Tomó protesta a Comités de la Defensa del Voto de Morena en Soto la Marina el Dr. Américo Villarreal Anaya

En evento que se desarrolló la tarde de este pasado jueves 20 de enero y teniendo como anfitrión al señor Armando García Cisneros, el Dr. Américo Villarreal Anaya tomó la protesta a los Comités de la Defensa del Voto de Morena aquí en Soto la Marina, en su calidad de precandidato único a la gubernatura del estado.

En su intervención ante militantes de Morena, el Dr. Américo Villarreal Anaya hizo un recuento del trabajo que como Senador de la República hizo en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, apoyando iniciativas en beneficio de todos los mexicanos, algunas de ellas a propuesta de quien considera como el mejor Presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador.

Agradeció durante su mensaje, el apoyo que los ciudadanos marinenses le otorgaron para llegar al Senado de la República, al mismo tiempo que reiteró su compromiso de que como Morenista mantendrá en lo alto el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar.

Se comprometió asimismo Américo Villarreal Guerra, a mantener vigentes los preceptos de la verdad, justicia y honestidad, que tanto desea el pueblo de México, pero de manera especial los tamaulipecos,

“No se trata de un proyecto personal, es un proyecto de todos y no les vamos a fallar”, subrayó el precandidato en otra parte de su mensaje ante sus compañeros de partido y algunos simpatizantes que asistieron al evento, al conocer de la visita de Senador con licencia a Soto la Marina, ya como candidato a gobernador.

La bienvenida al Dr. Américo Villarreal Anaya estuvo a cargo del anfitrión, Armando García Cisneros, quien describió al precandidato de Morena a gobernador, como un hombre honesto y comprometido a servir con disciplina y responsabilidad, de quien dijo, sin duda alguna trabajará fuerte por Tamaulipas, dentro de estos tiempos de esperanza y a quien le entregan su confianza por su trayectoria, con la seguridad de que se contará con él para sacar adelante los problemas que aquejan a los marineses.

También hicieron uso de la palabra el Delegado Nacional de Morena en Tamaulipas, Ernesto Palacios Cordero y José Ramón Gómez Leal (JR) Coordinador de Estructuras de Morena en el Estado, quienes destacaron la unidad que priva entre los tamaulipecos en apoyo a la Cuarta Transformación, así como a Morena, destacando la confianza y a lealtad de los tamaulipecos para con su partido.

Asimismo dirigió un sencillo mensaje la esposa del precandidato, Sra. María de la Luz Santiago de Villarreal, quien agradeció bienvenida cordial que se les brindaba y la presencia de los asistentes al evento, comprometiéndose a regresar nuevamente a Soto la Marina.

En este evento de toma de protesta a los Comités de la Defensa del Voto de Morena también se contó con la presencia del Lic. Jorge Villafranca Martínez, Coordinador Estatal de la Estructura Territorial; Martha Irma Alonso Gómez, Secretaria de la Mujer de Morena a nivel estatal, así como como Hugo Miguel Rojo Ramos, Hugo Arellano Villarreal y Leonel Tavares Flore, quienes fueron presentados como miembros distinguidos de Morena.