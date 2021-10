EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La semana pasada vinieron a Soto la Marina, dos cuadros que aspiran a la candidatura estatal de Morena como lo son MAKI ORTIZ y HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ el famoso “Guasón”…Los dos estuvieron en el Salón del Hotel “Los Generales,” de esta localidad…Aunque MAKI también se reunió con algunas personas en un espacio de la Colonia Barrio Blanco o Las Brisas, pero fue allá por la zona sur de nuestra cabecera municipal…Dice MAKI que tiene interés en seguir participando en política después de su desempeño durante un par de trienios consecutivos en Reynosa…Se habla de que en caso de que MAKI ORTIZ no sea la beneficiada con el boleto estatal de Morena, que los del Partido Verde la están esperando con los brazos abiertos…Mientras que al “Guasón” lo invitaron los de la Asociación Manos Tamaulipecas que Ayudan de Corazón a una conferencia…Lo cierto es que la política en Tamaulipas se encuentra en un punto muy “caliente”, en cuanto tiene que ver al tema interno de los partidos que van a participar, en el proceso electoral del próximo año…De igual manera al aún Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERASTEGUI OSTOS se le siguen organizando eventos por parte de la Asociación Civil, “Todos somos Tamaulipas”…Al parecer el famoso “Truco” no tarda en renunciar a su cargo en el gobierno de los vientos del cambio, para estar en condiciones de participar en el proceso de selección del PAN…Dentro de las filas del PAN al parecer el diputado federal GERARDO PEÑA FLORES se ha rezagado de manera considerable…Mientras que al alcalde de Tampico CHUCHO NADER se le puede ver algo más de protagonismo y es que desde la semana pasada ya se animó a salir de su zona de confort como es la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira…Se pudo ver en algunos puntos de la franja fronteriza promocionando al puerto jaibo para el turismo y como punto de apertura para el sector empresarial…Pero la verdad es que todo indica que “El Truco” le está ganando la partida interna…Esperaremos y diremos…Retomando lo de la visita de HECTOR MANUEL GARZA GONZALEZ a nuestro municipio, se nos hizo de lo más raro el no ver por ahí al ex regidor CONCEPCION LOZANO GÓMEZ…Raro porque el ex regidor guinda se ha significado por ser un fiel partidario del guasón desde hace años…O de repente no vaya a ser que las grillas internas empiecen a aflorar entre los simpatizantes de este proyecto político aquí en nuestro municipio…Y que por lo tanto alguien o algunos tengan serias intenciones de relegar al ex regidor en el equipo del referido aspirante a la candidatura Morenista en el estado…Ya sabemos que como pretexto para este evento del “Guasón” se puso que lo organizaba una Asociación Civil, pero la realidad es que la logística política tiene que haber estado a cargo de algunos de los seguidores del oficial mayor de la Secretaría de Economía…Igual de cierto es que en el equipo de la presidencia municipal de Soto la Marina nadie se puede ni debe de mover en lo político, hasta en tanto el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA no de la voz de arranque…Ya ven que en esto de la grilla en ocasiones no faltan los “acelerados” que por su cuenta se tratan de embarcar en proyectos antes de tiempo…Y esto en la política equivale a un suicidio…A pesar de su juventud el alcalde de Soto la Marina con toda seguridad ha de estar analizando y sopesando lo que políticamente más le conviene…Y lo que más le abona a su proyecto político y de gobierno…En su momento, porque los tiempos así lo establecen, el joven munícipe habrá de dar, marcar y por lo tanto, establecer la línea política interna, que como equipo habrán de seguir, rumbo a las elecciones del 2022…La elección del mes de junio del próximo año será el primer reto político que como alcalde habrá de enfrentar el Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Y para ello deberá de contar con el respaldo incondicional de quienes forman parte de su equipo de trabajo en la administración local a su cargo…Y es que de repente pudieran no faltar quien o quienes en su momento le pretendan jugar por las espaldas…Nunca faltan los judas tan clásicos de cada administración…Aunque igual de cierto es que es muy temprana la administración municipal como para que alguien sea tan ingenuo en ponerse solito el cuchillo de la traición, sobre su propio pescuezo…Igual de cierto es que el alcalde está dando suficientes muestras de fortaleza y liderazgo hacia el interior de su equipo de colaboradores…Dicen, dicen que acepta sugerencias de algunos de sus más cercanos…Pero las decisiones, es él quien finalmente las toma…Como debe de ser…Me comentan que Soto la Marina está entre los puntos que habrá de visitar el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI en fechas próximas…Que aquí se habrá de invitar y concentrar a simpatizantes del proyecto estatal del popular “Truco” de algunos municipios colindantes por parte de la organización, “Todos por Tamaulipas,”…Igual de cierto es que las concentraciones masivas de seguidores del truco que se han llevado a cabo en últimas fechas, ya lograron encender las luces de alerta en Morena…Y es que hasta antes del evento realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria, los guindas parecían ir en caballo de hacienda y que las elecciones del próximo año serían de mero trámite…Pero no…”El Truco” amenaza con comerles el mandado si como se piensa a estas alturas, que será el abanderado de los azules con el respaldo de políticos de otros partidos…Se pudo ver a la prima ROSI ARGUELLO PERALES y algunos miembros de su familia en la reunión que encabezó la ex alcaldesa de Reynosa en esta localidad MAKI ORTIZ…Cabe recordar que la prima ROSI ARGUELLO fue la candidata del Partido Encuentro Solidario a la alcaldía local, el pasado seis de junio…Mi estimado amigo NABOR MEDINA VÁZQUEZ anda alineado a todo lo que da a favor del proyecto político que en Tamaulipas busca hacer candidato a gobernador, al Delegado de los Programas Federales RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA…Cabe resaltar que este programa del gobierno federal es una gran vitrina para que el funcionario se dé a conocer en Tamaulipas…Pues bien que le hace falta que sus paisanos lo conozcan…Y es que el mencionado funcionario tiene años de no residir en nuestro estado…Pero bueno, con todo y esto lo mandaron al mejor escaparate que político alguno pueda tener para proyecciones de corte político…Es más de una docena la cantidad de aspirantes a la candidatura estatal de Morena…Claro que al viejo estilo del PRI que tanto dicen aborrecer, es realmente como se definirá el boleto estatal de ese partido…Es decir, será el presidente en turno como ahora lo es LÓPEZ OBRADOR quien decidirá el nombre del abanderado de la 4ª. Transformación en Tamaulipas…Mientras harán el juego como que la decisión se aterrizará por medio de los resultados profesionales de una encuesta…El próximo candidato de Morena pueda resultar alguien que no esté ni siquiera, en el primer lugar de las preferencias ciudadanas…Basta con que esté en el primer lugar de los afectos del presidente AMLO…Así de simple…Está creciendo el número de alumnos que asisten a las clases de danza del Grupo Aquetzalli a cargo del maestro ANDRES MEDELLÍN MANZANO…Este grupo de danza folclórica ensaya por las tardes los lunes, miércoles y viernes en el Parque de Barrio o Bienestar de la Colonia Tres de Septiembre…Un saludo para el compadre CABRIALES del Depósito “Despacho II,” aquí en Soto la Marina…Siempre se ha distinguido por su apoyo al deporte…Buen promotor deportivo en nuestro municipio…Y todavía, mejor amigo…Ha sabido salir adelante…Es parte como decía COLOSIO “de la cultura del esfuerzo”…Excelente el ritmo de trabajo que se traen en la Dirección de Obras Públicas, del Ayuntamiento local…La Ing. CAROLINA BERRONES ROMERO está dando muestras de que le entiende y muy bien a la tarea que le asignó el joven presidente municipal…Le están entrando muy bien al tema del bacheo en nuestra zona urbana…Y la maquinaria ha estado trabajando en darle mantenimiento a no pocas arterias de nuestra zona urbana…Hablando de funcionarios locales, déjeme decirle que JUAN ESTRADA VELÁZQUEZ se desempeña como auxiliar privado del alcalde ANTONIO MEDINA JASSO…Es importante que el alcalde tenga a un elemento como JUAN ESTRADA laborando muy cerca de él…Y es que a JUAN lo conoce un mundo de personas…Sobre todo de la tercera edad a quienes apoya desde hace no pocos años en diferentes gestiones, relacionadas, sobre todo, con detalles de sus tarjetas y otros asuntos más, del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores…Me comentó el líder de los taxistas y micros de nuestro municipio RICARDO CASTILLO que se espera un importante incremento de trabajo en la próxima temporada decembrina y de fin de año…Y sí, tiene razón, pues en la recta final de cada año es cuando se presenta en Soto la Marina un mayor flujo y llegada de personas que tienen familiares en nuestro municipio…Lo que genera por lógica una mayor actividad y recursos para los trabajadores del volante…Por cierto, estamos entrando a la recta final del presente 2021…Un año este así como el anterior, terrible para la salud de medio mundo…El maldito Covid ha matado millones de personas a lo largo y ancho del globo terráqueo…En ocasiones y por lapsos como que nos deja descansar y las cifras de fallecidos se van a la baja…Pero de repente, vuelve a aparecer y con su fuerza mortal, hace que parezca como si le volvieran a inyectar algo a su monstruosa vida…En cosas más agradables, para mañana domingo se está organizando una caravana vehicular con motivo de la celebración de muertos por parte del Club de 4×4 Cuernos Largos de Soto la Marina que encabeza el MVZ OSIRIS LÓPEZ por algunas calles de esta localidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…