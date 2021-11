EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Para los más inocentes de la política…Que todavía los hay…Y que no son pocos…Les emociona la idea de que el candidato o la candidata de Morena al gobierno de Tamaulipas va a ser el resultado de una encuesta que va a mandar realizar la dirigencia nacional…Pecan de inocentes…Por no decir, no otra cosa…Claro que la candidatura de Morena la va a decidir el jefe y dueño real de ese partido como lo es el presidente AMLO…Que la lucha es válida y es permitida…Es igual de cierto…Pero realmente, la única encuesta real y verdadera es la que tiene AMLO en su mente y en su corazón…Y nada de espantarnos…Así era cuando el PRI gobernaba en nuestro país…Los candidatos a las gubernaturas los decidía el presidente en turno…Así que el boleto guinda rumbo a las elecciones del mes de junio del próximo año está única y exclusivamente en las manos del presidente LÓPEZ OBRADOR…Como bien puede decidir en cierto momento que la candidatura recaiga hasta en el que en Tamaulipas se considere el menos popular…Pero con que goce de su afecto y su confianza será suficiente para hacerlo el abanderado estatal…Que en estos tiempos no es lo recomendable…El o la candidata de Morena debe de contar con amplia experiencia política…No un principiante…Cuestión de recordar que si los del PAN juegan en la boleta, presentando al famoso TRUKO la cosa no va a estar para los de Morena como para que aseguren que con cualquier cuadro van a ganar…Por cierto, como les comenté en la edición anterior, en Soto la Marina el priismo anda repartido entre las filas del PAN y de MORENA…De igual manera se tiene que reconocer que las organizaciones y sindicatos que anteriormente se morían en la raya por los colores y los candidatos del PRI ya han dejado esto para el recuerdo…RICARDO CASTILLO dirigente de los taxis y peseras de Soto la Marina, afiliados a la CTM se la jugó al mil por el lado del ahora alcalde TOÑO MEDINA JASSO…Ahora es el Delegado Municipal, de su comunidad, San Felipe…Igual de cierto, es que el ex Secretario del Ayuntamiento. JOAQUIN CASTILLO GARCÍA me comentó que se la está jugando con el Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, Don TRUKO…Como muy bueno tenemos que considerar el trabajo que está realizando la joven Directora de Obras Públicas aquí en Soto la Marina CAROLINA BERRONES ROMERO…El primer cuadro de nuestra zona urbana se está viendo ya muy cambiado, para bien…Poco a poco, en el tema de los baches, se empieza a notar una importante mejoría…Cabe resaltar que el tema de los baches casi desde siempre ha sido un asunto complejo…Pero poco a poco, se está viendo una mejoría en este que es un rubro por demás sensible para nuestra comunidad…En otro orden de cosas, para comentarles que dentro de pocos días la prestigiada negociación TONY BURGER de aquí de Soto la Marina reabrirá sus puertas a su siempre sabia y exigente clientela…Así me lo comentaron sus propietarios en fechas recientes…TONY BURGER aparte del servicio de calidad que lo distingue, de igual manera genera en un tema que es por demás importante, como es la generación de empleos y es que casi una docena de familias de este municipio salen adelante, gracias a esta reconocida negociación de comidas rápidas…Por cierto, vaya un afectuoso saludo a mi tocayo FERNANDO VELA quien ha estado realizando una serie de trabajos en ese espacio en construcción junto a un equipo de ayudantes…Ya que andamos con el tocayo FERNANDO VELA creo que es este el espacio y el tiempo adecuados para recordar a su señor padre Don GENARO VELA de allá del Ejido Santa Rosa, en el norte de nuestro municipio…En lo personal, tuve el gusto y el orgullo de ser amigo de Don GENARO…Un hombre cabal…Honesto…Sincero…En su tienda se surtían por igual…Los que iban con dinero…Y los que no llevaban…De esos seres humanos, que ya casi no se dan en este mundo…Gran amigo de mi papá FERNANDO INFANTE RIOS y por añadidura, gran amigo mío…Un saludo a GENARO…Hasta el cielo!…Retomando el tema político, para comentarles que el joven ISAAC GARZA CUELLAR fue designado como Coordinador de la Asociación Todos por Tamaulipas en Ciudad Victoria…Por todos es sabido que esta asociación de carácter civil, pero que está congregando a políticos de prácticamente todos los partidos, impulsa el proyecto que busca llevar a CÉSAR VERÁSTEGUI a la candidatura panista y posteriormente a la gubernatura…Este joven valor de la política tamaulipeca tiene profundas raíces e identidad con Soto la Marina y es que aquí vivió algunos años e incluso fue estudiante en el ya desaparecido Colegio Nido de Aguilas…Se habla de muy, pero muy poderosos padrinos que tiene en las alturas de la política el joven ISAAC GARZA CUELLAR quien se identifica sentimentalmente con Soto la Marina, pero en serio…Por cierto a nivel local aún no se puede recorrer el velo, en cuanto a quien será el representante de esta asociación…Lo cierto es que en torno a CÉSAR VERÁSTEGUI se asegura que gran parte de la comunidad política de Soto la Marina ya se ha formado por ese lado…Se dice que el Truco, ya han tenido sus respectivas pláticas con el ex alcalde MIRO GOMEZ y con el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ, pues ni se diga…Por cierto, el profesor PANCHO SILVA está decidido a participar a favor de quien resulte ser el abanderado estatal de Morena…Dicen que comenta el profe PANCHO que él simpatiza con el proyecto del Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Pero que si la candidatura recae en otro elemento, hombre o mujer, como quiera él va por los guindas…Claro que está pendiente echarnos una sabrosa entrevista con el profe PANCHO para que nos confirme este rumor…Lo que sí es muy cierto es que cuando el profe PANCHO SILVA se compromete en lo político por un lado, no hay poder humano que lo haga cambiar…Es un hombre de convicciones…Y de palabra…Rogamos A DIOS nuestro señor por la salud del buen amigo, el Profr. MATILDE RAMÍREZ TORRES…Nos reportan que ha estado delicado de salud…Desde este espacio se hace necesario reconocer el trabajo que está desarrollando el Sub Director de Servicios Públicos del municipio AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO…El mantenimiento a las áreas verdes, así como en el tema de alumbrado público y otros renglones más de esa importante área se está viendo y resaltando…Claro que para esto AURELIANO ha sabido encabezar un equipo integrado y formado por gente trabajadora y de resultados y sobre todo, con deseos de sacar de la mejor manera su responsabilidad…Al césar lo que es del César!…El próximo mes de diciembre se estará celebrando el 32 Aniversario de Hot Dog´s “El Güero” de aquí de Soto la Marina…Con toda seguridad que van a echar la casa por la ventana en tan importante celebración…Por cierto el creador de este concepto comercial, lo fue a base de trabajo y mucho esfuerzo, nuestro gran amigo SECUNDINO TORRES (QEPD)…Bueno y qué razón me dan de la UNAEP?…El muy inteligente joven JOSÉ PEDRO CABRERA TAVARES fungió como Senador Juvenil representando a Tamaulipas…Su participación se llevó a cabo en la Cámara de Senadores y ahí el destacado joven marinense, presentó algunas propuestas e iniciativas en materia de salud y educativas..Por supuesto que participó representando en este importante ejercicio a su partido el PAN de ahí que recibiera las merecidas felicitaciones del dirigente local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ y de muchos de sus compañeros y compañeras de la familia azul de nuestro municipio…Que solamente van a entrar cuatro elementos a la encuesta estatal de MORENA…Hasta antes de cerrar esta colaboración se aseguraba que solamente van el Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA y el Delegado de los Programas Sociales Federales, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, así como la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ y la diputada federal OLGA SOSA…Que los demás ya chuparon faros, como se dice comúnmente…Solamente que de última hora haya algún cambio…Pero se aseguraba que son estos cuatro, de donde va a salir el o la candidata de Morena a la gubernatura… En otro orden de ideas, en verdad que en mi familia recibimos un verdadero “mazazo,” en la cabeza el pasado martes por la noche…La noticia del fallecimiento de mi gran amigo ABUNDIO HERNÁNDEZ MONTALVO nos pegó pero en serio a la cabeza y en el corazón…ABUNDIO a quien mis pequeños hijos lo llamaban “tío” falleció en un accidente en la carretera a Matamoros…Supo ser ABUNDIO un ser humano de buen corazón y con deseos siempre de servir a los demás…Directo en sus apreciaciones…Y en sus conceptos…Estuvo algunos años postrado en cama, debido a las lesiones que le causó un automovilista ebrio, hace ya bastante tiempo…Se supo levantar de esa cama a base de esfuerzo y mucha fuerza de voluntad…Se sobre puso y volvió a ser como siempre, una persona productiva, de trabajo y de bien…Radio técnico de oficio…Tuve el gusto y el privilegio de contar con ABUNDIO como cercano colaborador, cuando me desempeñé como Director de Prensa y Comunicación Social del ayuntamiento de Soto la Marina, en dos administraciones…En la de MIRO GÓMEZ, así como de NEY TAVARES…Descanse en paz Abundo Hernández Montalvo!…