Aprueban Comisiones del Congresos expedir Ley de Austeridad del Estado y Municipios de Tamaulipas

En la agenda legislativa de esta semana, se dictaminó procedente la expedición de la Ley de Austeridad del Estado y Municipios de Tamaulipas, que entre sus objetivos busca impedir que el recurso se destine a dotar de comodidades injustificadas a servidoras y servidores públicos.

La acción legislativa fue ampliamente debatida en las Comisiones de Estudios Legislativos y Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública en el Congreso del Estado, donde el Diputado de MORENA Isidro Vargas Fernández, manifestó que se establecerá una política de austeridad en el uso de los recursos.

“La Iniciativa de ley es loable, se busca evitar excesos, pues siguen existiendo vehículos, viajes y hospedajes de lujo lo cual es una incongruencia que veamos problemas sociales y lujos políticos”, comentó.

El Diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Fernández Altamirano, planteó respecto a los vehículos aéreos y fideicomisos, que es importante que no se permita que esta ley dificulte la tarea de gobernar un estado, donde muchas veces se requiere un desplazamiento inmediato.

“Manifestamos nuestro desacuerdo con la prohibición de la celebración de fideicomisos en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y pública, una medida de este tipo hace urgente el dictamen de impacto regulatorio”, precisó.

La Diputada Alejandra Cárdenas Castillejos de la Fracción Parlamentaria del PRI, destacó que se debe analizar el impacto que tendría incentivar o no a un trabajador o trabajadora, pues si está bien remunerado impide caiga en actos de corrupción, además solicitó que se fije un color oficial en los edificios gubernamentales para que no se esté haciendo un gasto innecesario cada cambio de gobierno.

Al hacer uso de la palabra, la legisladora Úrsula Salazar Mojica de MORENA, mencionó que con esta ley está a favor de la reducción de salarios y prestaciones de altos funcionarios, de limitar el uso de vehículos blindados y de lujo, de viajes oficiales dentro y fuera del país, de prohibir pensiones de retiro a ex gobernadores y de la eliminación del seguro de gastos médicos mayores.

“Toda mi vida me he atendido en el servicio público, he hecho fila por medicamento y la he pasado también por no haber medicamento, no tengo miedo a ir a un servicio de seguridad pública; en el ISSSTE nacieron mis hijos. En Tamaulipas es urgente la Ley de Austeridad”, refirió.

La Iniciativa finalmente votada por mayoría con cambios al texto original, será turnada al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva, donde se prevé se realicen adecuaciones finales en aras de establecer lo que mejor convenga al pueblo tamaulipeco.