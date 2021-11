Por: Raúl Terrazas Barraza

*Coalición de nuevo en la izquierda

Del dicho al hecho siempre hay un gran trecho y eso quedó demostrado una vez más con la aseveración que traían los del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas sobre lanzar su propio candidato porque traían propuestas muy buenas a favor de los habitantes de la entidad, sin embargo, por la confirmación de la coalición con los partidos de la nueva izquierda, ahora solo apoyarán.

Manuel Muñoz Cano, quien se apropió de la organización tendrá que sumarse a Regeneración Nacional, de tal forma que, ya no logró que las cosas sucedieran como en San Luis Potosí en la elección de gobernador pasada porque lograron lanzar candidato y anular a su adversaria de Regeneración, la doctora Mónica Rangel Martínez, quien había sido secretaria de Salud en la administración priísta anterior.

El asunto es que, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, dejó sola a la candidata, para que, debido a la conveniencia de esa organización, el ahora Gobernador de la vecina entidad, se fuera sin tocar baranda y ganar la elección, triunfo que de inmediato fue puesto al servicio del regeneracionismo que despacha dese el Palacio Nacional.

En la capital del país acaba de confirmarse la coalición de los partidos de la nueva izquierda con el Verde Ecologista, así que Muñoz Cano, ahora tendrá que vestir de otro color, aunque, con la idea fija de hacer chamba que genere votos a quien quede de candidato del partido del gobierno federal, para que, en caso de que haya alternancia, les exija que le den una secretaría del Gabinete estatal porque también en eso tiene experiencia dado que ya tuvo un cargo similar en una dela últimas administraciones priístas de Tamaulipas.

En la coalición del PMRN, además del Verde Ecologista reviven al Partido Nueva Alianza, aquel que fue de los maestros y que se supone ya no existe, porque se creó el Partido Redes Sociales Progresistas con los mimos maestros que el dieron forma al PNA. Obvio, alguna célula de ese organismo quedó en las entidades que tienen elecciones el año que viene, como para que los regeneracionistas le hayan invitado a la fiesta de las elecciones del 2022.

Desde luego también está el Partido del Trabajo, que dicho sea de paso ya es incondicional del regeneracionismo, porque nunca en sus muchos años de existencia lograron el nivel de representatividad alcanzada al aliarse con el partido del gobierno Federal, situación que hasta permite levantarle la voz a los dirigentes de otros partidos que en el pasado estaban mejor posicionados que ellos y que, les negaron el respaldo cuando las autoridades electorales decidieron que desaparecerían del mapa político al no alcanzar el tres por ciento de la votación en el proceso electoral del 2012.

Con motivo de la alianza que deberá de registrarse ante el INE en unas semanas fue que se reunieron los responsables nacionales de esas organizaciones Mario Delgado Carrillo del PMRN, Alberto Anaya del PT, la guerrerense Karen Castrejón del PVEM y Sonia Rincón del PNA.

Con estos personajes, los dirigentes estatales deberán de dialogar a la de ya, para determinar como será su juego, porque una cosa es que Delgado Carrillo diga que los candidatos que postulen podrán ser de cualquiera de los cuatro partidos y otra muy diferente que de pronto haya candidatos por ejemplo del Partido del Trabajo que jamás militaron en esa institución, pero, por instrucciones del PMRN, fueron registrados por algún distrito o municipio.

El ejemplo claro de ello es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Plurinominal, Armando Zertuche Zuani, quien llegó a cargos públicos por el PT sin haber militado nunca allí.

Desde la perspectiva panista, el hecho de que sean, para el aso de Tamaulipas tres partidos de izquierda coaligados, no les hace todo poderosos y así que echarán mano de una buena estrategia para que la alternancia en el poder estatal no se debido a la inercia social a favor del regeneracionismo.

La otra coalición que se supone habrá para el cambio de Gobernador en Tamaulipas, sigue en veremos, porque hay agravios entre los otros partidos político y todavía no se define la viabilidad, menos si se considera que los priístas creen que procedería si el candidato fuera de sus colores y no del PAN. El punto es que, los tiempos se llegan demasiado rápido y las decisiones de actuar en conjunto no pueden dejarse para después.

Lo cierto es que, si Enrique Cárdenas del Avellano decide registrarse sin coalición y lo mismo podría hacer el contador Ramiro Ramos Salinas, en verdad no tienen mucho que perder, dado que perdieron desde la elección del 2016, así que repensar en la coalición del centro derecha es asunto de días.