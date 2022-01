Apoya Región V propuesta de su líder estatal de la Sección 30 que sigan las clases a distancia

“Porque ante todo está la salud, quienes formamos parte de la Coordinación de la Región V del SNTE, apoyamos la propuesta de nuestro líder estatal de la Sección 30, Profr. Rigoberto Guevara García, de que las clases continúen a distancia”.

Quien así se expresa es el Profr. Fernando Martínez Pacheco, Coordinador de la Región V del SNTE que integra a los municipios de Aldama, Abasolo, Casas y Soto la Marina, quien refiere que ante la alta incidencia de casos de Covid-19 que se han registrado en las últimas semanas por el contagio de las variantes Delta y Omicron, se hace necesario salvaguardar la salud no solo de los trabajadores de la educación, sino de manera particular de los alumnos, razón por la que propuesta es que de momento no haya regreso a las aulas.

“De una u otra manera, los maestros de Tamaulipas estamos cumpliendo con nuestro trabajo como docentes y aunque las clases se llevan a cabo a distancia, el programa académico no se descuida, porque ante todo está el compromiso de que la educación de nuestros alumnos mantenga un buen nivel”, subrayó nuestro entrevistado.