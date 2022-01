119 casos de Covid-19 en Soto la Marina en 8 días

119 casos positivos de Covid-19 fueron reportados en Soto la Marina del 20 al 27 del presente mes de enero, por parte de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, razón por la cual el municipio se encuentra en semáforo epidemiológico rojo, al igual que se encuentra el estado.

De acuerdo al cierre de los casos de Covid-19 del jueves 27 del presente mes de enero, Soto la Marina registraba 93 casos activos y uno en investigación de los 1,154 casos registrados, de los cuales 1,038 se han recuperado y han fallecido 23 pacientes.

El registro de casos positivos de Covid-19 en Soto la Marina en los últimos 8 días fue el siguiente; el 20 de enero casos; el 21, 11 casos; el 22, 18 casos; el 23, 16 casos; el 24, 17 casos; el 25, 28 casos; el 26, 6 casos y el 27, 14 casos.

Cabe hacer mención, que ese número de casos es los que registra la Secretaría de Salud en Tamaulipas, y por supuesto que no incluye a las personas que no se hacen pruebas, considerando que se han contagiado de gripe y que de acuerdo a las autoridades sanitarias, es Covid hasta que no se demuestre lo contrario, o sea a través de una prueba de laboratorio.

A nivel estatal la Secretaría de Salud reportaba hasta el jueves, que Tamaulipas tenía 13,184 casos activos, de123,800 casos positivos, de los cuales se han recuperado 103,492, y 7 mil 124 fallecidos.

Ante lo anterior y lo delicado de la situación por el Covid-19 y la variante Omicron quue presuntamente ha contagiado al 50% de las personas que han resultado positivas, la Secretaria de Salud insistió en la importancia de completar el esquema de vacunación y aplicarse la dosis de refuerzo a fin de disminuir complicaciones graves que pudieran derivar en fallecimientos.

Pidió proteger a los más vulnerables, evitar salidas no esenciales, lavar y desinfectar objetos de uso común, no saludar de mano, abrazo o beso ni asistir a fiestas, sitios aglomerados o reuniones sociales en las que no se respeten las medidas de seguridad sanitaria.

De acuerdo al mapa epidemiológico de Tamaulipas, hay 24 municipios en rojo, 9 en naranja; 4 en amarillo que son Méndez, Hidalgo, Güemes y Palmillas, y 6 en verde; Díaz Ordaz, San Nicolás, Villagrán, Casas, Miquihuana y Bustamante.