EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Herández

Pues el Dr. ANTONIO MEDINA JASSO ya es el Presidente Municipal de Soto la Marina…Este pasado viernes tomó protesta de tan importante responsabilidad…Llega al máximo poder de nuestro municipio con toda la autoridad política necesaria al haber obtenido en las urnas electorales una votación histórica…Claro que a mayor votación recibida…Es mayor la responsabilidad que asume ante su comunidad…Pero bueno, el caso es que el Dr. ANTONIO MEDINA ya tomó protesta y claro que el pueblo de nuestro municipio espera de su gestión, cosas muy importantes…Nadie en sus cinco sentidos vota por alguien, esperando que no les cumpla sus expectativas o sus deseos por tener un gobernante que le cumpla en sus necesidades…Y las necesidades pueden ser de carácter personal…O bien que cubran las exigencias de la colectividad…El nuevo presidente municipal es joven…Su única experiencia política se remonta a lo que fue su participación como candidato el pasado seis de junio…Pero está educado…Está preparado al ser un profesionista de la medicina…Claro que los estudios universitarios a nadie le marcan como encabezar un buen gobierno…Pero el estudio profesional es un importante soporte para conducirse bien en las diferentes áreas del servicio común…En el mensaje de su toma de protesta, resaltó que habrá de gobernar para todos sin la menor distinción…Y hace bien al tomar tan decente actitud…La política ya pasó…El Dr. ANTONIO MEDINA JASSO ha dejado de ser el candidato del PT-MORENA a la presidencia municipal…Es más, desde que ganó la elección dejó de ser candidato…Hoy en día ya es el alcalde de todos los marinenses…Obtuvo una votación realmente histórica…Pero de igual manera se tiene que considerar que más de 5 mil 400 marinenses eligieron otras opciones el pasado seis de junio…Estos electores también están esperando que gobierne para ellos…Y es que Soto la Marina no solamente se compone de arriba de 7 mil personas…Somos cerca de 25 mil los habitantes de este grandioso municipio…Y ante esto, fue bueno escuchar al nuevo alcalde que habrá de gobernar para todos…Es el Dr. ANTONIO MEDINA muy joven y a sus apenas 26 años de edad ya asumió el más importante y delicado cargo de nuestro municipio…Esperamos como ciudadanos que se deje ayudar por sus cercanos que tienen una visión progresista de nuestro municipio…Que tome para sí y que aterrice los proyectos que le hagan bien a la sociedad…Y por lo tanto, que si por ahí tiene algún cercano que le quiera inyectar odio hacia ciertos sectores de la política o de la sociedad local, que los ignore…Que los haga a un lado…Soto la Marina no nace ni se muere cada tres años…Y aparte Soto la Marina para su desarrollo común, requiere gobernantes que trabajen en la elaboración y aterrizaje de obras que mejoren la calidad de vida de sus habitantes…De igual manera se tiene que resaltar que a la toma de protesta del hoy presidente municipal no se invitó a la totalidad de las fuerzas vivas y sectores representativos de nuestra sociedad por la razón de la pandemia Covid que sigue estando presente, con su descomunal fuerza…El Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA quien es el Secretario del Ayuntamiento, se deberá mostrar como el apaga fuegos natural del nuevo alcalde…Por sus características, los secretarios del ayuntamiento juegan un papel fundamental en la gobernabilidad política de los alcaldes…El despacho del Secretario del Ayuntamiento deberá de convertirse de manera natural, en la ante sala para evitar que asuntos menores se resuelvan sin necesidad de que lleguen al despacho del Alcalde…Lo cierto es que el Dr. ANTONIO MEDINA asume la presidencia municipal dentro de un escenario de apoyo casi absoluto de parte de la sociedad de nuestro municipio…Obtuvo la más alta votación en la historia electoral de Soto la Marina…Así de claro…Ahora que sería un garrafal error echar por la borda semejante respaldo de los electores, si en un momento dado, se deja influenciar por quienes quieren ver una sociedad maltrecha y dividida…Por su edad y preparación profesional el Dr. ANTONIO MEDINA se puede convertir en un alcalde de éxito ante sus gobernados…De él y de su equipo cercano depende que así sea…Entre los nuevos funcionarios podemos mencionar a JULIO CÉSAR LORENZO CRUZ quien es el nuevo Jefe de la Oficina de la Presidencia…De igual manera NARCISO HERNÁNDEZ MORENO asume como Jefe Operativo de Servicios Públicos…Retomando lo del ahora alcalde, es muy cierto que el pueblo de Soto la Marina le respondió de manera abrumadora el pasado seis de junio en las casillas electorales…Pues bien, este mismo pueblo espera de su parte y confía plenamente, que les sabrá responder de manera positiva en la exigencia de respuesta a sus muchas necesidades…Y créanme que el tiempo apremia…Está encima la elección para gobernador…Y será este proceso electoral la primera prueba de juego que le espera al joven alcalde de nuestro municipio…Reviste de mucha importancia para el joven alcalde de Soto la Marina el resultado local de la elección de gobernador…Y es que por su juventud, es de entenderse que en un momento dado, pueda querer buscar la reelección en su momento…De ahí la importancia del resultado municipal, que la alianza PT-MORENA pueda obtener en el proceso electoral del 2021…Igual de cierto es que en el equipo del ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ con toda seguridad que han de tener ya un diagnóstico real sobre las causales de la amarga experiencia del pasado seis de junio…Ni en la peor de las pesadillas se imaginaron el desastroso resultado que habrían de obtener…Pero igual de cierto es que en ocasiones se aprende más de las derrotas, que de las victorias…Lo cierto es que el médico ABEL está esperando instrucciones del gobernador CABEZA DE VACA en lo que tiene que ver con el proceso interno que se les viene en el PAN para definir la candidatura estatal…Ahora a esperar cuantos de los que se decían fieles del médico ABEL van a seguir en la misma postura política…Aunque de igual manera, para estas alturas, él mismo ha de tener ya en su mente, bien claros los elementos que le siguen guardando lealtad política…Pues entrando de lleno al tema político electoral del próximo año, se hace necesario resaltar que el todavía Secretario General de gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS cuenta con la simpatía de no pocos marinenses y no solamente del PAN…El famoso “Truco” tiene seguidores también en las filas de los demás partidos…Las redes de compromisos políticos del truco en nuestro municipio, las tiene prácticamente lanzadas en el fondo de los mares partidistas, de casi todos los institutos aquí en Soto la Marina…Igual de cierto es que no hay que perder de vista al diputado federal de Morena ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO…Y es que en días pasados lo reafirmaron para que nuevamente se haga cargo de la muy poderosa Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión…ERASMO uno de los fuertes aspirantes a la candidatura estatal de Morena y para ello, cuenta con el respaldo de algunas “vacas sagradas” del Morenismo nacional…Esta última semana en que se dio el proceso de entrega-recepción en la presidencia municipal, se volvió a presentar la misma escena que se ha reflejado en los últimos trienios…Caras largas y tristes de muchos de los que iban a salir de la alcaldía…Igual, se vio a muchos de los que van a entrar con rostros sonrientes que claramente emanaban alegría y satisfacción…Nada del otro mundo…Siempre ha sido así…Y así seguirá siendo más adelante…El ex regidor CONCEPCIÓN LOZANO GÓMEZ se la está jugando por el lado del Oficial Mayor de la Secretaría de Economía, HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ el popular “Guasón”…Anuncia una próxima visita del funcionario federal a nuestro municipio…El ”Guasón” quiere ser el candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas…Sin poder asegurar quien será el abanderado estatal de los guindas, lo único cierto que tenemos es que cuando el ahora presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR andaba en su segunda campaña y que pocos en Tamaulipas creían en su proyecto HÉCTOR MANUEL GARZA GONZÁLEZ ya andaba recorriendo con él, los municipios de Tamaulipas…Ahora que LOPEZ OBRADOR ya es presidente, abundan los que se dicen Morenistas y que incluso quieren el boleto estatal…Los delegados estatales asignados a Soto la Marina deberán de tener una comunicación, sino de armonía total con el nuevo alcalde, si al menos tendrán que trabajar de la mano o en coordinación en algunos casos…Y es que finalmente, de lo que la función pública se trata es de que los recursos aterricen ante la comunidad…Por ello es que lo mejor sería una actitud madura así como trabajar dentro de un escenario de cordialidad y apertura…Pues en el tema político ya sabemos que llegados los tiempos cada quien va a jalar agua para sus respectivos molinos…Una actitud madura entre el alcalde TOÑO MEDINA JASSO y los funcionarios para nada sería ceder ni una parte ni la otra…Sería en todo caso una manera de llevar la fiesta en paz en beneficio de la sociedad, que es finalmente de lo que se trata la función de gobernar…Por otro lado, la dirigencia local del PRI está acéfala…Los pocos priistas que aún quedan en nuestro municipio siguen esperando a ver cuál de las “vacas sagradas” le entra al tiro para la supervivencia política del otrora partido de las mayorías…Dicen y con razón algunos viejos de la comarca que cuando el árbol tiene sombra son muchos los que se le acercan, pero cuando deja de dar sombra, todos se le alejan…”Condición Humana”, diría el comendador…En asuntos educativos, déjeme decirle finalmente, que la Lic. Yanci Jazmin Juárez Gómez, Asesor Académico de CONAFE de la Micro Región 01, nos comentó que están cubiertas las comunidades con sus asesores dentro este sistema educativo para educación preescolar y primaria…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…