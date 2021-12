EN OPINION DE

Por Fernando Infante Hernández

Pues en Morena ya tienen la carta con la que van a jugar electoralmente por la gubernatura de Tamaulipas…Según las encuestas guindas, es el Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA con quien intentarán hacerse del gobierno de Tamaulipas…Muy cerca de la gran decisión quedaron MAKI ORTIZ, así como JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL…El Dr. AMERICO quien se alista para presentar su licencia ante el Senado de la República es por lo tanto el cuadro con el que Morena intentará sacar al PAN del gobierno estatal…Claro que los azules tamaulipecos, para nada están mancos…La verdad es que el tema de la elección estatal se va a poner de pronóstico reservado…Por lo pronto en MORENA ya pueden presumir que tienen su carta definida…Esto quiérase o no, va a meter presión a la gente del PAN…Y es que el tiempo apremia….Y más en política…Lo cierto es que en el PAN las fichas apuntan a la persona de El Truco, como su candidato…No se ve por donde el Senador CABEZA DE VACA o el alcalde tampiqueño CHUCHO NADER le puedan quitar el boleto azul…Lo que también es cierto es que el estimado amigo JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES ha quedado muy bien posicionado en el equipo de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Cuestión de recordar que JUAN JESUS en el proceso interno de selección tuvo a su cargo la coordinación de los trabajos políticos aquí en Soto la Marina, para el ya virtual abanderado de Morena para la gubernatura…También es verdad que más allá de lo que diga el líder nacional MARIO DELGADO sobre que esto es el resultado de las encuestas…Aquí lo que prevaleció fue la decisión del presidente AMLO quien tiene en alta estima política y personal a AMÉRICO…Con esta decisión lo que no se entiende es porque sacaron a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA del cargo federal que tenía en el gabinete del presidente…Muchos se fueron con la finta de que se venía a Tamaulipas para placearse y con ello hacerlo el abanderado de Morena…Y la verdad es que sí estaba levantando mucho en el poco tiempo que ha estado al frente de la coordinación de los programas federales en Tamaulipas…Pero la verdad es que perdió la primera carrera política a la que se ha metido…Y con todo y que se vaya a decir por parte de AMERICO en su momento en cuanto a que todos los Morenistas tendrán espacio y lugares de participación en su campaña…La verdad es que en política casi siempre ha prevalecido aquella máxima que reza, “los primeros serán los primeros”…Lastima para la gente de VALDERRAMA…Y es que no fueron pocos los que se fueron con la finta de que lo enviaban a Tamaulipas, para hacerlo candidato a la gubernatura…Pero sobre la marcha, todo apunta a que algo falló…O quizás realmente posibilidades nunca tuvo y el presidente lo usó como pantalla para cuidar y proteger a AMERICO del seguro golpeteo interno al que tan dados son los guindas…Un motivo que también pudo haber influido para que el proyecto de VALDERRAMA por la candidatura se desmoronara, es su cercanía de prácticamente toda su vida política con el líder del Senado RICARDO MONREAL quien no pasa precisamente una luna de miel con el presidente AMLO…La verdad es que esta es otra derrota para el ex líder del PRI estatal RICARDO GAMUNDI ROSAS quien le estaba manejando toda la promoción política a VALDERRAMA…Y con GAMUNDI trabajando muy de cerca el también ex funcionario del tricolor PEPE HERNÁNDEZ CUESTA…Lo cierto es que AMERICO VILLARREAL ANAYA con toda seguridad que va a tratar de aprovechar al máximo la imagen de su papá el ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA (+) quien dejó huella entre los tamaulipecos como un gobernante, sencillo, alejado de temas de corrupción…Y por ser un hombre, realmente bueno…Bueno y la pregunta del millón…Que va a pasar?…Que les depara a los seguidores de otros proyectos como los de VALDERRAMA y el JR, así como de HÉCTOR MARTIN GARZA entre otros…Sin dejar de lado a la gente de MAKI ORTIZ…La mayor parte de quienes suspiraron por la candidatura guinda han estado expresando mensajes de apoyo a AMERICO…Pero una cosa es la expresión en público…Y otra muy diferente la realidad…Ante todo esto ya deben de estar preparando en el cuarto de guerra de AMERICO la mejor estrategia que les pueda servir para allegarse de manera real el apoyo de los que resultaron heridos en la batalla interna…Y es que todo proceso interno de selección de cualquier partido, deja por fuerzas, gente tirada en el suelo o dolida…Igual es que la decisión a favor de AMERICO tendrá efecto dominó en Soto la Marina…El alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO con toda seguridad que entrando el año habrá de expresar una postura política a este respecto…De su papá el ex alcalde HABIEL MEDINA todos en Soto la Marina sabemos que está al mil en el proyecto de El Truco…Pero igual de verdad es que actualmente los intereses políticos entre ellos no tienen por fuerza que ser los mismos…HABIEL me atrevo a decir que es el político más cercano de este municipio con El Truco, que por cierto quiere y aprecia muy bien a HABIEL…Y vaya que se lo ha demostrado…Y por ello no se ve mal que ahora HABIEL le esté volviendo la copa política por medio de su apoyo…Les decía que el alcalde con toda seguridad habrá de expresar de manera pública su postura en cuanto al desenlace del proceso de selección de MORENA en el entendido de que llegó a la alcaldía a través de la coalición del PT con MORENA…Por lo tanto lo que pase o suceda o deje de suceder dentro del desarrollo de la vida política Morenista le debe de interesar…Y más cuando todos sabemos que ha podido afianzar una muy importante además de cercanísima relación político personal con no pocos legisladores federales guindas…Y de allá del Congreso de la Unión es de donde le pueden llegar los recursos que le serán tan necesarios para la realización de algunas importantes obras sociales que tiene comprometidas con sus representados…Pero en fin…Ya en su momento podremos conocer de propia voz, la postura política que habrá de tomar el Dr. ANTONIO MEDINA JASSO quien está por enfrentar su primer reto político electoral ya en su función constitucional como presidente municipal de Soto la Marina…Vaya que a los aseadores de calzado de la plaza principal de nuestra cabecera municipal les está yendo de lo mejor en estos últimos días de diciembre…Mucho gusto me dio ver que no se daban abasto en días pasados con tantísimos clientes que les llegaban para solicitarles sus servicios…La llegada de muchas familias marinenses, que por cuestión de trabajo, residen fuera, de Soto la Marina, más la clientela local, les están permitiendo a nuestros boleros llevarse unos pesos más que de costumbre, en beneficio de sus respectivas familias y de ellos mismos…Me comentan y además me aseguran, que el partido Movimiento Ciudadano tendrá como su abanderado estatal al ex Alcalde de Victoria ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ…Pues a ver si encuentran algún incauto o inocente que les quiera coordinar la campaña aquí en nuestro municipio…Y no lo digo, precisamente por el virtual candidato…Lo comento más que nada por la pésima fama que en Soto la Marina ha dejado el ahora diputado local GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ…Mentirosísimo…Tracalero en lo político…Embaucador…en fin… La Plaza “Mi Pueblito” llevó a cabo su posada navideña y de fin de año…Regalos al por mayor, mediante sorteo…Exquisita cena…Piñata y dulces para los hijos de sus empleados…Y el premio mayor un viaje familiar al paradisiaco Cancún…De esta manera es como tan prestigiada plaza comercial de Soto la Marina, una vez más reconoció a su clase trabajadora en esta navidad y recta final del año…Los empleados y sus familias, claro que no cabían en sí, de gusto, en tan inolvidable noche…Con la alianza del PAN con el PRI y el PRD creo que no tardan en sentarse a platicar y acordar los cuadros municipales de estos tres partidos…Primero lo harán sus dirigentes estatales…Para que exista un orden…Pero es un hecho que los tres partidos deberán en su momento de llevar a cabo una agenda común…Pues al final lo que debe de interesar es la búsqueda del mismo resultado electoral…Bueno y me pregunto yo…Que harán los cuadros locales que hasta se peleaban por tomarse la foto con RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA cuando este vino hace como un mes?…VALDERRAMA estuvo en esta localidad cuando se vino a presentar como Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas…Por ahí se dieron cita no solamente beneficiarios de los programas que maneja la federación en nuestro municipio…Se dieron cita también no pocos cuadros políticos con historial dentro del PRI y de otros partidos…Se entiende que ellos andaban apoyando este proyecto político que al final de las cosas y por los motivos que sean, pero no cuajó…Del alcalde se entiende su presencia…Pues era un acto presidido por un funcionario federal de la más alta importancia…Y además fue una reunión de trabajo…Pero bueno… A ver qué futuro político, les depara a los VALDERRAMISTAS de Tamaulipas y de manera particular a los de Soto la Marina…Dicen en la capital de Tamaulipas que en los mares políticos de El Truco ya están aventando las redes con el firme propósito de pescar la mayor cantidad de seguidores de los aspirantes Morenistas que se quedaron en el camino…Y para esto en el cuartel de guerra de El Truco se las pintan solos…Claro que en el equipo de AMERICO juran que ya están trabajando en la operación cicatriz interna…Vamos a esperar…Y es que también se asegura que para antes del día 15 de enero en la coalición del PAN-PRI-PRD saldrá el esperado humo blanco, con su candidato, emergiendo, en medio de esa anhelada fumarola…Mis mejores deseos de que hayan pasado una hermosa Noche Buena y les deseamos un excelente Año Nuevo…Que con la gracia del DIOS padre el 2022 les llegue cargado de mucha salud y cosas buenas en abundancia…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…