIA DOLORES CASTRO NARVAEZ quien con toda seguridad habrá de recibir alguna nueva encomienda dentro del sector educativo…Llega la Lic. MARISSA CEPEDA RODRIGUEZ al más importante cargo educativo en Soto la Marina y la verdad es que esperamos, habrá de tener un destacado papel…Y es que si nos fijamos en su currículum profesional tiene para dar y regalar…Exitosa su trayectoria docente, así de sencillo…De esta forma es prácticamente apenas el segundo cambio en el organigrama estatal en este sexenio…Nada más en la Delegación de SEBIEN es donde ha habido hasta tres titulares…En los demás cargos estatales, aún permanecen todos los funcionarios que iniciaron en el gobierno de los Vientos de Cambio…Quiénes son los que llevan todo el sexenio?…JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ en la Oficina Fiscal…RENÉ GALVÁN CASTILLO en el Registro Civil…JUAN LUIS MENDOZA NARVÁEZ en el ITEA…FLORENTINO CASTRO NARVÁEZ en el ITAVU, así como JAVIER RODRÍGUEZ CASTRO en el Programa de Micro Créditos…Por cierto me pude enterar que no solamente se llevó a cabo el cambio en el CREDE local…En varios CREDES de Tamaulipas se realizaron este tipo de movimientos…Han iniciado los trabajos de lo que será la pavimentación hidráulica en algunas calles de la zona centro y se terminaron de pavimentar un par de cuadras, de la Colonia Tres de Septiembre, todo esto con recursos de la administración a cargo del Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Sabemos que el alcalde local ha apretado de manera firme el cinturón de gastos en algunas áreas de la presidencia municipal…Dando con ello, entrada a un ahorro importante que se está reflejando en acciones en beneficio de la comunidad…Por cierto, me dio gusto que mi gran amigo MINGO LOZANO esté trabajando como operador del Caterpillar que realiza trabajos en las calles en mención por parte de obras públicas…MINGO es un gran operador de Caterpillar y de esto ha dejado constancia desde hace muchos años…En otro orden de ideas, vayan, desde este espacio mis más sinceras condolencias para mi entrañable amigo el profesor LEONEL TAVARES DE LA GARZA y para toda su familia por el sentido fallecimiento de su esposa CHELITA FLORES NORIEGA…Tuve el privilegio y el enorme honor de contar con el afecto y la amistad de CHELITA…Desde prácticamente yo, recién nacido…Afecto y amistad que de mi parte, fueron totalmente recíprocos hacia ella…CHELITA fue la primera Presidenta del Sistema DIF en Soto la Marina cuando el profe LEONEL su esposo fungió como alcalde en el sexenio de don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ…Y es que antes de esa administración en lugar del DIF a esta institución se le denominaba INPI (Instituto Nacional de Protección a la Infancia)…Por lo tanto, CHELITA es parte importante de la historia en Soto la Marina…No solamente por haber sido una persona humana, buena y generosa…Estas virtudes no son ni necesarias el mencionarlas…Todos en Soto la Marina se las reconocemos…Es historia CHELITA tras haber sido la primera Presidenta del Sistema DIF local…No está de más agregarles que en lo personal, CHELITA toda su vida me abrió las puertas de su sagrado hogar de par en par…Por ello es que partidas de este mundo terrenal como la de CHELITA en verdad que calan y duelen pero en serio…Hasta el alma!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…