Por: Raúl Terrazas Barraza

*Feria y lluvia, el binomio

Unos días menos de Feria, pero la hay. Este viernes las autoridades estatales se apersonaron en el recinto Ferial para cortar el listón que marca el arranque de la Fiesta en la zona centro de la entidad.

Quizá a esto se deba el cambio de clima en la zona centro de la entidad ya que, desde la madrugada comenzó la fuerte lluvia, misma que se siguió de frente al amanecer hasta después de las 11 de la mañana, casi casi podría jurarse que no es el mes de noviembre, sino julio o agosto, meses en los cuales se supone que las lluvias son intensas con fenómenos ciclónicos pronosticados para la temporada.

Desde luego la lluvia fue consecuencia de la entrada del frente frío número ocho, aunque la gran coincidencia es que apareció hasta que comenzó la Feria de Tamaulipas eventos asociados casi en forma lógica desde hace mucho tiempo.

Incluso, a manera de broma alguien comentó que el viernes sería la inauguración de este evento por el cual muchos suspiraban ya que acudir al Recinto ubicado en el Parque Bicentenario propicia el esparcimiento y la complacencia debido a la presencia de los artistas que fueron invitados por el Comité Organizador.

Total, importante es que ya hay Feria y que, serán 10 días de posibilidades para acudir, obvio, sin perder de vista que se trata de un evento masivo y que genera todo tipo de riesgos para contagio del COVID-19, desde el momento que el coronavirus circula en todos lados y que la mayor parte de la población presenta condiciones de vulnerabilidad debido a que, los sistemas inmunológicos están muy comprometidos por las altas tazas de sobrepeso y obesidad y sus comorbilidades.

La condición de semáforo verde en que fue colocada la entidad por las autoridades federales de salud no implica que se haya desplomado el número de casos, existen y eso es riesgo para todos de ahí que mientras menor sea el grado de exposición de las personas de todas las edades, ya no solo de los adultos mayores, disminuirán los casos o al menos no habrá un repunte.

La experiencia de la pandemia de COVID-19, que podría convertirse en la más larga de la historia si prevalece hasta después marzo venidero, dicta que el cuidado a los contagios ya es asunto personal, por ello, si a la Feria de Tamaulipas vienen María José, La firma, Los Cadetes de Linares, Gloria Trevi, Julión Álvarez, la Sonora Dinamita, Tropical Panamá, Lalo Mora, Carlos y José, el Grupo Legítimo, Sonora Tropicana, Aniversario 61 y Los Cachorritos, habrá que seleccionar uno de los espectáculos que, para no estar con COVID-19 dentro de dos semanas.

Es de sentido común y nada mejor en este momento de tantas tentaciones que trae el color verde del semáforo epidemiológico, se piense en las auto restricciones, como una forma de reducir las exposiciones al coronavirus que está en todas partes y que debe de evitarse con responsabilidad. En un escenario donde la vacunación es una fortaleza contra la pandemia de COVID-19, ya no cabe que una irresponsabilidad ponga al borde la muerte a nadie.

Los otros.

Ahora que llegan los refuerzos del comité nacional del Partido Acción Nacional, algunas cosas tienen que alinearse con la dirigencia de Mako Cortés Mendoza y quizá una vez que el senador Julen Rementería del Puerto tenga un diagnóstico de la situación electoral del panismo, consideren la idea que hace unos meses surgió en una mesa de diálogo en la cual se señalaba la necesidad de que el PAN tuviera coordinadores regionales de estrategia a fin de revertir la idea de que los panistas puedan comprometer su voto con los regeneracionistas para la elección de gobernador que viene.

Total que la competencia al interior del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se incrementa, porque aparecen prospectos que no habían salido del closet político, como la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, pero, también el maderense y excandidato a Diputado plurinominal, el licenciado Ulises Herrera, quien es miembro de la comunidad LGBTQ y que quiere aparecer en la encuesta que llevará a cabo Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de ese partido, para tomar en cuenta a los ciudadanos respecto a quien debe de ser el candidato a la gubernatura de la entidad y que, hasta dónde se sabe la pelea verdadera está entre el licenciado Rodolfo González Valderrama, Delegado de los programas Sociales del Gobierno Federal y del Senador Américo Villarreal Anaya.

Con pancarta en mano, como lo dictan las actuales luchas ideológicas de las corrientes representadas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Diputado Federal por Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer pidió justicia presupuestal a Tamaulipas, en virtud de que la entidad mantiene una tendencia a la baja en la asignación de recursos por el Gobierno de la República a pesar de ser una de las que más ingresos generan a la Federación por concepto de impuestos.

Obvio, si alguien sabe hasta que nivel andan las finanzas estatales por la actitud negativa del Gobierno de la República es el contador que ahora es Legislador, ya que tuvo a su cargo la Secretaría de Finanzas del Estado por varios años, en administraciones del pasado, por eso no es extraño verle en la actitud de reclamo con la pancarta de justicia presupuesta para esta entidad.

La lógica se cumplió y la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, se registró para participar en la contienda interna del PMRN a la candidatura de Gobernadora, ya que, si lo hizo la exalcaldesa de Reynosa, tiene que hacer ella, para que, a la hora de la aplicación de la encuesta, sin la definición del comité nacional de este partido es que haya candidata y no candidato, ambas sean alternativa para los escasos militantes y la moderada cantidad de simpatizantes que tienen en la entidad.

Ya solo falta de que del sur de la entidad aparezca en los registros la exdiputada federal Olga Sosa Ruiz, quien supo hacer una buena campaña como candidata a la alcaldía, pero, los votos no fueron suficientes para impedir que Jesús Nader se reeligiera para ese cargo en el Puerto.