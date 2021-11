Reynosa fue sede de exhibición de autos clásicos y antiguos

*Asisten expositores de Texas y algunos estados del país

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 28 del 2021.- Como parte del cambio favorable en materia de seguridad que se vive en Tamaulipas, Reynosa fue sede de la exhibición de autos clásicos y antiguos “Car Fest 2021”, al que asistieron expositores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y los empresarios automotrices Martín e Isabel Vaca, presentadores del programa Mexicanicos en la cadena Dicovery Channel, presidieron la inauguración del Car Fest 2021, mismo que promueve el desarrollo económico de la franja fronteriza además de fortalecer el turismo automovilístico en toda la entidad.

En el marco del 19 Aniversario de Autos Clásicos y Antiguos Club Reynosa A.C, el Presidente de la organización, Guillermo Ortega Torices, reconoció la coordinación y voluntad política del Gobierno del Estado para la creación de espacios de convivencia familiar que beneficien de igual manera al comercio local y con ello fortalecer la calidad de vida de los Tamaulipecos.

“Felicitarlos por hacer posible esto, que permite a las familias venir a conocer estos vehículos, a muchos nos llena de nostalgia ver vehículos desde los 50, 60, 70 y tenemos grandes recuerdos; Van a contar siempre con el respaldo de un servidor especialmente en eventos de esta naturaleza, gran evento que nos permite valorar en si la esencia de los automóviles y especialmente los clásicos y antiguos, en hora buena”, declaró el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El Car Fest 2021 es un evento realizado en coordinación con el Gobierno del Estado en el Centro de Convenciones de Reynosa y su principal fin es mantener un responsable esparcimiento social apegado a las normas sanitarias ofreciendo al público la exposición de 131 vehículos clásicos de los años 1930 al 1980 entre los que destacan las categorías de Pick Up, Clase 400, modificados, Sedan, Cabriolet, Cupe, Súper Beetle, Convertible, Muscle, Hot Rod, además de restauraciones y modificaciones; Este evento impulsa una derrama económica superior a los 2 millones de pesos gracias a la prestación de servicios como talleres mecánicos, combustible, servicios de grúa, refacciones, llanteras, autolavados, además de consumo de alimentos, bebidas, servicios de hospedaje, además de programas musicales con la participación de bandas de rock locales y visita de expositores de Ciudad Victoria, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, Miguel Alemán, Camargo, Estado de Nuevo León, Coahuila y Texas.

Entre la participación de los diferentes prestadores de servicios que conforman la cadena de valor de este mercado, participan agencias de autos, distribuidores de pinturas automotrices, talleres de enderezado y pinturas, talleres especialistas mecánicos y de restauraciones, entre ellos los famosos restauradores originarios de Guadalajara, Martin Vaca e Isabel Vaca, reconocidos especialistas en la materia y dados a conocer a través de su programa televisivo Mexicanicos, del Grupo Equipo Vaca Limousines.

“Yo veo muy buenos carros, carros de primer nivel, yo sé que han ido a concursar a Estados Unidos, algunos de los que están aquí y han venido con premio, es un orgullo para mí; La gente de maravilla, es un calor humano muy bueno, he visto mucha seguridad, me siento muy tranquilo, ya es la cuarta vez que vengo aquí y la verdad estoy tranquilo, muy a gusto, de primera, dar las gracias por qué me tratan de maravilla aquí en Tamaulipas, de corazón muchas gracias”, destacó el Gerente General del Grupo Vaca Limousines, Martín Vaca.

“Aquí hay muchas personas que les gustan los autos clásicos, el club que nos invitaron tiene más de 20 años, tiene muchos integrantes y de eso se trata, de hacer un equipo grande y que todos vayan participando; Nos han recibido con mucho cariño, es la segunda ocasión que estoy aquí y muy contenta, nos hemos dado cuenta que Gobierno ha integrado mucha seguridad y la verdad eso es muy importante para darle tranquilidad tanto a los participantes como los que vienen de afuera”, comentó la empresaria automotriz, Isabel Vaca.

Durante el recorrido, el mandatario saludó a miembros de diferentes clubes de automovilismo en dónde recibió un reconocimiento especial por respaldar a este sector social desde su gestión como alcalde de Reynosa; El Car Fest 2021 convoca a participantes a realizar un donativo en especie a través del Programa “Dona 1 Kilo”, por lo que el resultado se donará a instituciones sociales.

Durante el evento estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Jesús Villarreal Cantú, el Subsecretario de Turismo y Asuntos Binacionales, José Luis Martínez Portilla, expositores, prestadores de servicios y ciudadanía en general.