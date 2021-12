Por: Raúl Terrazas Barraza

*Apretar el cinturón o cintariza abstracta

Como célula básica del federalismo, los municipios de Tamaulipas y quizá los de toda la nación están en crisis presupuestal crónica.

Es más, tienen austeridad obligada y forzada, por tanto la republicana ni la ocupan, menos la necesitan. Están para que los ayuden y que los adopten funcionarios de alta alcurnia ya sea de las administraciones estatales o del gabinete legal y ampliado del presidente de la República, don Andrés López Obrador.

En los municipios y frente a las autoridades de los Ayuntamientos, es como una burla demandar, como lo hiciera el diputado Marco Antonio Gallegos Galván del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, al demandarles que se aprieten el cinturón y que tomen el ejemplo del titular del Poder Ejecutivo Federal con eso de la austeridad republicana.

Obvio, pudiera ser que el legislador regeneracionista de Reynosa se equivocó de territorio en el mensaje y debió dirigirlo a los Mayors de los Condados del Valle de Texas, porque allá sí puede solicitarse que se cuiden los dólares para que alcancen para más obras, sin embargo, hacerlo con los presidentes municipales de Tamaulipas, no tiene nombre, ya que, si algo falta en ese nivel de gobierno es dinero.

Por cierto, es en los Ayuntamientos donde más duelen los recortes realizados por el Gobierno de la República no en esta administración, sino desde muchas anteriores, dado que es allí donde las necesidades son más sentidas y la posibilidad de resolverlas es cada día menos.

En una gran parte de las ciudades del estado y del país hay la sensación de que le progreso se quedó rezagado y son un puñado de municipios grandes aquellos que tienen el privilegio de la autonomía financiera, como es el caso de Nuevo Laredo, dado que, una buena parte de los recursos que conforman su presupuesto provienen del movimiento de importaciones y exportaciones dado que, al contar con puentes internacionales reciben dinero de un fondo específico.

Todos los municipios de la frontera tienen ese beneficio, pero, es Nuevo Laredo, el se queda con la mayor parte debido a que, por ahí pasa más del 75 por ciento de las cargas de impostación y exportación y en contraparte los municipios del centro de la entidad, incluido Ciudad Victoria, aquellos que están en el Altiplano y en el sur de Tamaulipas, se encuentran hundidos en una de la peores crisis financieras.

Con decir que en la capital de Tamaulipas, todavía no se nota la diferencia entre la ciudad que prometió en campaña el alcalde Eduardo Gattás Báez, con la que había antes de su llegada al edificio del 17 Hidalgo, andan como los gatos, puro arañazo en todos lados y nada que valga la pena mencionarse, ni siquiera una verdadera campaña de bacheo en todos los sectores.

Pararse frente a la presidencia municipal de Jaumave, Padilla, Llera, Mante y cualquiera de los municipios medianos y chicos, es ver salir a las personas que acudieron a cualquier tipo de gestión, salir con la cara de tristeza y frustración porque no les resolvieron nada, debido a la falta de recursos económicos.

El Diputado Gallegos Galván no puede pedir desde la comodidad de su curul que los Alcaldes y sus funcionarios se aprieten el cinturón, cuándo cada quincena sufren y sudan la gota gorda para salir con los pagos que tienen que les corresponden y tampoco pueden lanzar las campanas al aire y apuntar que ya gestionaron dinero o que les prometieron apoyarles con recursos, porque no les llegarán.

Esto es una cadenita, si el Gobierno de la República desde hace varios sexenio ha recortado el presupuesto a los Estados, en automático estos tienen que hacer lo mismo con los municipios, de ahí que, desde hace algunos sexenios que la primera semana de cada mes los alcaldes saben que corren el riesgo de que las participaciones no les lleguen completas y al no ser así, tienen que posponer pagos, dejar de comprar cosas, no hacer obras y además no cumplir con las expectativas de muchos colaboradores que se la jugaron en las campañas porque creían que tendrían buenos sueldos en los Ayuntamientos y al menos en dos meses de los actuales gobiernos municipales, ya hay quienes se arrepienten de la chamba que les dieron porque tienen salarios que dejan mucho que desear.

Mínimo los alcaldes del mismo partido que el Diputado Gallegos Galván deberían de envalentonarse, sacar la casta y hasta construir un manifiesto para subirlo a los medios de comunicación y a las redes sociales en el cual pongan en su lugar al Legislador dado que, no tienen forma de ajustarse el cinturón y que, si no les ayuda, que no les estorbe.

Grilla barata a costa de los Ayuntamientos es innecesaria y en vez de apretarse el cinturón, que se lo quiten y se planten frente al Legislador reynosense para una cintariza abstracta.

Los otros.

Para que cualquier cantidad de firmas que recaben los que tiene la intensión de ser candidatos independientes a la gubernatura de la entidad, deben pensar dos o hasta tres veces la forma de en que esos apoyos no se pierdan y por allá en el mes de febrero, sin les fue bien, puedan entregarlas en suma a cualquiera de los candidatos que presenten los partidos políticos no vaya a ser que hagan la diferencia entre el triunfo y la derrota, situación que equivaldría mínimo a una invitación para ser funcionario en el próximo gobierno de Tamaulipas.

Los cinco de la intensión, Moisés Méndez Aguilar, Geovanni Barrios Moreno, Marco Antonio Elejarza Yáñez, Fernando Antonio Iglesias Elizondo y Juan Enrique Flores Aguirre pueden entre todos juntar 400 mil votos potenciales, en el entendido de que logren ser candidatos, cantidad que pesa y debe tener un valor político alto.

El asunto es que, entre enero y febrero del año que viene, se tomen bien en serio la búsqueda de apoyos, porque una buena cantidad de firmas, sería su entrada a una liga mayor de la política y mínimo emular al nunca bien ponderado nuevoladerense Francisco Chavira Martínez, quien logró vender muy bien su candidatura independiente en el 2016, porque le dieron por ella chambas para sus hermanas y familiares, así como las facilidades para que expanda su negocio de educación superior.

De diez mil firma de apoyo en adelante ya pueden pensar en alguna dirección de área en la administración venidera