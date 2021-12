Transportistas reconocen al Gobernador Cabeza de Vaca por el impulso otorgado al sector

Integrantes del sector transportista fronterizo reconocieron las estrategias realizadas en materia de mejoramiento de movilidad, infraestructura y seguridad en vías carreteras de Tamaulipas.

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Diciembre 18 del 2021.- Integrantes y representantes del gremio transportista fronterizo de Tamaulipas otorgaron un reconocimiento al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por las estrategias implementadas en la entidad durante su administración en materia de infraestructura, competitividad y seguridad en vías carreteras.

Durante una gira de trabajo por Nuevo Laredo, el mandatario mantuvo acercamiento con miembros del sector transporte y realizó una serie de inauguraciones y supervisión de obras basadas en la materia, mismas que brindarán una mejor calidad en el servicio e impulsarán el desarrollo económico de la región.

“Esto ha sido un proyecto innovador del Gobierno Estatal y nos ha permitido recuperar la confianza pero sobre todo un servicio de seguridad a los transportistas, paseantes, turistas, agricultores, ganaderos, todos aquellos que transitan por el territorio tamaulipeco, los resultados han sido muy favorables; Yo estoy empeñado en seguir fortaleciendo las rutas que se utilizan para nuestros cruces fronterizos, estoy empeñado en ello”, detalló el Gobernador de Tamaulipas.

En materia de infraestructura y fortalecimiento de vialidades, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca supervisó el avance de obra de modernización del Entronque Libramiento Mex II con Carretera Piedras Negras, misma que contempla la construcción de una rotonda; Dicha obra considera la rehabilitación de la carretera con concreto asfáltico, señalética vehicular, defensas metálicas mientras que la rotonda abarca la construcción de cruces pluviales, guarniciones, banquetas, área de jardín, pasto sintético, muro de contención e instalaciones eléctricas entre otros complementos.

Dando continuidad a las tareas enfocadas al fortalecimiento de la seguridad en las redes carreteras estatales, se inauguró la Estación Tam número 21, ubicada en el Puente III Libramiento México II y Carretera Federal Piedras Negras, en el ejido La Cruz del municipio fronterizo, a corta distancia del Puente Internacional Comercio Mundial. El proyecto conjunto de Estaciones Tam consolida la construcción de una cada 50 kilómetros en la red carretera y cada una está equipada con sala de espera, barandilla para atención al público, monitoreo, armería, cocineta, dormitorios, cochera, sala de descanso, suite, área de acondicionamiento físico, azotea, servicio de alumbrado táctico y servicio de telecomunicaciones y datos.

“Señor Gobernador, bienvenido a esta tierra de grandes profesionales en la materia de transporte, comercio internacional, me refiero a nuestros amigos los agentes aduanales, operadores logísticos y transportistas; En seguridad los que sabemos y me refiero a los transportistas podemos detectar un antes y un después, en seguridad nos queda muy claro a los que transitamos por la carreteras de Tamaulipas antes de su administración había tramos intransitables o casi intransitables, hoy no puedo decir que todo está arreglado, pero ha habido un avance muy importante y ojalá que este trabajo que usted inicio continúe”, admitió Carlos Fernández, Representante de la Asociación de Transporte de Carga en Tamaulipas.

Cómo parte del fortalecimiento de la competitividad educativa y con el objetivo de impulsar mayores empleos, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca mantuvo acercamiento con alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo que continúan sus estudios en el extranjero e inauguró el Centro de Capacitación para Operadores de la UT Nuevo Laredo, con este proyecto, los alumnos deberán cumplir con un curso de 180 horas, certificado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para vincular y profesionalizarse en el ámbito laboral. El simulador consta de equipo especializado que otorga al aspirante la experiencia cercana a la conducción de autotransporte de carga desde la parte demostrativa teórica.

Con el objetivo de impulsar y fortalecer el autoempleo y generar mayor derrama económica entre las familias, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realiza oficial entrega de un monto de 8 millones 82 mil 500 pesos a 356 beneficiarios de los programas de microcréditos a emprendedores de 22 municipios de todas las regiones del estado; en Tamaulipas del 2017 al 2021 se han entregado 1 mil 603 millones 683 mil 100 pesos en 35 mil 548 créditos, con una generación de 18 mil 547 empleos y 39 mil 042 empleos consolidados.

Durante los eventos estuvieron presentes el Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Jorge Ontiveros Molina, la Directora General de Inversión Tamaulipas, Aydee Gonzez García, el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlos Alberto García González, el Rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Alfonso Aramis Salas, la Representante del Gobernador en la Zona Norte del Estado, Leticia Gutiérrez, el Representante de la Asociación de Transporte de Carga en Tamaulipas, Carlos Fernández, el Representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en Nuevo Laredo, Angel Hernández, el Representante De la Central de Servicios de Carga, Jorge Lozano, el titular del Instituto Tamaulipeco de la Infraestructura Física y Educativa (ITIFE), Juan Patiño Cruz y los diputados locales Imelda Sanmiguel Allende, Félix Fernando García Aguiar.