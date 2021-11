POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Después del niño ahogado…Morena pone restricciones

En esta ocasión, Morena plasmó en la convocatoria para el registro de aspirantes a la candidatura a gobernador de Tamaulipas, algunas restricciones que pone freno principalmente a prácticas de nepotismo, si estas mismas cláusulas se hubieran incluido en las convocatorias de 2021, varios de los actuales ediles no hubieran podido figurar como candidatos, empezando por el hijo de Maki Ortiz en Reynosa.

Esta vez no podrán participar como candidatos quienes tengan una relación de consanguinidad en los primeros cuatro grados con el gobernador saliente, ni de afinidad en los dos primeros grados, es así como se da por hecho que JR Gómez Leal no podrá acceder al registro por ser cuñado del mandatario saliente.

El referido documento que abrió la inscripción de solicitudes a partir del primer minuto de este miércoles 10 de enero, concluirá en un periodo de tres días que vencen en el último minuto del viernes 12 de noviembre, en las clausulas hay intentos de frenar la ola de arribistas que se han visto en anteriores procesos electorales.

Por ejemplo en la semblanza curricular solicitan datos que de alguna manera los identifique con los postulados del movimiento social morenista. No dice que sean totalmente condicionantes, pero es obvio que ya hay una aduana de revisión para examinar la identidad con los principios de la izquierda y las banderas que han enarbolado en diferentes tiempos.

En esas circunstancias más de uno de los actuales aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena, tendrán que dejar en blanco parte de las preguntas del formato que emite la Comisión Nacional de Elecciones para la semblanza curricular, y es que, cuando le pidan incluir “antigüedad en la lucha de las causas sociales y la vida democrática”, algunos no tendrá nada que reportar. Cuando mucho habrán estado luchando para sobrevivir, en una causa meramente personal; otros, los que se criaron pañales de seda, menos tuvieron oportunidad de interesarse en la problemática y demandas de la sociedad.

En la misma semblanza hay una pregunta que se refiere a “su aportación al proceso de transformación”. En este caso la inmensa mayoría si califica, con la excepción de Maki Ortiz, todos han tenido algún desempeño institucional de 2018 a la fecha, ya sea legislando, es el caso de Américo Villarreal y de Erasmo González, o bien como funcionarios federales, y ahí se anotan Rodolfo González Valderrama, Héctor Martín Garza González y Felipe Garza Narváez.

También los aspirantes tienen que firmar una Carta Compromiso con los 10 principios de la 4ª T, aunque tenga usted por seguro que en una mesa de debates con el tema de estos postulados varios tendrían dificultad para exponer y defender estos principios.

Esta carta la firmaron en 2017 en Cd Victoria en un evento encabezado por López Obrador, Américo Villarreal, Rodolfo González Valderrama, El Guasón Héctor M. Garza González, Erasmo González Robledo y Felipe Garza Narváez, aunque este último no se sumó como militante, si manifestó en esa ocasión simpatizar con los postulados del Movimiento Social encabezado por AMLO.

Hasta las 19:30 horas de este miércoles 10, se habían registrado como aspirantes Rodolfo González Valderrama, al parecer el primero de la lista, y anunciaron que lo estaba haciendo Maki Ortiz como a eso de las 5 P.M.; el Senador Américo Villarreal Anaya esperaba hacerlo a su regreso de cubrir una agenda en el aeropuerto Felipe Ángeles, eso sería por la noche, Felipe Garza Narváez también lo haría como a las 8 p.m.

También le comento que la Convocatoria es muy clara cuando especifica que haber aceptado la solicitud de registro no implica nada, de este grupo se elegirán únicamente 4 aspirantes, para ello van a revisar sus documentos, curriculum y compromiso con el movimiento social de la 4ª T. También especifican que los seleccionados pueden ser dos o tres, o los cuatro, pero que se puede dar el caso de que sea uno y en automático será el candidato.

Cuando sean dos o más, y hasta cuatro pasarán al siguiente paso que es la encuesta.

MELHEM Y MAYRA, EL CONFLICTO.- Al Presidente del PRI en Tamaulipas, Edgardo Melhem Salinas le llueve sobre mojado, no son cualquier cosa las acusaciones que en su contra planteó ante el INE y el IETAM su segunda de abordo, Mayra Ojeda, Secretaria General del Comité Directivo Estatal y se pueden tornar más complicado el escenario si no busca un diálogo con los diferentes actores priistas que le formulan reclamos mediáticos.

Detrás del intenso movimiento que viene realizando Enrique Arreola Vidal para hacer visible, por una parte las preferencias de varios grupos priistas a favor de participar en coalición con el PAN en la elección de 2022, no sólo está el interés del bando azul, sino el malestar de muchos priistas por el desempeño de Melhem al frente del partido, algo a lo que el dirigente no ha querido atender.

El principal reclamo de los priistas es transparentar el manejo de los pocos recursos que tiene el Tricolor, así como las decisiones en la ruta del partido y claro que hay muchos que le apuestan a una alianza con el PAN como única manera de que sobreviva el ex hegemónico partido.

La falta de diálogo de Melhem con los líderes morales y legales del PRI y el que no los tome en cuenta en decisiones ha creado un distanciamiento abismal entre los diferentes círculos tricolores. Asignarse la diputación local que hoy ostenta el susodicho, es algo que quizá está dentro de las reglas no escritas, pero cuando menos hay que cubrir un mínimo de reglas de urbanidad política.

Las acusaciones de Mayra son muchas y no hacemos más referencia a ellas por no hacer leña del árbol caído, pero Melhem tiene que reorientar su estilo de dirigencia, no hay dinero, no hay candidaturas que ganar, en esas condiciones lo único que puede dar es atención, diálogo, escuchar, bajarse de su pedestal y no enclaustrarse en su despacho.

Por lo pronto Melhem Salinas, asegura que la postura de Mayra Ojeda es un “golpeteo político” orquestado contra él, por resistirse a una alianza entre el PAN, PRI y PRD.

También declaró que Jesús Nader Nasrallah del PAN y Enrique Cárdenas del Avellano del PRI encabezan las encuestas para llevar a efecto una posible alianza, dijo que algunas de las empresas más serias dan ventaja al alcalde tampiqueño y al empresario radiodifusor, podemos interpretar que en un momento dado entre ellos dos estaría la decisión.

Esta es la primera vez que Melhem contempla esa posibilidad, ya que su postura ha sido de negación total a la alianza, de todos modos hay que tomarlo con las reservas del caso, porque la dirigencia nacional tiene sus “arreglos” con otras cúpulas. Y es que si el PAN efectivamente está “operando” para lograr la alianza, esto significa que con la suma del voto priistas ven mayores probabilidades de derrotar a Morena en 2022.