IMPARABLE EL COVID-19 “OMICRON”

Imparable se encuentra el Covid-19, que de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, el 50% de los casos que se están presentando es de la variante “Omicron”, que ataca con síntomas como de una gripe, que aunque se considera enfermedad menos letal, no deja de ser un riesgo para la salud.

Aunque las cifras que maneja la Secretaría de Salud en Tamaulipas son elevadas, existe la presunción de que no tienen que ver nada con la realidad, en virtud de que hay numerosos casos de personas contagiadas que no se hacen la prueba; porque no alcanzan en las instituciones oficiales y en lo particular tienen altos costos.

En el caso de Soto la Marina, el reporte oficial de la SST hasta la mañana del sábado era de 80 casos activos y uno en investigación, aunque en la realidad ese número nadie tiene que ver con la realidad, ya que por todos los sectores se conocen casos personas enfermas de “gripe” y que para la Secretaría de Salud, son casos de “Omicron” mientras no se demuestre lo contrario.

En reporte de la Secretaría de Salud indica, que Soto la Marina ya ha tenido 1,069 casos positivos de Covid-19, de los cuales 966 se han recuperado y se han presentado 23 defunciones.

A nivel estatal y hasta la mañana del sábado, la cifra de casos activos era de 13,086, de los 116,321 casos positivos registrados, de los cuales se han recuperado 96,149 y 7,104 fallecimientos.

Ante este repunte que ha tenido el Covid-19, de los que se considera que el 50% son de la variante Delta y 50% de Omicron, hay nuevos acuerdos por parte del Comité Técnico de Seguridad en Salud, entre los que sobresale principalmente la prohibición de eventos masivos y la “Ley Seca” los domingos, manteniéndose el uso de cubrebocas y gel antibacterial, sana distancia y toma de temperatura, así como restricciones de ingreso en tiendas de abarrotes, autoservicio, plazas comerciales, iglesias, palapas y gimnasios entre otros establecimientos no esenciales.