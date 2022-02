Trabajar por la transformación de Tamaulipas, pide Truko a aldamenses

• Que la esperanza sea una realidad



Aldama, Tamaulipas. – “Estamos reforzando este proyecto, que quede claro, este es un juego nuevo, con baraja nueva; ya lo he comentado, aquí cabemos todos los que tengan el interés común de trabajar por la transformación de Tamaulipas; los que estén dispuestos a convertir la esperanza en una realidad donde el centro sea el ciudadano”.





Dijo César Verástegui Ostos, precandidato de la alianza Va por Tamaulipas para la gubernatura del estado a la militancia de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional del municipio de Aldama; en este sentido el Truko los invitó a conocer su trayectoria, su trabajo, pero, sobre todo los resultados porque, “mis acciones y mis decisiones a lo largo de mi vida, siempre han sido pensadas en lo que represente un beneficio para la comunidad”.



Por ello me tienen aquí con ustedes que son la base sobre la que se construye cualquier proyecto, son ustedes quienes pondrán a prueba esa trayectoria, la capacidad y el trabajo que hemos realizado, “a eso es a lo que yo le apuesto, no a colgarme del trabajo de otros, no a un color, ni a un apellido”, dijo.





Reiteró ante los aldamenses que tiene la convicción que con el apoyo de las fuerzas que se integran en la alianza que encabeza, podrán construir hacia fuera como lo hizo hacia adentro de su partido, donde quienes aspiraban al cargo que él hoy ostenta, le dieron su voto de confianza para salir en unidad con un solo aspirante.



Ahí mismo, reconoció la capacidad histórica del PRI para la construcción de las instituciones que le dieron rumbo a México y a su gente, “modelo que respetó y fortaleció el PAN, pero que lamentablemente el gobierno federal lo ha sepultado en los últimos 3 años”.



Para concluir, Verástegui Ostos les refrendó su interés de trabajar en unidad, “desde aquí les reiteró la mejor de la disposición para escucharlos, para conocernos, para sumarnos y sobre todo para dialogar, e incluyo a aquellos que puedan tener dudas; estoy a sus órdenes, sé que juntos lograremos sacar adelante esta alianza”.