EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la semana pasada estuvo aquí en Soto la Marina el Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA…Se vino a dar a conocer ante los marinenses y aparte vino a dar una explicación sencilla y muy clara, respecto a los programas federales que se hacen llegar al estado y a Soto la Marina de manera particular. así como el número de beneficiarios de cada uno de estos programas…Se apoyó de manera constante en una tabla de números y estadísticas que algunos de sus empleados, le pusieron a la mano en tiempo y forma…Para nadie es un secreto que GONZÁLEZ VALDERRAMA se anda placeando en toda la geografía tamaulipeca con el propósito de posicionarse de manera interna en las filas de Morena y de ahí hacerse de la candidatura estatal para el 2022…Pero es válido, todos los funcionarios del nivel que sean, aprovechan sus cargos para posicionarse y darse a conocer ante la gente, cuando tienen aspiraciones de alguna candidatura…Como en este caso que él quiere ser candidato a gobernador por Morena…Al evento que se realizó en el salón del Hotel, “Los Generales,” asistieron unas 200 personas que fueron invitadas previamente tanto por los Servidores de la Nación, como por parte de algunos cuadros políticos locales que apoyan al Delegado Federal en el tema político…En primer lugar asistió el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO quien le dio la bienvenida…Pero también fue este evento el marco propicio para que algunos cuadros políticos locales, que simpatizan con el proyecto del funcionario federal, acudieran a saludarlo…De los elementos que ya forman parte de cierta manera del entorno político de GONZÁLEZ VALDERRAMA podemos mencionar a XAVIER MOLINA que viene colaborando, muy cerca del ex Secretario de Organización del PRI estatal PEPE HERNÁNDEZ CUESTA, quien ahora juega de manera muy cercana en el cuadro de VALDERRAMA por medio de RICARDO GAMUNDI, estratega en lo político del poderoso funcionario federal…También se dejó ver en este evento el ex Secretario del Ayuntamiento por varias ocasiones en Soto la Marina y ex candidato del PRI a la alcaldía MARCO ANTONIO ROCHA y el ex regidor, también, del tricolor RAÚL RAMÍREZ, sin dejar de lado a EZEQUIEL ROMERO HINOJOSA y el profesor NABOR MEDINA VÁZQUEZ…De igual manera, funcionarios de la administración municipal como el Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA y el tesorero RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA…De igual manera pudimos saludar por ahí a CHECO RANGEL, entre otros…De igual manera pude saludar en este evento a don ALEJANDRO ZUÑIGA GARCIA y su esposa la señora IMELDA PAVÓN VALDÉZ…Una de las que quedaron permeando en el ambiente, de este evento, que no por fuerza fue político, nos deja muy claro que “El viejo PRI,” de Soto la Marina ha vuelto a revivir…Solamente que ahora repartido en dos fracciones…Muchos que ahora andan con el PAN…Y los que se han ido a refugiar políticamente con Morena o el PT que en nuestro municipio es prácticamente lo mismo…Con el PAN podemos ver que andan muy activos, sobre todo con el proyecto de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS a algunos priistas como el ex alcalde MIRO GÓMEZ y la ex regidora PANCHITA RUIZ entre otros…El popular TRUKO se echó una buena comida con MIRO en conocido restaurante de esta localidad…Y no creo que hayan hablando del clima…El tema principal tiene que haber sido el político…Total que la elección del próximo año, promete sacar chispas políticas a más no poder…Retomando lo del PRI una cosa es que como partido estén prácticamente liquidados, para el proceso del año que entra…Pero otra cosa es que en lo personal estén liquidados en lo político…El priismo sigue estando activo en este proceso electoral…Solamente que formados y alineados por ahora en proyectos de aspirantes a la candidatura estatal de otros partidos….Igual de cierto es que el equipo del ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ simpatiza también con el proyecto del popular TRUKO…La cosa política en Soto la Marina tiende a ponerse “candente,”…Muchos que fueron aliados hasta la elección municipal pasada ahora indica que van a ser adversarios…Y de igual manera algunos cuadros que fueron adversarios entre sí, ahora todo parece marcar que serán aliados…Nada de extrañar…La política hoy en día, como anteriormente, es de intereses…Y quien no lo entienda así, mejor que ni se meta…Total que el tema político en Soto la Marina está despertando pasiones por doquier…Esta próxima jornada electoral, todo hace ver y visualizar que va a estar tan caliente como cualquier campaña municipal…Apostamos?…Igual de cierto es que el “fuego amigo” entre los de MORENA anda a todo lo que da…Y vaya que los guindas se llevan de lo más pesado, pero en serio…Muy pesado…Ahora andan diciendo los adversarios internos del Delegado de los Programas Federales, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA que el presidente AMLO no lo peló en la visita que realizó a la refinería de Ciudad Madero…Pues quien sabe hasta donde sea de cierta esta versión…Igual, es que si no lo quisiera el presidente, pues no le hubiera firmado el nombramiento como el representante de sus programas federales aquí en Tamaulipas…Lo cierto es que los de MORENA entre ellos, se llevan demasiado duro…Criminal, en lo político, por así describirlos…Y del PRI local pues que podemos decir?…Líneas arriba, les comentaba sobre el éxodo de tricolores locales a otros partidos y es que es cierto, pues cuestión de recordar a ex líderes del tricolor como RAMIRO VELÁZQUEZ desde hace tiempo se salió…Igual podemos decir de TOÑO SILVA…También PANCHITA RUIZ desde hace unas elecciones a la fecha participa en proyectos políticos que nada tienen que ver con el PRI…ROSI ARGUELLO PERALES ahora anda simpatizando con otro partido…CHEMA VILLARREAL anda desde hace tiempo con el PAN…Quienes en su momento estuvieron al frente de la CNC local, lo mismo y es que por ejemplo LUPE GOMEZ acaba de ser candidato a regidor por la franquicia de Redes Sociales Progresistas…El Profe PANCHO SILVA quien también fuera líder de la CNC hasta en un par de ocasiones consecutivas acaba de apoyar a la coalición del PT-MORENA, aunque igual, ya tiene algunos años participando con otros partidos…Del equipo que apoya en este municipio al Senador AMERICO VILLARREAL ANAYA para el boleto estatal de Morena, no se ha sabido gran cosa…Pero esto no quiere decir que el Senador esté liquidado en el juego por la candidatura estatal de Morena…AMERICO tiene amarres, pero en serio en la capital de la república…Aparte, el presidente AMLO quien es el gran elector Morenista lo tiene en muy alta estima…AMERICO para nada está liquidado en el juego interno de los guindas tamaulipecos…AMERICO vive y respira políticamente, mucho más de lo que algunos se imaginan… Por cierto, me dicen fuentes de la alcaldía, que el regidor de Morena HUGO ARELLANO quería oficina de gestoría propia en la presidencia municipal…Quién sabe qué respuesta obtendría…El detalle es que si le dan un espacio, los demás regidores también van a querer su propio cubículo…Necesitarían hacerles seis espacios nuevos…Uno para cada regidor y cada regidora…Y no creo que esto sea por ahora, una prioridad…El dirigente de los taxistas de la CTM local RODRIGO CASTILLO es el nuevo Delegado Municipal del Ejido San Felipe…Aunque en algunas comunidades se abrió la elección, la verdad es que de acuerdo a la ley, esta es una atribución de los alcaldes en turno, como en este caso el Dr. TOÑO MEDINA…Lo del Comisariado es diferente…Ahí sí, al comisariado lo eligen los ejidatarios con sus derechos a salvo…Un delegado es por así decirlo, el representante del presidente municipal en cada ejido…Es la autoridad en lo que tiene que ver con temas de conflictos ante la ley…Mi hermano MARTIN INFANTE también recibió nombramiento como Delegado en el Ejido La Peñita…Una muy importante derrama económica es la que dejó la semana pasada aquí en Soto la Marina, el evento por el VI Aniversario del Moto Club “Aguilas de Acero”…Varios hoteles al cien por ciento de ocupación…Las tiendas de conveniencia, restaurantes y estaciones de gasolina al mil…Este tipo de actividades mejoran los ingresos para los comerciantes de nuestro municipio…Bienvenidos este tipo de eventos a Soto la Marina…Son varias las actividades, que se vienen desarrollando a través de la Dirección de Deportes a cargo de CHANITO DEL REAL…Le está metiendo ganas…CHANITO es muy activo…Le apasiona el deporte…Creo que está trabajando para el municipio en un área que en verdad le gusta y le apasiona…Cuando estás en un área que realmente te gusta, es cuando puedes rendir el cien por ciento….Y este es realmente el caso de CHANITO como Director de Deportes en Soto la Marina…Como apunte final, se dice que el TRUKO va a hacer posible que en Soto la Marina suceda lo impensable…Y es que políticamente va a lograr que se junten, que se mezclen el agua y el aceite de la política municipal…Es más, algunos cuadros políticos de este municipio ya se han hecho a la idea de que con todo y sus diferencias personales, entre sí, finalmente van a estar formados dentro del mismo batallón electoral, si como todo hace ver, en su momento el candidato azul fuera el TRUKO…Igual de cierto es que en política, nada está escrito…Lo que sí es cierto también es que en esta campaña por la gubernatura, en nuestro municipio veremos un completo, absoluto y total revoltijo de políticos que andarán por los diferentes partidos apoyando a diferentes candidatos al gobierno de Tamaulipas…Y es que ya de plano, en Soto la Marina, como en Tamaulipas y en todo el país, el origen partidista y la lealtad, han pasado a segundo término…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…