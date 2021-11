Por: Raúl Terrazas Barraza

*Procesos internos desgastan partidos

Aunque el trayecto para el registro de los candidatos de todos los partidos que tienen autorización del IETAM para participar en la elección de gobernador de la entidad el año que viene, es todavía largo porque comienza el 23 de marzo y concluye el dos de abril con la aprobación de los registros, es la definición al interior de las organizaciones partidistas las que tienen desesperados medio mundo

Los Artículos 225 Fracción Uno y 228 también ese mismo número de Fracción de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, prevé la entrega de las solicitudes de registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos e independientes para la elección de gobernador y tras cinco días para esa actividad, el día 27 se cierra la recepción de las solicitudes.

En tanto, el Artículo 110, Fracción XVI, 174 y 227 Fracción uno de la misma Ley Electoral, indica que la aprobación del registro de candidaturas puede darse en el período del 28 de marzo del año que viene y gasta el dos de abril, por tanto, mientras no sea esta última fecha, podrán existir cambios en las postulaciones, aunque eso no sea recomendable para las organizaciones políticas que se presume llegan al mes de abril con un proceso interno que debe de fortalecerlos no desgastarlos.

Los simpatizantes de los partidos, que no los militantes, porque esos son demasiado pocos y prefieren no opinar, porque siempre que se cargan para el lado de algún prospecto, las dirigencias terminan por seleccionar a aquel que los militantes no querían, es decir, el asunto sale al revés de como debiera ser y eso ocasiona desencanto en quienes tuvieron convicciones ideológicas las cuales son menores cada vez.

Para la aprobación de la candidaturas al Gobierno de la entidad, faltan cuatro meses, sin embargo, se presume que el resultado interno de los partidos podría adelantarse al próximo mes de diciembre y que al iniciar enero del 2022 los aspirantes se conviertan en precandidatos para librar el proceso interno que puede ser mediante Asambleas partidistas, Convenciones de delegados y hasta encuestas, pero, tienen que llevarlo a cabo, porque está previsto en la Legislación electoral y en forma paralela tiene que llevarse a cabo el procedimiento para candidaturas independientes en el caso de que las haya.

La mayoría de los simpatizantes de todos los partidos políticos quisieran saber ya quién será el nominado, en un escenario en dónde el tapadismo de hace años ya no existe y el prospecto único tampoco, sin embargo, hay excepciones como la del Partido Movimiento Ciudadano que al parecer postulará al exalcalde priísta Arturo Diez Gutiérrez Navarro, porque no hay más, pese a que, la mejor opción para que pueda sacar más votos esta organización es que se lance en pos de la candidatura el diputado local plurinominal Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Hay quienes creen que el mal alcalde priísta que tuvo esta capital, se siente el Samuel García Sepúlveda tamaulipeco, al grado que cree que podría ganar cuándo en realidad está muy lejos de la perspectiva de voto, pero, le entrará porque quiere codearse con los dirigentes nacionales del PMC y tomarse una foto en campaña con el Gobernador de Nuevo León a quien el partido podría solicitar que acuda a Tamaulipas para respaldar en eventos públicos al presunto candidato.

El resto de los partidos políticos que tienen posibilidades de sacar una buena cantidad de votos en la elección de junio venidero, tienen más de un aspirante, por ello el proceso interno tienen que vivirse de conformidad a la propuesta que registrarán los comités estatales en la Plataforma Electoral que deben de entregar al IETAM en unos días más, el 10 de diciembre para ser exactos.

En el PRI la disputa estará entre el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano y el contados Ramiro Ramos Salinas, ambos egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas del PAN también don dos, el ingeniero César Verástegui Ostos y el licenciado en Administración de Empresas por el IEST Jesús Nader Nasrallah, quien se desempeña como alcalde de Tampico según esto con tan buenos resultados que pueden alcanzarle para dejar en el camino a su oponente interno, el secretario General de Gobierno.

Es el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el que más prospectos en la recta final tiene, el licenciado Rodolfo González Valderrama, Delegado del Gobierno Federal en la entidad, el Senador Américo Villarreal Anaya, la exalcaldesa panista de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez y la exdiputada Federal Olga Sosa Ruiz.

Con un proceso interno basado en una encuesta que nadie ve y cuyos resultados son exteriorizados por el dirigente Mario Delgado Carrillo y que siempre generan controversia porque los grupos no quedan conformes con las preferencias plasmadas en la encuesta, por tanto, el desgaste es evidente y unas semanas después los que ganaron la postulación tienen que comenzar cuesta arriba su contacto con los simpatizantes con la idea de aparentar unida.

El asunto es que, ningún partido político puede darse el lujo de dividirse para la elección que viene ya que, el único puesto que está en juego es la gubernatura de la entidad y los votos de los inconformes pueden para el otro partido como respuesta a esa falta de unidad y solidez estructural.