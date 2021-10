Instruyen en Soto la Marina preparar planteles para regreso a clases: Personal administrativo e intendentes ya deben regresar a laborar

Los directores y personal docentes de los planteles de nivel básico en Soto la Marina, deben de preparar los planteles para el regreso a clases en cuanto así lo dispongan las autoridades educativas y de salud, en tanto que el personal administrativo e intendencia ya debe regresar a laborar a partir de este próximo lunes 25 de octubre.

Así dio a conocer lo anterior la Profra. María Dolores Castro Narváez, Jefa del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Soto la Marina, al ser cuestionada sobre una disposición oficial por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en el sentido de que todos los maestros y maestras y demás personal de educación deben regresar a partir de este próximo lunes 25 de octubre, a laborar de manera presencial en sus centros de trabajo

“En el caso de nuestro municipio, las indicaciones son de que administrativos e intendentes ya regresen a laborar y que directores y docentes preparen sus planteles con los requerimientos que indica la Secretaría de Salud y COEPRIS, como instalar la señalética que ya se les entregó y que consta de pequeños carteles que indican el lavado de manos, guardar la sana distancia, marcar los espacios, entre otras acciones”, refirió la Jefe del CREDE en Soto la Marina.

Al referirse al personal docente, la Profra. María Dolores Castro Nárvaez refiere, que tienen que regresar a las aulas en cuanto se les de la fecha, salvo en los planteles donde no cuente con luz y agua, refiriendo asimismo, que si no hay ninguna justificación para que no lo hagan, se les pueden descontar los días que no laboren e incluso se les puede levantar un acta de abandono en caso de que así lo requiera el caso.

Dijo finalmente la Jefa del CREDE Soto la Marina, que el regreso a las aulas será con todos los protocolos sanitarios para proteger la salud de toda la comunidad educativa y que solo van esperar la fecha para esto suceda y que oportunamente se dará a conocer.