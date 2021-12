POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Don Manuel Garza González, “El Meme” para sus amigos, fue todo un personaje en Tamaulipas, y en el plano nacional; pertenece a esa especie de políticos que hoy están en extinción, que tuvieron como principal capital político, un trato cordial, habilidad para ganar amigos, reciedumbre para llevar a cabo pactos o amarres, amén de sus habilidades de operador que contribuyeron en los triunfos del PRI en los tiempos en que este era invencible.

Este personaje del que hoy nos ocupamos falleció este sábado 18 de diciembre y lo queremos despedir recordándolo, como lo que fue, una celebridad. Luego, tras retirarse por su avanzada edad, se convirtió en leyenda.

Garza González estuvo a punto de haber sido gobernador de Tamaulipas, específicamente sucesor del Dr. Emilio Martínez Manautou, peros nexos con el “quinismo”, impidieron en las últimas 24 horas que precedieron al “destape”, se cambiara de ruta y fue favorecido Américo Villarreal Guerra; era el sexenio de Miguel de la Madrid, donde ya mandaba Carlos Salinas, quien percibió que la corriente del otrora poderoso líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, le era adversa a su proyecto de convertirse en Presidente de la República.

De la trayectoria de Garza González podemos anotar que obtuvo grado de Lic. en Administración de Empresas en The Edward´s University de Austin, Texas. Fue alcalde de Reynosa (1972-1974), dos veces diputado federal y en una de esas gestiones fue vicecoordinador del grupo parlamentario tricolor en San Lázaro; también subsecretario de la Reforma Agraria (1976-1979), además de un rosario de puestos partidistas y misiones para dar resultados electorales inmejorables.

Entre sus desempeños en el partido figuran, haber sido Presidente del Comité Municipal en Reynosa; Coordinador Estatal para la Elección de Comités Municipales (1971); Secretario Adjunto a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional; Secretario General Adjunto al CEN para la Coordinación de la Campaña Electoral de Diputados Federales en 1985; además de Asesor de Asuntos Políticos del Secretario de Gobernación en 1989.

Entre las muchas historias que corrieron en su entorno, está el haber iniciado en los quehaceres políticos a su sobrina la Dra. Maki Ortiz.

Se decía del Meme que tenía fuertes nexos con los grupos de poder asentados en el centro del país, entre ellos el Grupo Atlacomulco.

En las filas del PRI muchos tienen historia, pero pocos son leyenda, y entre ellos está el Meme. El Revolucionario Institucional está obligado moralmente a rendir homenaje a tan distinguido militante. Desde aquí enviamos nuestro pésame a la familia de don Manuel Garza González, a sus hijos y nietos, y formulamos nuestros votos por su eterno descanso.

2.- Algunos de ustedes saben ¿qué pasó con la Alianza Federalista? Al parecer la renovación de gobernadores minó su fuerza, o lo que es igual, ni están todos los que eran, ni son (aliancistas) todos los nuevos mandatarios entre los que predominan los de Morena. Usted recordará que esa coalición fue creada en sustitución o contrapeso con la Conago, un organismo cuyo proyecto dio resultados en su momento, sirvió a los objetivos que se trazaron y facilitó la interlocución con el Gobierno Federal hasta antes de 2018.

Actualmente de 32 entidades federativas, morena gobierna 15 estados y la Cd. de México, además de cubrir un interinato, es decir, son guindas 17 de 32; el resto del mapa se encuentra así: 7 están en manos del PAN; 4 son del PRI; 2 de Movimiento Ciudadano; 1 del PRD y 1 del PES.

Son 15 estados no gobernados por Morena, de los cuales 6 estarán en juego sus gubernaturas el próximo 5 de junio. La Conago funcionó con 9 mandatarios de diferentes partidos, incluyendo al independiente de Nuevo León (hoy gobernado por el MC), pero no se trata del número de gobernantes ajenos a Morena, sino el hecho de que hasta ahora no existían condiciones de interlocución con el Gobierno Federal desde ese bloque, llámese Alianza Federalista o Conago, sin embargo estas circunstancias parecen haber cambiado, o por lo menos lo intentas.

Precisamente desempolvamos el tema, en virtud de que el Presidente López Obrador se tomó una foto con casi todos los gobernadores, en la que aparece el tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca. La fotografía fue difundida por el aparato de comunicación oficial de la Presidencia con un texto el cual reporta, que sólo faltó uno de los mandatarios. El cónclave tuvo lugar en Villahermosa, Tabasco y estuvieron los “Aliancistas” y los de la CONAGO que hoy preside el gobernador más morenista (entre los priistas), Omar Fayad, de esta mezcla de voluntades y de intereses (ojalá sanos) esperemos que salga algo bueno para nuestro estado y los restantes del país.

En redes sociales tamaulipecas se hizo circular otra foto donde se aprecia al gobernador FGCV muy cerca del mandatario, parece que van en una escalera o un pasillo muy estrecho donde todos se ven en doble fila por lo angosto del espacio.

Por otra parte, no podemos pasar por alto que López Obrador ha hecho público su interés en dialogar con los titulares del Poder Ejecutivo en los estados.

3.- Además, hay otra señal de que habrá un cambio de tratamiento a los gobernadores a partir de 2022, es la agenda acordada para el 10 de enero que contempla mesas de diálogo con los panistas, lo cual fue pactado entre el Presidente de Acción Nacional, Marko Cortés y el Secretario de Gobernación, Augusto López el pasado lunes 13 de diciembre, todo esto anticipa que habrá un cambio de ambiente en Palacio Nacional con respecto a los gobernantes de entidades federativas.

De acuerdo a lo informado por Marko Cortés las mesas de diálogo abordarán siete temas, entre ellos: Tolerancia, pluralidad democrática y Estado de Derecho; Mesa Económica para la generación de empleos y superar la pobreza: otro tópico de suma importancia por examinar es la seguridad; La Reforma Eléctrica, donde la posición del PAN es que la gente pague menos en su recibo, y que México transite hacia las energías renovables.

También están anotados los puntos: Salud y bienestar; también se contempla una posible reforma electoral, en la cual la postura del PAN será que en ningún caso se vulnere a organismos como el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni a sus integrantes, por el contrario buscar fortalecerlos; y finalmente una mesa de medio ambiente y desarrollo sustentable.

Como puede apreciar los siete puntos son precisamente aquellos en que hasta ahora el gobierno de la República ha sido indiferente, como es el medio ambiente y desarrollo sustentable, de igual manera la postura poco amigable con algunas instituciones como la electoral y los problemas de todos los tiempos que son la salud, la pobreza, el desempleo, etc.

Del resultado que se obtenga de estas mesas de diálogo puede haber un cambio de ruta en la segunda parte del sexenio federal.