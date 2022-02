POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Tamaulipas, como todos los estados que celebrarán elecciones el 5 de junio tendrán en esta ocasión una larga veda electoral, porque a los días que marca la ley para que los gobiernos en sus diferentes niveles no difundan sus obras y logros debido a los comicios, ahora tendrán que aplicar otro periodo de silencio propiciado por el blindaje al que estarán obligados por la celebración de la Consulta Popular para la Revocación de Mandato.

Tentativamente se habla de cuatro meses, partiendo de que el próximo viernes 4 de febrero se haga pública la convocatoria para que los ciudadanos confirmen o no al Presidente López Obrador en su ejercicio en una jornada que tendrá lugar el 10 de abril.

Como es del dominio público, durante los meses de veda electoral los funcionarios públicos e instancias gubernamentales a nivel nacional, estatal y municipal, deberán abstenerse de publicitar los logros de sus administraciones.

En este escenario habrá otra guerra de dimes y diretes, porque aún no han obtenido el acuerdo del presidente de suspender las mañaneras. Además hay otros aspectos de la política social que se seguirán aplicando, porque el sólo hecho de avisar que pasen a cobrar sus apoyos las madres solteras, adultos mayores, los estudiantes por su beca, etc. no elogian sus gobiernos, pero ahí estarán haciendo presentes los beneficios.

Como siempre, hay mucha indefinición en las reglas a seguir, habrá prácticas disfrazadas y el disimulo con la complicidad de los servidores públicos, y claro serán denunciados siempre y cuando tengan pruebas ineludibles de que violan la ley de responsabilidades en esa materia.

2.- Hay silencios que dicen mucho, y uno de ellos es la interrupción de la campaña de descrédito que venía promoviendo Alejandro Rojas Díaz Duran contra Américo Villarreal Anaya y su propio partido. Sorpresivamente el senador suplente de Monreal desapareció del escenario tamaulipeco, será que el frío le congela el celular que es su instrumento de difusión. Aunque un poco tarde, pero le pusieron límites.

Nadie tiene duda que el doctor y precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, cuenta con el aval moral del primer morenista del país, lo cual es suficiente para no poner en entredicho los resultados de la famosa encuesta que lo designó para contender en los comicios del 5 de junio, aunque se estén cubriendo los protocolos de elección interna.

Superado este capítulo le comento que Olga Sosa Ruiz está realizando un trabajo intenso en lo que se refiere a organizar y concentrar a los morenistas para facilitar a Américo su acercamiento a los círculos de militantes durante esta precampaña. Y en Hidalgo pronunció un mensaje de respaldo al médico, al exaltar ante militantes de los municipios vecinos de Villagrán, Mainero y Padilla las cualidades del precandidato para impulsarlo en esta etapa del proceso político.

Se sumó a lo dicho por Américo de

Se refirió al ideario de Morena, abrazado por Villarreal Guerra y en esa ocasión hizo referencia a que están transitando por el camino correcto, “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

En esa zona geográfica donde las familias se significan por su trabajo y productividad, asumen que con la 4ª T, contribuirán en mejorar las condiciones de bienestar social y de calidad de vida de sus habitantes.

Américo estará este viernes en San Fernando y el sábado tendrá otro evento fuerte en Matamoros. La justicia y la honestidad son parte de la bandera que viene impulsando durante la precampaña.

3.- Conforme avanza la precampaña, César Verástegui Ostos ha logrado ganar aceptación en los partidos aliados (PRI y PRD) en los que no era tan conocido, esta aprobación lo confirma como el líder nato que es, formado en el servicio público y en la militancia de su partido Acción Nacional, del que fue su dirigente estatal y cuyas siglas lo han llevado a ser alcaldes en dos ocasiones por su natal Xicoténcatl, así como diputado federal.

En su desempeño administrativo de más de cinco años en la General de Gobierno supo hacer equipo, formó a elementos que le dieron resultado, y ejerció un liderazgo que permitió dar los mejores resultados en las responsabilidades de esa importante Secretaría, acompañante principal del titular del Poder Ejecutivo.

En esos ejercicios públicos y otros de liderazgo como fue el caso de los grupos cañeros, César Verástegui dio muestra de honestidad y de resultados, virtudes que hoy son su mejor carta de presentación cuando habla de sus aspiraciones por gobernar y trabajar en beneficio de Tamaulipas.

EN MARCHA MODELO HÍBRIDO DELA UAT.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, en su segunda reunión con el Colegio de Directores de la Casa de Estudios presentó el documento emitido por las secretarías de Educación y de Salud en el estado, a través del cual exhorta al nivel de educación superior regresar a las clases presenciales, obviamente dentro del marco preventivo que se les ha indicado.

En ese marco de circunstancias y tras confirmar que disponen de lo necesario para seguir las medidas de prevención, acordó ese Colegio en común de acuerdo con el Mendoza Cavazos regresar a las actividades presenciales de las asignaturas prácticas en campo, en laboratorios y áreas de la salud, siguiendo todas las medidas de prevención.

En esa ocasión se precisó que todas las escuelas, facultades y unidades académicas de la UAT cuentan con un protocolo certificado por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), lo que facilitará implementar el modelo híbrido y, conforme a la situación de la pandemia, regresar de forma gradual a clases presenciales en las semanas próximas.

Para el efecto la Universidad procederá a desinfectar todas las áreas que serán ocupadas, algo que se ha venido realizando periódicamente pese a que no han estado en uso. Para entrar a esta etapa se preparan para sostener reuniones previas con el personal docente que participará, al que dotará de información impresa y le informará sobre los procedimientos de sanitización que se vienen realizando y los pasos a seguir al ponerse en marcha las asignaturas que imparten prácticas en laboratorios