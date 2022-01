EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la mera verdad es que la presente semana va a cerrar “calientísima” en el tema político en Tamaulipas…”El Truco” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS se registró este pasado jueves, como precandidato a gobernador por la coalición PAN-PRI-PRD, ante el Partido acción Nacional…Es muy probable que “El Truco” va a ser el candidato de unidad de esta importante coalición, ya que las adhesiones a su proyecto se multiplican día con día a través de la Asociación “Todos X Tamaulipas”…Están confirmadas para este sábado en el evento que va a encabezar en en Ciudad Victoria, la presencia de los dirigentes nacionales del PAN, del PRI y del PRD…Creo que con esto se encuentra dicho todo…”El Truco” será el candidato oficial de esta alianza…La verdad es que “El Truco” sin ser precisamente hechura política al cien por ciento del gobernador, se supo colar de manera extraordinaria a la meta por la nominación…El popular “Truco” se está haciendo de apoyos importantes a lo largo y ancho de Tamaulipas…Su carácter abierto y franco le ha ganado simpatías en los 43 municipio del estado…Que de hacerse realidad lo de su candidatura tampoco es que vaya a tener una tarde de campo…Enfrente tendrá al Senador con licencia, AMERICO VILLARREAL ANAYA apoyado por la estructura Morenista, más el respaldo de los del Verde y de Movimiento Ciudadano…Pero sobre todo AMERICO trae el apoyo del comandante en jefe de las fuerzas guindas como lo es el presidente AMLO…La fuerza electoral de los Morenistas para nada se debe de menospreciar y es que el aparato electorero de los programas federales lo van a activar al mil por ciento….No tenemos informes de alguna elección estatal en el sexenio actual donde veamos que los Morenistas se midan en la propaganda electorera de sus programas…Y en Tamaulipas no va a ser la excepción…Claro que en la alianza del PAN-PRI-PRD para nada están mancos…Será la elección del 5 de junio la madre de todas las batallas políticas que se hayan visto antes en Tamaulipas…La guerra sucia para nada está descartada…Ahora que también es cierto que esto no es para novatos…Ni para damitas de la caridad…Es mucho lo que está en juego…Igual de cierto es que el gobernador CABEZA DE VACA está formado en las grandes batallas…Y esto le da el carácter necesario como para que no vaya a entregar el estado sin presentar la más fiera de las batallas…CABEZA DE VACA va a dar a través de su candidato una fiera batalla…Va a dar el gobernador la más encarnizada de las luchas para no entregarle a la oposición la plaza política tamaulipeca…Y otra cosa que tenemos que puntualizar…La pelea político electoral que tenemos enfrente no es para débiles…Ni para espantaditos…Esta será la madre de todas las batallas electorales que hasta ahora hemos presenciado en nuestro estado…El poder de la federación encarnado por la alianza de MORENA-PT-VERDE quiere a como dé lugar la plaza política y de gobierno tamaulipeca…En Soto la Marina es todo un hecho que la mayor parte de los ex alcaldes de todos los partidos ya están alineados y apalabrados con “El Truco”…Formados en este proyecto podemos ver a ex jefes de la comuna que en su momento lo fueron mediante los colores azules del PAN, como por parte del tricolor del PRI…Y por parte del lado “Moreno,” el profesor PANCHO SILVA desde hace más de un mes me había comentado que el iría por el que fuera el abanderado guinda…Y ahora con mayor razón al ser AMERICO VILLARREAL ANAYA el elegido…”Yo voy con Morena en la elección próxima de gobernador” ya me había dicho el profe PANCHO desde antes…Estuvo el popular CHANITO DEL REAL en nuestro programa en vivo que se transmite en la página electrónica de El Redactor el pasado jueves por la tarde…Es CHANITO un apasionado del deporte…Y de manera particular del futbol…Nos comentó sobre algunos torneos que están en puerta…Mismos que cuentan con el respaldo del alcalde TOÑO MEDINA…Claro que se le notan a flor de piel al Director de Deportes del municipio los deseos y las ganas que tiene de impulsar el deporte en Soto la Marina…No quiere pasar a la historia como simplemente uno más de quienes han estado al frente de esta importante dirección…Hablando de funcionarios del municipio les recuerdo que HABIEL MEDINA JASSO se desempeña como Presidente del Sistema DIF Soto la Marina…HABIEL es hermano del presidente municipal y por supuesto que cuenta con todo su apoyo para sacar adelante tan delicada responsabilidad…Ya que andamos con funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento local, el Director de Bienestar, LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA anuncia la próxima entrega de más de 80 tinacos rotoplas que el alcalde TOÑO MEDINA gestionó ante la Asociación Mariana Trinitaria del Estado de Oaxaca…Los beneficiarios solamente habrán de aportar el 45 por ciento del costo total…El resto lo pondrán el municipio y la Asociación…Dice el funcionario local que el registro para nuevas solicitudes está abierto en la oficina a su cargo…Pues la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ sigue jugando a las vencidas hacia el interior de Morena y es que no quiere dar su brazo torcer en cuanto a hacer público su apoyo al Senador con licencia AMERICO VILLARREAL ANAYA…Una verdadera joya de la corona política tamaulipeca lo es Reynosa de donde fue alcaldesa cinco años y donde le heredó ese mismo cargo, por tres años más a su hijo CARLOS PEÑA ORTIZ…Con hechos y números en la mano MAKI ha demostrado su fuerte influencia político electoral en esa ínsula fronteriza…Si en MORENA como se está demostrando no le hacen caso ni hacen la mejor labor de convencimiento les puede pesar en la elección del mes de junio de este 2022…Reynosa es el municipio con mayor número de electores en Tamaulipas…Reynosa para darnos una idea de su poderío electoral, representa el 20 por ciento del padrón de nuestro estado…También es cierto que se habla desde ahora que “El Truco” ya le aventó su red política a MAKI ORTIZ…Nada de dudar esta versión…Si recordamos que “El Truco” es un verdadero “animal político”…Es decir, se convierte en un verdadero torpedo…Un obstinado total en cuanto tiene que ver con la práctica del convencimiento político de propios y extraños, para su causa…Y del seguro abanderado de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉREZ creo que no es mucho lo que se puede apuntar…Todo un junior…Miembro de una de las familias de mayor abolengo en la capital del estado…Ex Alcalde de Victoria por obra y gracia del entonces gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…Se ve difícil para DIEZ GUTIÉRREZ que pueda trascender en la arena electoral de este año en Tamaulipas…Está destinado el ex alcalde victorense a ocupar el tercer lugar en las próximas elecciones…No da para más, su proyecto político…Hasta el día de hoy no sabemos de nadie en Soto la Marina que le esté apostando al proyecto de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ…El 30 de abril se cumplen 7 años de que mi buen amigo TOÑO ARANO dio su última checada como trabajador del Hospital Rural IMSS Bienestar de Soto la Marina…Que rápido pasa el tiempo…Lo bueno de las personas que como TOÑO se jubilan a buena edad es que pueden seguir realizando otras actividades, como es su caso…Saludos mi TOÑO!…Hablando de personal del Hospital Rural de esta localidad, le envío un afectuoso saludo a la enfermera ANITA BALLEZA LÓPEZ…Muy buena y estimada amiga de toda la vida…Originaria como un servidor, del glorioso, hermoso e histórico Ejido La Peñita…Ya que seguimos con amistades que se desarrollan dentro del sistema de salud, ojalá que el estado le haya renovado su contrato al Dr. PEDRO TRUJILLO JUÁREZ quien durante varias etapas y muchos años se ha desempeñado como Director del Centro de Salud de esta localidad…Y cabe resaltar que siempre su desempeño ha sido aparte de muy profesional, de excelentes resultados…El grupo político del ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ está bien amarrado dentro del proyecto de “El Truco”…Así lo podemos constatar, tanto a través de sus pláticas…Como en sus unidades automotrices al traer pegadas a la vista de todos la calcomanía que identifica al popular “Truco”…Las unidades automotrices, particulares, de los funcionarios del estado, de aquí de Soto la Marina, de igual manera lucen en sus vidrios la conocida calca del ex secretario general de gobierno…Cierto también es que los tiempos políticos se están cerrando…Los tiempos de las definiciones electorales van a entrar en una etapa de exigencia para que los políticos locales que todavía estén en la barda, descubran y hagan públicas sus filiaciones…Pues quienes decidan estar sentados en la barda política, definitivamente no van a ganarse la gracia de ninguno de los candidatos…Por lo que quien resulte triunfador en la elección del mes de junio, no les va a creer que lo apoyaron…Aunque hayan sufragado por su proyecto…El tiempo apremia!…En otro orden de cosas, inició la temporada de riego para los productores del Módulo VI de acuerdo a lo que nos comentó el estimado amigo MARIO AGUIÑAGA MORALES quien es el presidente del Módulo que pertenece al Distrito de Riego 086…Me dice MARIO que son productores de siete comunidades los que forman parte del módulo a su cargo…La Peñita, Segunda Batalla 5 de Mayo, así como Gutiérrez de Lara, Los Laureles, Ejido Soto La Marina, Lázaro Cárdenas y El Saladito, son los que integran este importante módulo…Por otro lado, quien al parecer está alejado de los reflectores políticos es JORGE LUIS GUAJARDO REYES…Desde hace ya un buen tiempo que el buen JORGE se nota aislado del tema político local…Me reportan que está dedicado de lleno a su responsabilidad en la iniciativa privada, así como a situaciones de corte particular, como lo que tiene que ver con su huerta de naranjos…JORGE acarició la candidatura del PRI hace algunos años…Y desempeño importantes cargos políticos y públicos durante los tiempos de gloria del tricolor…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…