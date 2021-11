Informa Rigoberto Guevara avance en proyectos de basificación y reitera su compromiso de gestoría permanente

En su cercanía con el magisterio de Reynosa, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez destacó los avances en las gestiones que se realizan en favor de los trabajadores de la educación, como son diversos proyectos de basificación.

Informó que tienen un proyecto de basificación de horas, “No me dejarán mentir los compañeros de técnicas, ya se les están pagando las cinco horas en tecnología que se les adeudaban. Es una gestión en la que seguiremos insistiendo”.

Señaló que tienen otro proyecto de los compañeros de tecnología educativa, “Recuerden que no están basificados, ya hicimos un proyecto que tiene tiempo revisándose para que se basifiquen, así como a los compañeros con código 95, que se les haga a los de la Universidad Pedagógica Nacional, eso ya está muy avanzado”.

“Ustedes ven que tenemos maestros de universidad pedagógica de 20 y 30 años de servicio, lo que no saben es que cada seis meses se les corta el sueldo, porque tienen un código 20, por eso vamos a buscar el cambio de código y así no tengan que estar firmando un contrato”, puntualizó el líder de los maestros en Tamaulipas.

Refirió que lo mismo se hizo con los maestros de inglés, tarea en la cual se buscaron alternativas y se encontró eco en el Gobierno del Estado “A mí no me interesa quien lo dio, si lo federal o el estado, lo que me interesa es el apoyo que se brindó a más de dos mil familias que se beneficiaron con esto, quienes estuvieron luchando por más de 20 años”.

“Logramos la plaza con código 95 de los teacher y lo decimos a mucho orgullo, hoy podemos decir que ya tienen su código 10”, manifestó Guevara Vázquez al resaltar en sus mensaje que “Hoy nuestra institución sindical es estable, la única que defiende el derecho, la certeza, prestaciones sociales y salariales de los trabajadores de la educación”.

En el marco de esta reunión a la cual asistió el Comité Ejecutivo Seccional, es posible que las voces del magisterio de la entidad sean escuchadas, además se mantiene una coordinación en pro de la unidad sindical y de la base trabajadora.

Se contó con la participación de secretarios generales, representantes de centros de trabajo, directores, supervisores y jefes de sector del Municipio de Reynosa, a quienes el Profesor Rigoberto Guevara refrendó el compromiso de continuar con su gestoría permanente, conocer y resolver sus peticiones.