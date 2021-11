POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Un audio filtrado de Marko Cortés, viene a confirmar lo que el Presidente López Obrador expresó en septiembre de 2019, que sus opositores <estaban moralmente derrotados>. El dirigente nacional panista dijo que 5 de las 6 gubernaturas que estarán en disputa en 2022 están perdidas para su partido, una desafortunada declaración (pronunciada el 25 de septiembre pasado), porque no es el indicado para expresar una rendición anticipada, cuando su obligación es infundir ánimo, e inducir espíritu de lucha hasta el último minuto a sus correligionarios.

Tamaulipas figura entre las gubernaturas que Marko declara como prácticamente perdidas para el PAN. En este momento El Truco César Augusto Verástegui Ostos, debe de estarle dando las “gracias” a su presidente de partido por la “ayuda” que esto representa.

Las otras entidades en estado de “supuesta derrota” son, Durango, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo.

En este mismo tema, resulta demoledor el twitter del exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien expresa: “La derrota anticipada es, en política, entreguismo. Las oposiciones son poderosas en el país. Hay más personas con nosotros que contra nosotros. @AccionNacional debe sacudirse la mediocridad. Es el momento de una diálisis para darle talento, valentía y empatía: nueva vida”.

En ese marco de circunstancias, el “Cachorro” Luis René Cantú Galván se vio en la necesidad de explicar este episodio en la vida del partido, sobre todo porque en esa ola arrastró a Tamaulipas.

El presidente del PAN en el estado, salió a jugar el papel de intérprete de su presidente Marko Cortés, en la tan llevada y traída declaración de derrota anticipada de 2022, desde su apreciación, considera que se mal interpretó al dirigente nacional panista, porque “quiso decir” que hay competitividad en los estados de Tamaulipas, Durango, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, mientras que en Aguascalientes es más seguro el triunfo.

Pues será el sereno, y el señor Cortés habrá querido decir otra cosa, pero dijo lo que dijo, y sólo nos queda pensar que tiene limitaciones para organizar sus ideas, o por lo menos así se comprende la justificación del “Cachorro”.

Por lo que respecta a nuestro punto de vista, Marko Cortés ha sido el dirigente nacional más gris y anodino en los últimos 50 años en la historia de Acción Nacional, que son de los que puedo opinar. Su reelección es una interrogante, pareciera que se otorgó porque es un elemento dócil, manejable para dar seguimiento a los intereses de una de las alas del partido, 231 consejeros votaron a su favor y sólo dos en contra el 2 de octubre pasado. Usted comprenderá el compromiso de quienes lograron ser consejeros y de alguna manera tenían que restituir el favor.

Es cierto que las condiciones que se dan hasta hoy, indican que Morena será la marca ganadora en los comicios de 2022 en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo Estatal, pero el afán de lucha es lo último que puede perder un competidor, y gran parte de su fortaleza está en ser un convencido de que será el ganador, sobre todo cuando se está a 7 meses de las elecciones, cuando todavía no se inicia la campaña y se ignora quién será el adversario guinda.

El audio que le grabaron a Marko Cortés tuvo lugar exactamente una semana antes de su reelección, y se supone que en un “arranque” de sinceridad, manifestó una derrota anticipada para evitar reclamos futuros. Incluso habrá quienes justifiquen el “sacrificio” del dirigente, porque nadie quiere pasar a la historia con un expediente como cementerio, lleno de cruces.

El PAN fundado en 1939, se sostuvo 50 años sin ganar ni una sola gubernatura, y el ánimo fue el que sostuvo la lucha, en tiempos en que los panistas tenían que cooperar de su bolsa, organizaron sorteos para tener ingresos, y no desistieron porque tuvieron al frente líderes morales y legales que les inyectaron ánimo.

Cultivaron una doctrina de hombres honestos que buscaban gobiernos que no fueran corruptos y que construyeran un mejor futuro para el país, y ese fue su sostén sin victorias, hasta que Ernesto Ruffo se convirtió en el primer gobernador azul y luego Vicente Fox se convirtió en el primer inquilino panista de Los Pinos, y entonces ya hubo la competencia por el poder y se empiezan a olvidar los principios que alguna vez los unió.

El tema es que no cabe una auto-derrota, aunque esta se manifieste en petit comité. Por vergüenza Marko Cortés debiera renunciar en este momento y dejar el puesto para alguien que sí crea en la victoria, no importan los resultados, pero que transmita fe, ánimo y fortaleza. Esto es algo que atañe a los ciudadanos en general, no sólo a los panistas, porque los partidos se sostienen del pago de impuestos y los tamaulipecos y mexicanos en general merecen tener partidos con principios, con una oferta de probable victoria que se defienda hasta el último instante, no te puedes poner al frente para perder y todavía cobrar un sueldo.

En el audio citado, el cual Cortés no ha salido a desmentir hasta el cierre de esta colaboración, expresa: “No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, la única que tenemos realmente posibilidades, y muy buenas, y contundentes de ganar, es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien”.

Pregunto, y en los cinco estados que se dan por perdidos, ¿ahí no tiene responsabilidad?

Mario Delgado, presidente del CEN de Morena, luego de conocer el contenido del audio, twitteó: “Es correcto, Marko Cortés, ganaremos Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. Pero no te equivoques, Aguascalientes la vamos a ganar también”.

Quizá el morenista en su yo interior también tiene la percepción de derrota en Aguascalientes, pero respondió como un dirigente de partido lo debe de hacer, defendiendo la plaza hasta el último momento. Y en esas deben de estar El Truco, Chucho Nader y todo aquel del bando azul que quiera participar en la contienda electoral de 2024.

