EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El Dr. ANTONIO MEDINA JASSO ha iniciado a tambor batiente su gestión como Alcalde de Soto la Marina…La semana pasada y la actual que está a punto de terminar se la pasó recibiendo a mandos estatales y federales de seguridad, así como a poner en marcha algunas acciones que benefician a la comunidad marinense…En días pasados que lo pudimos entrevistar en el noticiero en vivo de nuestra casa editora EL REDACTOR se le pudo ver tranquilo en su semblante y en sus actitudes, así como bien dispuesto a trabajar al cien por ciento por su municipio…Por cierto el joven alcalde hizo entrega de algunos nombramientos la semana pasada como los casos de LUIS ACOSTA MENDIOLA en la Dirección de Bienestar, así como a ALEXANDER MATA HINOJOSA como Director de Desarrollo Urbano y Ecología…El primero ya con algo de experiencia en el tema de la función pública…Y el segundo un joven funcionario que está recibiendo por primera ocasión la oportunidad de participar en un gobierno municipal…Es bueno que se abran las oportunidades para los jóvenes profesionistas de Soto la Marina…Claro que haciendo equipo con gente de experiencia, para que puedan madurar de manera óptima dentro de lo que es el delicado ejercicio, de la función pública…El próximo mes de noviembre se estará celebrando el 27 aniversario de nuestra casa editora EL REDACTOR con la venia de nuestro padre DIOS…27 años que para nada han sido fáciles para nuestro Director Profr. HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Se ha enfrentado en ocasiones a tiempos duros y confusos…Pero el profesionalismo de nuestro comandante en jefe aunado a la respuesta positiva de nuestra sociedad ha generado que nuestro medio de comunicación siga siendo y por mucho el de mayor presencia y aceptación por parte de la siempre sabia además de exigente sociedad marsoteña…Y como el tema de las tecnologías digitales avanza a marcha endemoniada EL REDACTOR también está presente por medio de la página Web, Facebook y Twitter de las nuevas tecnologías…Contando claro está de igual manera con nuestra edición impresa para complementar el gusto de todos nuestros miles de lectores…Nadie ha dicho que el ejercicio profesional del periodismo sea fácil…Pero es cierto que cuando entras al mundo del periodismo, ya será casi imposible deshacerte de esta pasión…Pues déjeme decirle que en la presidencia municipal se nota el liderazgo del joven alcalde ANTONIO MEDINA JASSO…Las decisiones que se están tomando en algunos importantes temas llevan su sello…Es decir…Se equivocaron quienes pensaron de manera ingenua que por su juventud se iban a crear liderazgos o fuerzas de opinión influyentes de manera extraordinaria y navegando o flotando, dentro de su entorno…Está aprendiendo muy rápido el presidente municipal lo que tiene que ver con la gobernabilidad y el arte de generar liderazgo y mando hacia el interior de su equipo de trabajo…No se duda que en determinados casos escuche a quienes más confianza les tenga…Es normal…Pero finalmente las importantes decisiones son las que el Dr. TOÑO MEDINA está tomando de manera frontal…Que en el ejercicio del poder se pueden cometer errores involuntarios en ocasiones…Muy cierto es…Pero también son parte de la curva de aprendizaje en el ejercicio del poder…IVAN PEÑA BARRIENTOS asumió la Gerencia de la COMAPA local…El pasado lunes lo eligieron por parte del Consejo de Administración encabezado por el presidente municipal y al día siguiente asumió ya de manera formal, las oficinas del organismo de agua de Soto la Marina…IVAN es un joven profesionista que incluso ya formó parte hace poco más de tres años del equipo de trabajo de la dependencia ahora a su cargo…De ahí que no desconozca del todo, el terreno que está pisando…Hablando de funcionarios recién nombrados en este municipio, déjeme decirle que LUPITA GONZÁLEZ es la nueva Directora de la Casa de Cultura…Otros de los nuevos servidores públicos en la alcaldía de Soto la Marina es el primo GUADALUPE INFANTE DE LOS REYES en una de las áreas de obras públicas a cargo de la Ing. CAROLINA BERRONES ROMERO…Se integraron las diferentes comisiones del cabildo de nuestro municipio…Como era de esperarse, la síndico MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ quedó a cargo de la Comisión de Cuenta Pública y Hacienda…De igual manera se tiene que reconocer que esta sesión para la distribución de la comisiones de la síndico y los regidores fue conducida por parte del recién estrenado Secretario del Ayuntamiento, J. ANTONIO SILVA MENDIOLA en su calidad de brazo derecho del alcalde ANTONIO MEDINA JASSO y como encargado del área política e interna de la administración local…He platicado con actores políticos de Soto la Marina en estos días y la mayor parte de ellos coinciden en cuanto a que si el PAN se decide por “El Truco” CESAR VERASTEGUI OSTOS para la candidatura estatal, entonces los azules van a tener serias posibilidades de retener el triunfo en Tamaulipas…Son menos los analistas que opinan a favor de una candidatura para sus compañeros de partido JESUS NADER y GERARDO PEÑA FLORES…En el PRI como que no están convencidos en ir en una alianza para el próximo año…EDGAR MELHEM el diputado local y líder del tricolor en el estado hasta se incomoda cuando le preguntan sobre una posible alianza con otros partidos…Quien sabe que intereses traiga en mente el árabe…Y es que hasta él sabe que el PRI sin alianza va a ir ya muerto electoralmente a las urnas en el 2022…Claro que lo de las alianzas o no alianzas del PRI en Tamaulipas no lo decide MELHEM…Esto se va a definir en la capital del país…Platicamos el jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ y un servidor con la Directora de Obras Públicas CAROLINA BERRONES ROMERO y nos parece que trae en mente una serie de proyectos que habrían de beneficiar a la comunidad con el apoyo de su jefe el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Aquí como siempre sucede en toda administración el asunto es de donde sacar el dinero suficiente para que los proyectos en mención fructifiquen…Pero igual, sabemos que el presidente municipal se ha estado moviendo en la capital del país, con algunos legisladores federales, para que le ayuden en la agilización, de los recursos, que sean necesarios…Muy activo hemos podido ver al Jefe Operativo de Servicios Públicos del Ayuntamiento local NARCISO HERNÁNDEZ MORENO…CHICHO es un elemento de trabajo…Se le recuerda cuando se desempeñó como Director de Protección Civil, donde la verdad de las cosas es que dejó una excelente huella…Ha sido uno de los mejores directores de esta corodinación en Soto la Marina…Pero bueno, hoy en día se desempeña en el equipo de servicios públicos…Y seguramente que seguirá entregando muy buenos resultados, como es su costumbre…El regidor HUGO ARELLANO de Morena, quedó a cargo de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Desarrollo Rural…Igual de cierto es que la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN tiene a su cargo la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas…El buen amigo LUPITO SILVA de por allá de Tepehuajes, en la zona sur del municipio, se desempeña en una de las áreas de la Dirección de Desarrollo Rural …Me comentó lo anterior en días pasados…De igual manera el estimado DIEGO MEZA de Tampiquito causó alta dentro del equipo de trabajo de la COMAPA…Dicen que en política lo importante es estar como se dice comúnmente, ”dentro del jarro de los frijoles” sea arriba, abajo o en medio, pero adentro!…Ya que andamos con los nuevos funcionarios de Soto la Marina, déjeme decirle que MARCIAL RAMÍREZ RODRÍGUEZ nativo del Ejido Benito Juárez recibió nombramiento como Jefe de Alcoholes de manos del Alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Por ahí andaba terqueando para ese cargo un ex funcionario del gobierno local pasado a quien se le regresó el karma…Buena decisión a favor de MARCIAL pues la verdad es que es un elemento nuevo en la arena política municipal…Y trae buenos principios…Pues es hijo de un verdadero señorón de valores y de respeto como es mi gran amigo el Profesor MARCILIO RAMÍREZ…Dicen y tienen razón algunos cuando aseguran que las lealtades en política se demuestran cuando ya no se está en el poder…Cuando tienes poder, no tiene chiste y es que los aduladores profesionales se esmeran hasta el infinito para aparecer como los más fieles y los más leales…Condición humana, diría el comendador…En otro orden de ideas, déjeme decirle que el profesor ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO está invitando a los jóvenes y señoritas de Soto la Marina, para que se integren a su Grupo de Danza Folklórica Aquetzalli…Se está llevando a cabo la rehabilitación de compuertas en el Distrito de Riego 086 a cargo de MARIO MORALES AGUIÑAGA…Se realizan y desarrollan, estas importantes acciones por parte de la CONAGUA…A gestoría del Módulo VI…De los partidos políticos déjeme decirle que hay algunos que hoy en día están fuera del poder, como el caso particular del PRI y no tenemos idea de quienes los pueden patrocinar, ahora que se vive la época de las “vacas flacas”…Casi el cien por ciento de los priistas ahora los podemos ver apoyando otras franquicias electorales de este municipio…De hecho en MORENA y el PT, así como en el PAN podemos ver figuras que en su tiempo trabajaron en lo político para el tricolor…Ahí, en esos partidos, podemos mencionar a no pocos ex alcaldes y ex regidores. así como, muchos que fueron prominentes funcionarios locales, estatales y federales…El PRI en Soto la Marina hoy en día sufre el abandono, en el que en todos los sentidos, lo tienen, quienes le juraron lealtad hasta hace poco tiempo…Para darnos una idea del desastre político en que está convertido el PRI hoy en día…No fueron capaces ni siquiera de meter un regidor en el actual cabildo municipal… Con eso les dejo la presente radiografía, del otrora poderoso tricolor en Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…