EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La próxima semana se podría estar recorriendo el velo de las candidaturas estatales, por parte de algunos de los partidos políticos que tienen presencia política en Tamaulipas…Por lo pronto en Morena todavía traen serios dolores de cabeza con lo del tema del financiamiento del asesinado SERGIO CARMONA ANGULO a favor de algunos destacados elementos guindas que aspiran al boleto estatal…El Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA sigue con muchísimas posibilidades…Siendo honestos AMERICO no se distingue por su carisma ante la gente…Su carácter es más bien, serio…Tirándole a “seco” como se dice comúnmente…Pero su relación cercana con el presidente AMLO y el buen recuerdo de los tamaulipecos hacia su señor padre el ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA lo tienen en la cresta de la ola Morenista en el tema interno de la candidatura…Con el tema de las aportaciones del empresario ya finado que le está restando posibilidades a algunos, “El Guasón” HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ sigue estando con vida política…MAKI ORTIZ por el tema de la equidad de género sigue siendo una opción, con todo y el recelo que genera entre no pocos Morenistas de origen…El Delegado de los Programas Federales RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA se sigue placeando en todo el estado, gracias al cargo que ostenta como representante del gobierno de AMLO en Tamaulipas… Me da la impresión de que a VALDERRAMA no lo mandaron a Tamaulipas solamente para que ande entregando apoyos sociales…Lo enviaron con la clara intención de que se dé su buen baño de pueblo…Por si se llega a ofrecer que lo pongan en la boleta electoral, por parte de los guindas…Mientras que en lo que queda de la familia priista es muy poco lo que se puede comentar…Unos andan por el lado del PAN de manera concreta dentro del proyecto de “El Truco” VERÁSTEGUI…Mientras que otros quieren todo con MORENA como el caso de su líder estatal EDGAR MELHEM aunque realmente a éste ya casi nadie le hace caso…El ex alcalde de Victoria, ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ va a ser el abanderado de Movimiento Ciudadano…Aunque fuera de la capital del estado, realmente nadie lo conoce…Ahí lo trae encuerdado GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ pero la verdad es que ese proyecto político no levanta el más mínimo entusiasmo, dentro de la comunidad tamaulipeca…En temas locales, me dicen que es un hecho que el ex alcalde HABIEL MEDINA está jalando por el lado del Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Incluso, el ex alcalde le organizó una reunión de amigos en días pasados aquí en Soto la Marina…Si el abanderado estatal de Acción Nacional llega a ser “El Truco” entonces la influencia de HABIEL podría ser importante en la próxima campaña electoral aquí en nuestro municipio…Igual de cierto es, que la familia Morenista en Soto la Marina se divide en varios grupos o equipos…Los Servidores de la Nación en sus ratos libres también hacen política…Y se les tiene que considerar un bastión importante, por el contacto permanente que tienen con gran parte de la comunidad que reciben diversos apoyos de la federación…Decir o asegurar que los Servidores de la Nación no hacen política, es una mentira…Son un brazo político importante para la cuarta transformación…Y se les tiene que considerar y tomar en cuenta…Aquí en Soto la Marina este equipo lo formó el profesor HUGO MIGUEL ROJO RAMOS desde un principio…Trabajaron bajo las órdenes de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL…Como hoy en día lo hacen de manera institucional con RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA…Los servidores son los que tienen la diaria comunicación con los beneficiarios de los programas federales…Son los que tocan la puerta…Son los que encuestan…Traen la radiografía de las necesidades de la comunidad…Y tienen en sus manos, la llave de entrada para que los necesitados, puedan acceder a los programas del gobierno de la república….En otro orden de cosas, les podemos asegurar, que el ex secretario del Ayuntamiento, MARCO ANTONIO ROCHA anda muy cerca del Delegado de los Programas Federales RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA…Aunque no forma parte de su equipo de colaboradores en el programa…Sí está considerado como un muy cercano elemento a su entorno político…También es cierto que el diputado federal suplente por este distrito, MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ va a jugar un papel muy trascendente dentro del próximo proceso electoral en Tamaulipas si como todo indica, el abanderado azul llega a ser CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Hay que recordar que MARCO ANTONIO CASTRO es el suplente de VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, hermano del todavía Secretario General de Gobierno…Igual de cierto es que el ex alcalde tricolor MIRO GÓMEZ también anda bien formado dentro del equipo del famoso y popular “Truco”…LUIS ANGEL GARCIA OCHOA fue un joven alegre…Preparado…Con un innegable carisma…Con gran amor por la vida…Esta semana fue sepultado en el panteón de su comunidad La Pesca…Nuestra red social de EL REDACTOR se saturó con tantas y tantas muestras de solidaridad para su familia…Relativamente, tuve poco tiempo de trato con él…Pero este poco espacio me permitió darme cuenta de la alta calidad humana con la que se desenvolvía y comportaba en esta vida…Descanse en Paz…Se desempeño laboralmente dentro del área de tesorería en el gobierno local que encabezó el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…La maestra FLOR DEL RIO ESCOBAR RUIZ asumió la Supervisión Escolar 178 de primarias de nuestro municipio…Sustituye en esa delicada responsabilidad al profesor SANTANA BARRIENTOS GARZA quien ya se ha jubilado…Por espacio de unos meses estuvo al frente de esta supervisión el profesor ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ quien regresa a la dirección de la primaria “Felipe de la Garza” de esta localidad…Un saludo para mi gran y estimado amigo el Profr. PANCHO YÁÑEZ…Se extrañan por parte de un servidor esas largas y a la vez hermosas tardeadas que se hacían noches en su ranchito “El Capricho”…Un servidor es el que tiene tiempo de no asistir…Pero con la gracia de DIOS nuestro señor, en corto tiempo, por ahí nos estaremos reincorporando…Algunos dirán que ahí se habla mucho de política…Y a lo mejor tienen razón…Pero no necesariamente es el punto principal de la charla…La plática y el relajo son la prioridad de esos puntos de reunión…Que aprovechando el viaje y la ocasión también el tema político sale a relucir?…Pues porque no?…Retomando el quehacer político local…Será cierto que una vez más estamos a punto de ver que se mezclaran el agua y el aceite?…Que personajes enconados y con serias diferencias personales y políticas van a tener que hacer de tripas corazón y subirse en ocasiones a la misma tarima y al mismo mitin?…Pero en fin… Ya hemos sabido desde muy antes que la política es el arte de comer sapos y no hacer gestos…Que novedad sería esto, en esta ocasión?…Un saludo desde este espacio y por medio de nuestra página digital, para mi gran amigo el profesor NABOR MEDINA VÁZQUEZ…El se recupera poco a poco en prestigiado hospital de Monterrey, Nuevo León, después de un accidente automovilístico que sufrió en fechas recientes…Ánimo amigo!…JUVENAL HERNÁNDEZ GARZA se viene distinguiendo como el maestro de ceremonias de la presente administración en Soto la Marina…Lo está haciendo muy bien… Con todo y que éste es apenas su inicio como maestro de ceremonias en un gobierno local…Igual de cierto, es que en el equipo del ex alcalde ABEL GÁMEZ están trabajando a favor del proyecto de “El Truco”…Digo esto porque podemos ver a cuadros como su ex Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO pregonando a favor del todavía Secretario General de Gobierno…Igual podemos decir de otros elementos que tuvieron una importante participación política y en la administración del médico ABEL…Que por las causas que hayan sido el médico ABEL no haya podido hacerse de la reelección, nada tiene que ver con que ante propios y extraños se tenga que reconocer que es y sigue siendo líder de una importante corriente política, como es, con la que gobernó durante los tres años de su gobierno local…Y finalmente son votos los que habrá de pretender para su causa quien resulte ser el abanderado estatal de los azules…Sea al último “El Truco” o cualquiera otro de los que se mencionan…Aunque en ese sentido, tenemos que puntualizar que si la gran decisión azul, fuera el día de hoy, ésta recaería en el nativo de Xicoténcatl…Viene esto del apoyo del equipo del médico ABEL al “Truco” por lo siguiente…En tiempos de política es muy común que haya quienes se pretendan erigir como los arquitectos de las victorias…Dejando de lado a los demás que también entregan su tiempo y en ocasiones hasta algo de su dinero a favor de una causa política…En tiempos políticos como los actuales, ningún equipo sea lo más grande que parezca ser, se puede atribuir por sí solo el triunfo de un candidato o de un partido al nivel que sea…Las victorias electorales de hoy en día se fabrican en base al apoyo y el aporte de las diferentes corrientes políticas y de expresión internas que tienen vida y participación en torno al proyecto de un candidato o de un partido…No ha nacido todavía, al menos no en Soto la Marina el “guapo” que diga o asegure tener por sí solo el control político total, ante la comunidad…Quien se haga de la victoria electoral, el próximo año, en nuestro municipio es porque supo conjuntar a las diversas corrientes internas de los partidos que los habrán de postular en su momento… Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…