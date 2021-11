Hay inquietud becarios de nivel medio superior en Soto la Marina porque tendrían que ir a cobrar a Padilla o Victoria

Hay inquietud entre becarios de nivel medio superior y de sus padres, ya que ha corrido la versión de que el apoyo de este programa federal ya no se les pagará en esta población, como se venía haciendo normalmente.

Se tiene conocimiento que a partir del próximo pago, cuya fecha aún no se define, los alumnos becarios de nivel medio superior de este municipio de Soto la Marina, tendrán que ir a cobrar a Padilla o a Victoria, lo que no está definido, desconociéndose cuál es el motivo porque el que se está decidiendo el cambio de sede para el pago de las becas a los jóvenes bachilleres.

La preocupación de los padres de familia, no solamente estriba en el riesgo que estarían corriendo sus hijos para ir a otro municipio a cobrar su beca, ya que eso significaría un gasto no contemplado y ponen como ejemplo que ir a Victoria costaría no menos de 500 pesos solamente de pasaje.

Se conoce extraoficialmente, que como este sábado estará en esta población el Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas, Rodolfo González Valderrama, hay padres de familia que se están poniendo de acuerdo para abordarlo y cuestionarlo sobre esa versión de que el pago de las becas de nivel medio ya no será en esta población y que de ser cierto se cambie esa decisión.