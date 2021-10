EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que el evento que se realizó en apoyo al Secretario General de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS el famoso “Truco” levantó en grande el ánimo de los panistas de Tamaulipas…Y no solamente de los panistas, hay que decirlo…El evento que se realizó en Ciudad Victoria fue motivo para que en torno a este ambicioso proyecto se sumaran cuadros de otros partidos que han decidido jugarse la vida política por esta ocasión en torno al aún funcionario estatal…Hicieron uso de la palabra, la ex alcaldesa de Matamoros LETI SALAZAR, así como RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS quien hasta hace un mes era el líder del Verde en Tamaulipas así como ALEJANDRO GUEVARA COBOS ex priista y MARIO SOSA POHL identificado con el PRD…Y claro además del apoyo de miles de panistas, así como personas de distintos organismos de la sociedad…No se ha hecho oficial hasta el momento la renuncia de “El Truco” a su cargo como segundo de a bordo en la línea de mando del gobierno de los vientos…Pero se entiende que no tardará mucho en presentársela al gobernador CABEZA DE VACA…Por cierto, VERASTEGUI está demostrando musculo, al hacerse de los servicios políticos de cuadros de prácticamente todos los partidos, aparte del PAN…Claro que el boleto azul estatal aún no se define…Porque no son los tiempos todavía…Pero igual de cierto es que si hoy fuera la gran decisión por parte del PAN sin la menor de las dudas que sería a favor del todavía Secretario General de Gobierno…Igual de cierto es que la carrera política del reconocido político, tiene origen algunos años antes de haber ocupado la Secretaría General de Gobierno…Mientras tanto el alcalde de Tampico CHUCHO NADER también trae entusiasmo por la candidatura azul y anunció una gira por algunos municipios de la frontera para dar a conocer su proyecto turístico para su municipio…NADER cuenta con el importante apoyo político y económico de los grupos más poderosos de la zona sur de Tamaulipas…Pero la verdad es que se ve muy difícil la competencia interna que trae con el truco…En otro orden de ideas, el Presidente Municipal, ANTONIO MEDINA JASSO puso en marcha un programa de bacheo en la cabecera municipal el pasado lunes por la mañana…Dio el banderazo para el arreglo de calles acompañado por la Síndico, MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ, así como la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN y el Secretario del Ayuntamiento, ANTONIO SILVA y además la Directora de Obras Públicas, CAROLINA BERRONES ROMERO, así como el Sub director ADÁN HERNÁNDEZ CASTILLO…Con que el joven alcalde atienda en estos primeros tres meses de su administración el tema de los baches la comunidad se dará por bien servida…Y es que el tema de los baches es con toda seguridad el de mayor incomodidad para los marinenses…Ya a partir de enero se tendría el presidente municipal que abocar a la demás problemática de las familias de Soto la Marina…Pero cerrando bien el tema de las calles este año, se podría marcar como un excelente inicio por parte de la administración a cargo del Dr. ANTONIO MEDINA JASSO…Y es que la verdad de las cosas es que la problemática de los pozos en nuestras calles para nada es nueva…Administraciones se van y otras llegan y sigue siendo el talón de Aquiles de los presidentes de Soto la Marina…Casi que sin excepción…Pero qué bueno que el tema del bacheo, sea de entrada una prioridad para el nuevo y joven alcalde de Soto la Marina…Muchas suspicacias ha levantado entre la clase política estatal el encuentro que sostuvieron el recién nombrado Delegado de los Programas Federales en Tamaulipas, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA y el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Cada quien le da la interpretación que quiere y le conviene a esta reunión entre ambos personajes de nuestra política tamaulipeca…Creo más bien que se dio este encuentro como parte de la urbanidad política que debe de imperar, por sobre todas las cosas…Se dice que en la recta final por la candidatura estatal de Morena solamente quedan precisamente GONZALEZ VALDERRAMA y el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Con más placeo en Tamaulipas, el senador…Aparte el apellido que tiene de su señor padre el ex gobernador AMERICO VILLARREAL GUERRA pesa entre muchos integrantes de la política tamaulipeca…De manera particular entre los priistas que tanto dicen odiar los guindas…Por cierto se desgañitan no pocos Morenistas porque el ex diputado federal por tres ocasiones del tricolor ALEJANDRO GUEVARA COBOS simpatiza con CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS…Sin afán de defender a ALEJANDRO quien es un político parlanchín y embustero, también podemos decirles que en Morena también traen esa camiseta bien puesta no pocos que comieron y se enriquecieron de manera escandalosa en los mejores tiempos del tricolor…Y nadie osa decirles nada!…La plaza comercial “Mi Pueblito” y de manera particular el Hotel “Los Generales” de aquí de Soto la Marina, ha recibido el status o denominación como “Santuario del “Trasmigrante”…Aparte de ser un espacio confortable, cómodo y seguro se les ofrece a los hermanos centroamericanos auxilio carretero de manera coordinada, con las corporaciones de servicios y de seguridad asignados a los tramos que conectan con nuestro municipio…Por ello es que se puede ver que de unos meses a la fecha el Hotel “Los Generales” goza de la preferencia de muchos centroamericanos sobre todo en su viaje de retorno a sus países de origen…Saber que éste prestigiado hotel que por su elegancia y categoría, le da realce por cierto a nuestra localidad, tenga el status de “Santuario del Trasmigrante”, les genera como huéspedes una serie de ventajas y privilegios…Pero aparte contribuye de gran manera para que Soto la Marina se reactive en el tema de nuestra economía por la derrama que dejan durante su estancia…Aparte de lo que nuestros hermanos centroamericanos dejan en la parte económica en el consorcio Mi Pueblito, también generan importantes cantidades de dinero, en tiendas de auto servicio, así como en talleres y negocios de comidas, entre otros…En ediciones próximas les daremos a conocer aquí en El Redactor una serie de actividades que se desarrollarán por parte de grupos y clubs organizados de camionetas 4×4, así como de motociclismo que contarán con el apoyo y patrocinio de este importante conglomerado comercial de Soto la Marina…Lo que seguirá generando por supuesto, la tan anhelada y siempre bienvenida y más que necesaria, derrama económica, que es parte fundamental, para el desarrollo y crecimiento del comercio organizado e incluso para los pequeños negocios que se desarrollan en la informalidad…El buen amigo XAVIER SALVADOR MOLINA sigue trabajando muy cerca del ex líder del tricolor en Tamaulipas RICARDO GAMUNDI ROSAS…MOLINA pertenece desde hace unos años a la fecha al equipo de trabajo que GAMUNDI tiene en su consultoría política…Me pude enterar, por parte, de muy buenas fuentes que GAMUNDI regresa a operar en nuestro estado…La novedad y hasta eso, ni tanta, es que “El negro” habrá de trabajar a favor de uno de los más fuertes aspirantes a la candidatura estatal por Morena…Dicen eso en Ciudad Victoria…Nada de extrañar…Pues hay que recordar que RICARDO GAMUNDI trabajó en la elección que recién se llevó a cabo en Nuevo León, también para la causa guinda…Muchos dirán que qué anda haciendo GAMUNDI en partidos contrarios al PRI del que fue dirigente estatal…Y tienen razón al hacerse tal pregunta…Pero aquí el tema es que GAMUNDI está desarrollando un trabajo profesional de mercadotecnia electoral…Y como profesional, pues claro que sus servicios los pone a favor de quien se los solicite…A favor de quien le pague…Y que le pague bien…Ahora de que en estas fechas casi nadie puede presumir de ser cien por ciento partidista y leal…Es en la actualidad un ir y venir de cuadros políticos de un lado hacia otro…O acaso los que se ufanan de ser Morenistas a “morir” no nacieron políticamente dentro del PRI el 90 por cientos de ellos?…Y en las filas del PAN a poco no podemos ver a ex priistas operando con toda la naturalidad del mundo?…Por cierto el dirigente del PRI en Tamaulipas EDGAR MELHEM no se quiere dar cuenta que el tricolor está en la lona, políticamente hablando…Se enoja y se molesta cuando se le pregunta sobre una eventual coalición con el PAN aquí en Tamaulipas…Asegura que “su” partido no requiere de alianzas…Habla como si las condiciones para el tricolor fueran como las de hace doce años…MELHEM trae su propio juego…Trae arrastrando sus muy particulares intereses…Algo trama…Y no es por los intereses de su partido…Y la verdad es que para que el PRI pueda seguir existiendo o subsistiendo electoralmente, requiere por fuerza de ir en alianza rumbo a la elección del 2021…Y es que si el próximo año el PRI va con candidato propio y sin alianza partidista alguna, correrá el serio peligro de no ganar en un solo municipio de la geografía tamaulipeca…Sería el último clavo del ataúd priista…La organización, “Todos por Tamaulipas” está invitando a una reunión que con carácter distrital, se llevará a cabo el próximo 30 de octubre en Xicoténcatl…Por supuesto que se nos adelanta que tendrán como invitado especial a CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, todavía Secretario General de Gobierno y el más fuerte aspirante a la candidatura estatal del PAN con el respaldo de cuadros de otros partidos políticos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…