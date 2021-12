Por: Raúl Terrazas Barraza

*Fragilidad

Cualquiera puede pensar que la fragilidad política de las candidaturas del Partido Regeneración Nacional, PMRN, es tal, que ante la primera queja de alguna mujer importante en esa organización puede desquebrajar la unidad que, hasta antes de la designación del Senador Américo Villarreal Anaya como el seguro candidato, obligó al dirigente Nacional a trasladarse a Tamaulipas para hacer valer el pacto roto por la exalcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz de Peña.

Como quiera tiene trascendencia que los neo regeneracionistas se reúnan en torno a Mario Delgado Carrillo, porque no pueden hacerlo con el presidente del comité estatal dado que no lo tienen y no lo tendrán, mientras todos aquellos que andan en el PMRN, se sientan y consideren que están por encima de cualquier integrante de la directiva, en un escenario en el cual, nadie de ellos ha querido participar en la reintegración de la dirigencia.

Eso sí, todos desconocen y reniegan del profesor Enrique Torres Mendoza, quien aparece todavía como dirigente ya que su nombre está en la página del IETAM, no le hace que en la práctica sea un cero a la izquierda y suplantado por el Diputado Federal Erasmo González Robledo.

Además están Nancy Ruiz Martínez como Secretaria General, José Luis Mederos Martínez en calidad de secretario, pero sin dinero para solventar los gastos del inmueble en el que despachan y tienen como representante ante el propio IETAM a Jesús Eduardo Govea Orozco y a Juan Ramos Delgado el suplente, así que el presidente del comité nacional llega a hacer caravana con sombrero ajeno porque aquellos que asisten a sus reuniones son puros advenedizos de otros partidos políticos que no quieren mezclarse con los formadores del partido del Gobierno Federal de la entidad.

Respaldar al Senador Villarreal Anaya, personas de todos los municipios saben que no es necesario, no le hace que la expanista y exalcaldesa de Reynosa haya cuestionado el procedimiento usado por Delgado Carrillo para destapar y nominar al Legislador, situación que desde el punto de vista y ella también sucedió en otras entidades que tienen elección de gobernador para el primer domingo del mes de junio que viene.

No es necesario el espaldarazo, porque si la encuesta del PMRN la ganó, desde luego que no fue por el voto de los simpatizantes y mucho menos de militantes, porque no los hay, más bien tiene que ver con el hecho de que quienes estuvieron de acuerdo para que fuese postulado, lo hicieron porque es hijo del ingeniero Américo Villarreal Guerra, quien fuera gobernador del PRI de 1986 a 1992 ya que fue un hombre que se dio a querer y que hizo una administración estatal de buena calificación a pesar de algunos colaboradores que tuvo, como el mantense Rafael Diez.

El resellado de la unidad por parte del dirigente nacional del partido del presidente Don Andrés López Obrador, como quiera sirve, en el entendido de que, servirá más si de una vez dejan fuera del grupo a la expanista, porque si los puso a temblar en el destape, ese seguro que sucederá en el futuro inmediato, el mediato o el de largo plazo. Obvio todo queda en asunto de apreciación, porque los regeneracionistas en Tamaulipas no tienen militantes, pero, sí gente de la llamada pluripartidista.

Por otro lado, también la reunión es buena, ya que dará tranquilidad al Senador, quien, dicho sea de paso, ya no debe de preocuparse por detalles, dado que, los escenarios están a su favor y mejorarán en la medida que se deshaga de alguna docena de malos políticos, para que no vaya a sucederle lo mismo que al licenciado Baltazar Hinojosa Ochoa quien, en su calidad de candidato del PRI a la gubernatura hace poco menos de seis años le condujeron a la derrota y no al triunfo.

Los electores identificaron a aquellos que no querían en la administración si ganaba el político matamorense la elección del 2016, pero, jamás quiso entenderlo y la petulancia junto con la mala vibra hizo que la campaña de su adversario creciera y le dejara en el camino. Incluso, los analistas consideran que los precandidatos deben de cambiar de colaboradores cuando sacan la nominación de candidatos, ya que, un tipo de personas son aceptadas para la primea de esas etapas y otros son los adecuados para la campaña.

Ahora bien, reafirmar la unidad no tiene que ver con exhibir fragilidades políticas, sobre todo si se piensa que, como candidato tiene que endurecer la piel para aguantar todas las pruebas que los adversarios pongan.

El otro asunto para esto de la etapa en la que entrará el proceso electoral de Tamaulipas a partir del ya inminente mes de enero que en sus inicios precisa la realización de las precampañas que son al interior de los partidos políticos, cuándo existe más de un precandidato es que todos los colaboradores deben de cuidar su lenguaje para evitar situaciones que den pauta a pesar en la división de los grupos.