Por: Raúl Terrazas Barraza

*Del top rojo al top verde

El peor alcalde del país según la percepción ciudadana medida por una de esas empresas que estudian la opinión de las personas, Massive Caller y que se realizó en los últimos días del año pasado, ya no fue el de Ciudad Victoria, Tamaulipas, sino, el de Oaxaca, Oaxaca, Oswaldo García con una aprobación por debajo del 10 por ciento.

Dese luego esto generó todo tipo de comentarios desde alegrías en el grupo de trabajo del presidente municipal de la capital tamaulipeca, Eduardo Gattás Báez porque a diferencia de quienes estuvieron antes, él está en los últimos sitios del top 20 en la referida medición. Está en el sitio 19 con un porcentaje de aceptación del 48.5.

Obvio con sus tres meses de trabajo en los cuales todavía miles de ciudadanos no alcanzan a ver la diferencia positiva con el cambio de mando en el municipio, un puntaje tal alto solo es un indicativo de que las personas que fueron consultadas por la empresa están felices porque ya no están los anteriores, aunque el actual todavía no de el color esperado al otorgarle la confianza en las urnas el pasado mes de junio.

Los 10 mejores alcaldes son María Ponce Méndez de Tepic, Nayarit con el 65.5 por ciento y es de extracción regeneracionista, el segundo lugar lo tiene el priísta Manolo Jiménez Salinas de Saltillo, Coahuila con el 55.9 por ciento y el tercer es para Jesús Nader Nasrallah de Tampico y del PAN con el 55.6 por ciento

El cuarto sitio es para el chihuahuense Marco Antonio Bonilla Mendoza, también del PAN con el 54.6, Luis Bernardo Nava de Querétaro con el 53.8, Carlos Víctor Peña Ortiz de Reynosa de regeneración con el 53.5, Eduardo Rivera Pérez de Puebla del PAN con el 53.4, luego Alejandra Gutiérrez Campos de León en Guanajuato del PAN, con el 51.2 por ciento.

El sitio nueve lo tiene Romina Contreras de Huixquilucan, Estado de México por el PAN con el 51.2 por ciento y el décimo sitio Luis Donaldo Colosio Riojas del Partido Movimiento Ciudadano con el 49.8 por ciento.

El sitio 19 de Gattás Báez, es festejado como si ya los victorenses tuvieran agua en cantidades suficientes, si los baches se hubiesen extinguido, que los camiones de la basura pasaran todos los días por todos los sectores o atendieran el llamado de los ciudadanos para levantar las toneladas de basura que se quedan en un sinfín y esquinas. También gritan a los cuatro vientos que el Ayuntamiento de esta capital ya no está entre los peores evaluados de los últimos tiempos, como si al interior del municipio todo fuera armonía.

En realidad falta mucho para que la percepción de los victorenses pueda entenderse en positivo y que no sea producto e unas cuántas opiniones, más bien debe de percibirse como algo natural y que se encuentra en cualquier sitio del municipio, la urgencia que tienen los ciudadanos de Victoria por vivir mejor a partir de que el Ayuntamiento cumpla los compromisos plasmados en las Leyes, sobre todo en el Código municipal no puede ceñirse a la opinión de unas cuántas personas, si se toma en cuenta que el tamaño de la muestra de la empresa fue muy limitado.

Para que los habitantes de Ciudad Victoria puedan opinar bien de las autoridades municipales y en especial del alcalde, Eduardo Gattás Báez, tiene que pasar cuándo menos el primer año de su administración y los tres meses que lleva no son suficientes ni siquiera para establecer una constante de éxito en la prestación de los servicios públicos, pero, al menos ya hay una medición que saca del pozo en el que estaba sumida la capital de Tamaulipas en cuánto a la percepción hacia sus autoridades.

Migrar del Top 20 negativo al top 20 positivo, puede ser motivo de algarabía, si del color se trata, porque del rojo pasaron al verde y en el terreno de las realidades, la insatisfacción de la población por las condiciones de la ciudad, todavía no se superan y eso puede constatarse en el día a día.

Los otros.

En esa misma medición, solo que, respecto a la inseguridad, es el municipio de Nuevo Laredo que tiene a su cargo Carmen Cantú Villarreal, el que se encuentra en el top 20 negativo, es decir, en rojo, junto con ciudades como Cuautitlán Izcalli, Cancún Tlaquepaque, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, Guadalajara, Chalco, Zapotecas, León, Salamanca, Cajeme y por fortuna no aparece la capital de Tamaulipas.

Tampoco está ente aquellos en los cuales hay una percepción adecuada sobre seguridad como Mérida, Los Cabos, Saltillo, Tepic, Aguascalientes, San Pedro Garza García, Pachuca, Tampico, La Paz, Villa Hermosa, Durango, Xalapa, Mazatlán, Campeche y Oaxaca, pese a que este último tiene al peor alcalde del país, Oswaldo García Jarquín.

Desde el seno de la Diputación Permanente el Congreso del Estado, fue emitida la Convocatoria para otorgar la Medalla al Mérito Luis García de Arellano instituida desde el Poder Legislativo para reconocer a personas que se distinguen por la realización de acciones a favor de Tamaulipas u su gente.

Las candidaturas a este reconocimiento pueden ser presentadas por organizaciones sociales, políticas, educativas, medios de comunicación y la ciudadanía, con la posibilidad de que, uno de ellos resulte elegido y se haya acreedor a la medalla y a un estímulo económico por casi un cuarto de millón de pesos.

Nada más por no dejar, es importante que se apresuren las organizaciones del sur de la entidad, ya que, en los últimos años este tipo de premios se han ido a la frontera, criticas de por medio ya que, quienes se hicieron acreedores a ella, como que no están muy identificadas con acciones de gran reconocimiento social y aún así fueron otorgadas por el Congreso del Estado.