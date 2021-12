EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el famoso “Truco” sigue en caballo de hacienda rumbo al boleto estatal del PAN…Ya se le ha sumado el diputado federal GERARDO PEÑA FLORES…Con la inclusión de GERARDO PEÑA parece ser que la decisión del gobernador CABEZA DE VACA ya está firmada a favor del nativo de Xicoténcatl…Y es que GERARDO PEÑA es la viva representación política y personal del gobernador de Tamaulipas…Es decir, GERARDO no se manda solo…Por lo que con su adhesión al proyecto de CÉSAR VERÁSTEGUI se tiene que considerar que el gobernador ya tomó al cien por ciento su decisión…El juego interno de los azules al parecer “El Truco” ya lo tiene ganado…El alcalde de Tampico CHUCHO NADER que también quiere la candidatura azul, al parecer se ha ido rezagando y es que sus reuniones se han estado desarrollando con grupos importantes de la sociedad, pero reducidos en asistencia…Se escuchan comentarios positivos en torno a NADER…Pero de igual manera, quienes han estado presentes en sus reuniones lo ven demasiado light y conservador…Es inteligente y por demás preparado en todos los aspectos…Pero le falta punch con la gente…No prende ante el respetable…Es decir…Para los panistas tamaulipecos, el ir en un momento dado con NADER a la batalla electoral, les complicaría con el voto popular…Por más que se vea sereno e inteligente…Además se tardó de más en salir de su entorno light que le brinda la alta sociedad porteña…Méritos no se le discuten…Pero quienes lo han escuchado, aseguran que no es un producto que realmente pueda prender, más allá de su zona exclusiva de confort como lo es el Puerto de Tampico…En cambio ”El Truco” es un verdadera chucha cuerera ante la gente…Es raza…Es un artículo que no requiere de mucho esfuerzo, para que la gente lo acepte…Que no es monedita de oro, para caerles bien a todos, es igual de verdad…Pero la raza de sol como se dice, lo traga bien…”El Truco” no tiene problema alguno en mezclarse con la raza y echarse un taco de pie o incluso hasta unas cuantas cervezas…Sería “El Truco” un hueso por demás duro de roer para él o la candidata que manden los de Morena para el agarrón electoral del próximo año…Igual de cierto es que quien resulte ser el o la abanderada de Morena no la tendrá de lo más sencillo si la carta azul es el de Xicoténcatl…También es verdad que la marca Morena le está apostando casi todo al efecto del presidente LÓPEZ OBRADOR quien contra todo lo que se diga, sigue manteniendo una muy alta aprobación por parte de la gente…Los programas clientelares del presidente son la mejor arma y la más efectiva herramienta de convencimiento político electoral entre la gente…Programas como los de Sembrando Vida y otros como los apoyos a los abuelitos y a los ninis sin dejar de lado las becas a estudiantes, permiten al presidente contar con un más que importante porcentaje de respaldo popular…Esto no se puede negar…Ni ocultar…Que tiene que en el país en lo general, las cosas no marchen de lo mejor…Ni de lejos seamos hoy en día el paraíso del que nos habla en cada uno de sus múltiples “informes” que ha rendido desde su púlpito a la nación…En fin, el agarrón en Tamaulipas parece que va a estar de lo más candente en el 2022…Es mucho, pero mucho en verdad lo que estará en juego…En ese sentido, al parecer en Soto la Marina, “El Truco” tiene bien enraizados sus tentáculos políticos…Se dice recio y quedito que los ex alcaldes MIRO GÓMEZ, así como HABIEL MEDINA y ABEL GÁMEZ ya han definido su participación en el proyecto Todos por Tamaulipas que respalda al nativo de Xicoténcatl…Y puede ser cierta esta versión…Si tomamos en cuenta que “El Truco” se reunió con MIRO en conocido restaurante de la localidad y en el caso de HABIEL éste se dejó ver con él en unas carreras de caballos…Y como dicen que una imagen, vale más que mil palabras…Creo que no se tiene mucho que agregar…El Director de Bienestar del municipio LUIS ACOSTA me comentó que se están recibiendo solicitudes para el programa de rotoplas de subsidio que logró el Alcalde LUIS ANTONIO MEDINA por medio de la Asociación Mariana Trinitaria del Estado de Oaxaca…Con este programa se pretende que las familias de escasos recursos de Soto la Marina puedan acceder a este tipo de apoyos a un muy bajo costo…Igual de cierto es que pueden pasar los interesados a la oficina de LUIS ACOSTA en la parte baja de la presidencia municipal, para que reciban una información personalizada sobre el tema de los requisitos…Se viene la tradicional posada de los miembros de la Mesa del Café de CHON CÓRDOVA…Está programada para la próxima semana…Habrá gran variedad de platillos…Distintas y sabrosas bebidas…Y sobre todo, la amena charla aderezada con finos cortes que harán la delicia de nuestros delicados y exigentes paladares…De sobra está decirles que el tema ardiente de la política no podrá faltar y es que vamos a entrar primero DIOS a la recta final del año que es cuando se podrían dar algunos destapes por la gubernatura…Como les he comentado en colaboraciones anteriores…La Mesa del Café de CHON CÓRDOVA está integrada por amigos…Más que por políticos…Ahí cinco tardes noches por semana nos reunimos para comernos el mundo entero…Pero nadie tiene la paternidad política sobre los demás…De que se discute el tema político, de eso ni lo duden…Y en ocasiones muy fuerte…Pero la amistad impera finalmente por sobre los diferentes puntos de vista y encontradas opiniones de los que la conformamos…Con decirles que en ocasiones algunos candidatos a la presidencia municipal le han sacado la vuelta a visitarnos en el desarrollo de sus campañas…Así de “ardiente” está nuestra mesa del café en tiempos electorales…En otro orden de cosas, el líder de la Triple CCC en Soto la Marina JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES hace política a favor del senador de Morena AMERICO VILLARREAL ANAYA…Lo hemos visto promocionando al senador tamaulipeco para lo que se ofrezca en las encuestas que se habrán de realizar de manera interna…Igual de cierto es que JUAN JESUS es un joven político de ideales bien definidos cuando se respaldar de manera personal un proyecto electoral se trata…Perteneció el buen CHUCHO a aquella generación de jóvenes marinenses que apoyaron a JESÚS JASSO RODRÍGUEZ en los tiempos del entonces gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES…Sufrió JUAN JESÚS hasta de manera personal, la osadía de enfrentar al sistema estatal, de ese entonces…Pero en ese momento, nada ni nadie lo hizo cambiar de opinión…La Familia GARCIA CISNEROS de San José de las Rusias está invitando a la 2ª Carrera Invierno 2021 que se desarrollará en esta comunidad rural de la zona sur de Soto la Marina…La carrera se desarrollará el 27 de diciembre y habrá atractivos premios en sus diferentes categorías…Así me lo comentó el estimado amigo TOFIC GARCÍA CISNEROS en días pasados…Claro que nuestra casa editora EL REDACTOR estará formando parte de esta carrera, con nuestro patrocinio…Falleció esta semana mi buen amigo LUPE VILLARREAL HINOJOSA…Una enfermedad natural, se lo llevó a la tumba…LUPE fue un buen hombre…Magnífico ser humano…De esas personas que no se metían con nadie…Pero en fin…La vida y la muerte misma, están llenas de insondables misterios…También la gente buena, fallece…Aunque nos quedamos con la sensación de que esto es injusto…LUPE fue trabajador de la COMAPA durante 32 años…Pero jamás se pudo hacer merecedor a su jubilación dentro del sistema de agua, de nuestro municipio…Temas muy discutidos del ámbito legal, le impidieron haberse jubilado como lo merecía, después de 32 años de servicio…Cambiando de rumbo, déjeme decirle que el Jefe de Alcoholes del municipio MARCIAL RAMÍREZ RODRÍGUEZ viene realizando un trabajo serio, honesto y honrado al frente de tan delicada responsabilidad…Algunos dueños de depósitos de cerveza me han comentado que cuando les ha visitado para supervisión, el trato que les brinda es de respeto y una atención de lo mejor…De este tipo de funcionarios se requieren en cualquier administración…Por otro lado, se dice en Ciudad Victoria que JUAN HERRERA pudiera estar asumiendo la dirigencia del PRI aquí en Soto la Marina…Bien pudiera ser cierta esta versión…JUAN HERRERA es de los muy pocos priistas de nuestro municipio que siguen siendo fieles y leales al tricolor…La lealtad de JUAN HERRERA hacia el tricolor es tal, que dice que si el partido va en alianza con el PAN él se sumará de lleno a los trabajos políticos que en coalición se tendrían que desarrollar…Lo mismo dice que si el PRI va solo a la elección del próximo año, de igual manera se sumará al mil por ciento a los trabajos que se tengan que llevar a cabo…Como priista, y en lo particular, me comentó que apoya el proyecto por la candidatura estatal de ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Estuvo en nuestro programa en vivo el pasado jueves el buen amigo y pariente JESUS ANTONIO BALDERAS INFANTE mejor conocido como “Cardoso” dentro del mundo futbolístico de Soto la Marina…Durante algunos años participó como futbolista en las ligas locales…Pero de un tiempo a la fecha abrazó con pasión la profesión de árbitro…Polémico con la ocarina…Popular entre la familia futbolística de nuestro municipio…Me comentó que tiene ya seis años de ser árbitro (es muy joven de edad)…Una buena además de excelente charla es la que nos aventamos con tan famoso personaje de nuestra cabecera municipal…Por otro lado me dicen que está a punto de hacerse oficial la alianza del PAN-PRI-PRD rumbo a las elecciones estatales del 2021 en Tamaulipas…El dirigente tricolor EDGAR MELHEM es el único que no quiere de buena gana que se realice esta alianza…Pero estas cosas se deciden en el PRI nacional y al parecer el dirigente tricolor ALITO CÁRDENAS ya decidió que si van en coalición con el PAN y el PRD…Y sería la mejor decisión en el entendido de que en estos tiempos el PRI en Tamaulipas, si juega solo, no gana ni siquiera una regiduría…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…