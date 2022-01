EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues iniciamos el presente 2022 dando en primer lugar gracias al padre DIOS por habernos permitido iniciar un año nuevo más…Le pedimos ante todo salud…Y es que teniendo salud lo demás como quiera lo vamos buscando…A veces a prisa…Y a veces despacio…Pero como quiera lo demás va saliendo…Y es que el sol sale para todos…Y bueno pues iniciamos este nuevo año con la noticia de que CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS presentó su renuncia como Secretario General de Gobierno…Lo hace para participar en el proceso interno de selección como candidato del PAN y de la coalición con el PRI y el PRD a la candidatura a gobernador…Todo indica que el famoso truco va a ser la carta de esta alianza partidista al gobierno de Tamaulipas…Lo releva GERARDO PEÑA FLORES en la Secretaría General de Gobierno…GERARDO se venía desempeñando como diputado federal…Ahora asume esa representación legislativa su suplente el ex diputado local MON MARÓN de Tampico…La verdad es que “El Truco” tiene todas las posibilidades de convertirse en el abanderado a la sucesión de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Solamente es cuestión de que transcurran los tiempos electorales pertinentes…CÉSAR VERÁSTEGUI a lo mejor no era de manera inicial el proyecto del gobernador CABEZA DE VACA…Pero al de Xicoténcatl se le han ido alineando los astros políticos…Pero de igual manera es cierto que de manera zorruna ha ido generando las condiciones para que así sea…Algunas cartas mucho muy cercanas al gobernador CABEZA no han aprovechado las oportunidades que se les han presentado, para crecer lo suficiente y todo hace ver que se quedarán en el camino…”El Truco” los rebasó en poco tiempo…Y ahora la verdad es que todo pinta para que se convierta en cuanto los tiempos lo permitan, en el candidato del PAN-PRI-PRD a la sucesión del gobernador de los vientos…También, los de Morena, tienen ya definido el tema de la candidatura estatal…Van los guindas por el gobierno de Tamaulipas con el Senador ya con licencia, AMERICO VILLARREAL ANAYA…Es por supuesto el Senador ex funcionario de administraciones priistas, el candidato del Presidente AMLO…Podía no haber salido, en primer lugar en las encuestas internas de Morena…Pero si era el candidato de AMLO de más estaría saber la realidad…Igual a lo mejor si salió arriba en las encuestas internas…Pero si no hubiera estado en el ánimo de AMLO de ninguna manera hubiese ganado el boleto…Se habla de fracturas internas entre los guindas tamaulipecos por la elección a favor del senador victorense…Pero igual de cierto es que el senador se reunió ya en días pasados con casi todos quienes fueron sus competidores por el boleto estatal…A nivel local JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES ha quedado muy bien posesionado y está muy bien dentro del equipo compacto de AMÉRICO…Los generales de división que mueven el entorno político del senador, ven de la mejor manera a JUAN JESÚS…Y tampoco es fortuito esto…Ni gratuito…JUAN JESUS se ha ganado un excelente lugar dentro de la tropa de generales que se mueven en torno a AMERICO VILLARREAL ANAYA desde que inició el proceso interno de selección…JUAN JESÚS le apostó al proyecto ganador de Morena desde un principio…Como pudo haberle fallado a su apuesta…Pero le apostó al proyecto triunfador de los guindas…Que a esta película electoral aún le falta mucho por recorrer, es igual de cierto…Si la elección estatal la ganan los de Morena con AMERICO VILLARREAL a la cabeza, entonces tendríamos que poner atención extrema al futuro político de JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES…En otro orden de cosas, en la presidencia municipal iniciaron actividades el pasado martes después de haber disfrutado de un par de semanas, el periodo vacacional de navidad y fin de año…El Secretario del Ayuntamiento, JOSÉ ANTONIO SILVA MENDIOLA muy al pendiente de la esquina política de la administración local a cargo del Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Estamos en un año eminentemente político…Este 2022 promete iniciar tal cual hierro candente en nuestro municipio…Este es año de grilla, intensa…Se llevará a cabo la elección para gobernador en Tamaulipas…Y esto no es cualquier cosa…En esta elección no hay lugar para jugar nadie a dos cartas…O con una carta al público y la otra a escondidas…Será solamente una boleta a promover y cruzar…Ningún actor político en Tamaulipas o en nuestro municipio se podrá aventar como en anteriores ocasiones el doble juego político…Es decir, si alguien se atreve a promover en público a un partido y en la oscuridad realiza lo contrario, con toda seguridad será sorprendido in fraganti…Y con ello será arrojado a la hoguera política durante, los próximos seis años…Y seis años con la pata política, puesta, en el pescuezo, son muchos…Una eternidad!…Así que como que no va a haber lugar para la simulación…Y es que aparte de todo Soto la Marina sigue siendo un pueblo chico…Y aquí todo se sabe…Dice un verdadero dicho que “Pueblo chico, infierno Grande”!…Mientras tanto el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO estuvo en nuestro programa en vivo el pasado jueves y ahí dio a conocer a la comunidad local sobre una serie de obras y acciones que ya se están desarrollando y otras que próximamente se habrán de realizar con recursos propios de la administración municipal a su cargo…El joven alcalde está encabezando un gobierno municipal de mucho orden en el tema financiero…De ahí que se esté teniendo recurso para llevar a cabo este tipo de obras con dinero del Ayuntamiento… JESÚS NADER nunca se animó a salir en serio de su zona de confort en la zona conurbada de Tampico-Madero-Altamira…No se le niega su excelente labor como alcalde de Tampico…Pero Tampico no representa todo nuestro estado…Aunque para cuestiones de alianzas el puerto jaibo es un botín político de lo más deseable…Y redituable…Con toda seguridad que si los planes salen como están planeados NADER va a jugar un papel relevante en lo que sería la campaña del truco…Entrevistados por un servidor algunos priistas locales se niegan a ir en coalición con el PAN…Y es que dicen que los azules en su momento los han ofendido pero en serio…Tanto en el discurso, como en los hechos cuando han sido gobierno…En cambio hay quienes dicen que están de acuerdo en esta coalición, porque solamente de esta manera le pueden pegar a Morena y es que señalan que los de Morena les han pegado pero en serio y sobre todo el Presidente AMLO desde su púlpito mañanero…Total que a los del PRI les ha ido como en feria…Y es que en su momento, tanto los azules como los guindas los han utilizado en sus discursos, para hacerse del apoyo de los electores…Como si todos los males que padece la patria sean culpa exclusiva de los gobiernos emanados del tricolor…Cierto es que dentro del modus operandi de los gobiernos del PRI en todos los niveles, se sirvieron con la “cuchara grande” sus gobernantes…Pero de igual manera, no se puede negar el desarrollo que se tuvo durante los gobiernos priistas…El PRI sentó las bases del México actual…Que cayeron en vicios y errores, por demás, es de aceptarse…Pero que los gobiernos emanados del tricolor en su momento fueron vastos y generosos con la gente, es igual de verdad…De hecho, miles de maestros de la actualidad e incluso otros miles ya jubilados se prepararon en las escuelas normales rurales del viejo régimen de manera gratuita…Y sin embargo esos egresados hoy en día muchísimos le echan tierra y veneno a esos gobiernos “corruptos” aunque la educación en esas aulas e incluso la comida no les costó un solo peso a sus papás…Ahora que tampoco es como para decir que los presidentes de México emanados del PAN se hayan convertido en unos santos al momento de hincarle el diente al presupuesto…Y los actuales de Morena es el mismo cuento de lo que ellos mismos critican…Ya ven el caso del hermano PIO recibiendo millones de pesos para la campaña de su carnal el ahora presidente AMLO…El aborrecido director de la CFE MANUEL BARTLETT y su tufo de corrupción que va dejando a su paso…En fin…200 nuevos abuelitos de Soto la Marina fueron incorporados al programa federal de Pensión para el Adulto Mayor, de acuerdo a lo que nos comentó, la encargada del Centro Integrador de Desarrollo en el municipio, MARI JOSÉ MARTINEZ…Dentro de unas tres o cuatro semanas ya podrán estar recibiendo su apoyo en efectivo, por primera vez a través de los depósitos que se les harán en sus respectivas tarjetas…Excelente actividad es la que la familia GARCIA CISNEROS de San José de las Rusias encabezados por el estimado amigo TOFIC viene realizando cada fin de año como es la carrera atlética San José de las Rusias en los últimos diciembres…Aparte de que ha estado siendo muy concurrida y competitiva, es un esplendoroso marco para la sana convivencia entre las familias de esa comunidad y muchas otras que llegan ya sea a participar o acompañar a los corredores…Ojalá que la pandemia baje y con ello que el próximo diciembre se vuelva a realizar la que sería su 4ª edición…Bueno y los políticos locales que le pusieron todas sus canicas al proyecto de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA en el juego por la candidatura estatal que van a hacer ahora?…Hubo no pocos tirados en el camino en el sendero guinda, tras el triunfo interno de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Y la gente de Soto la Marina que simpatizó con el proyecto de HÉCTOR GARZA “El Guasón?…Tiene una dura tarea el equipo “Americanista”, en cuanto tiene que ver con la integración de los cuadros que simpatizaron con otros proyectos dentro del proceso interno que recién acaban de finiquitar…Me reportan que mi estimado, fino y caro amigo NABOR MEDINA VÁZQUEZ se recupera poco a poco de las lesiones tan fuertes que sufrió en un accidente carretero hace casi dos meses…Sus lesiones para nada fueron cosa menor…Casi todas las costillas se le fracturaron…Pero con la intervención de la ciencia médica y sobre todo con la ayuda del padre DIOS es que ya está en franca recuperación…Animo profesor!…Por esta ocasión es todo, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…