Se debe garantizar avances en temas de seguridad: Verástegui

• Tamaulipas no esta para experimentar: Empresarios

Cd. Victoria.- César Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno, en reunión con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio Victoria (CANACO), aseguró que Tamaulipas ha avanzado mucho en el tema de seguridad pública, reconoció que aún falta mucho por hacer y para lograr los objetivos de mejora, se debe impulsar aún más las acciones relacionadas con la procuración e impartición de la justicia.

En un recuento del trabajo realizado en su encargo público, recordó que, al asumir la Secretaría General de Gobierno, por cuestiones personales, ya contaba con la sensibilidad para tratar los graves temas relacionado a la inseguridad en los que se encontraba el estado hace al

años.

Por su parte, los empresarios locales concordaron con el secretario general de gobierno, que la seguridad es primordial para el desarrollo económico de los municipios y el estado.

Comentaron que Tamaulipas no está para experimentar, luego de reconocer el trabajo que el gobierno del estado ha realizado en esta materia.

De esta manera, en un diálogo con el sector comercial de la capital tamaulipeca, Verástegui Ostos, fue claro al recalcar que restablecer la seguridad de Tamaulipas es un tema muy sensible para el gobierno estatal y que se deben tomar las medidas que sean necesarias para seguir fortaleciendo los logros alcanzados hasta el momento, advirtió que, de no ser así, “esto se nos puede descomponer en un momento dado”.

Dio a conocer que todo parece indicar que en un futuro inmediato puedan desaparecer las policías estatales y darle paso a lo que hoy se conoce como la guardia nacional, en ese sentido aclaró y recordó que ha sido el estado quien ha hecho frente tanto a los delitos del fuero común “y a los delitos federales también le entramos, le entramos a todo, y obviamente la delincuencia organizada es la madre de todos los delitos, entonces en ese sentido yo creo que hemos avanzado muchísimo”.

Expuso que una vez que concluya la presente administración, quien llegue al relevo debe seguir con esta misma política, “no está fácil, sí hay de repente errores, de repente se descompone, pero es una lucha constante de todos los días y que hay que trabajar por ello como se ha hecho hasta ahora para restablecer la seguridad de Tamaulipas”.

Con amplia consciencia política y ética, advirtió respecto a la procuración e impartición de justicia, que en ocasiones es difícil llevar a cabo los procesos, porque la gente todo cuestiona, principalmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos de los indiciados.

“Como secretario General de Gobierno tengo la representación social de los defensores de oficio para que se les respeten esos derechos al imputado porque no sabemos si es un delincuente o no lo es y al otro lado están las víctimas con la fiscalía general, lo de ellos es procurar la justicia, y nosotros tenemos que garantizar que no se afecten los derechos humanos.

Para concluir, hizo un llamado a la ciudadanía en general que desafortunadamente ha pasado por estas situaciones, a que denuncie porque es la única forma en que las autoridades pueden empezar un procedimiento judicial, “legalmente sino hay denuncia no hay delito, siempre tiene que haber alguien que denuncie y desde ahí se desprende el proceso, se necesita alguien que tenga el valor”.