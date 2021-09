Por: Raúl Terrazas Barraza

Después de la sesión pública y solemne del Congreso del Estado que se llevó a acabo el miércoles pasado, y en la que, Diputadas y Diputados se dijeron algunas verdades frente a la naturaleza de las iniciativas que fueron tratadas, para la sesión plenaria que se llevará a cabo este martes a las 12 horas, se dejó muy claro que es solo para entregar al ganador de la presea, Luis García de Arellano al maestro de artes plásticas Arsenio Guerra Garza, ya que la Legislatura determinó por sus méritos que le correspondía.

El punto es que, en la iniciativa de modificaciones a la Constitución Política de la entidad para que no haya fuero a los Diputados una vez que terminen y que el Fiscal General del Estado pueda ser candidato a la reelección y al mismo tiempo que cuente con protección policial para el ejercicio de sus funciones, tanto la Diputada Nohemí Estrella Leal como la Legisladora Edna Rivera López mostraron su inconformidad al señalar que el titular de la Fiscalía General no ha respondido a los tamaulipecos como funcionario y por tanto, ni merece la reelección ni la protección que quieren dejarle garantizada.

También hubo otra reforma a la Constitución para que los Artículos que sea facultad del Congreso del Estado la emisión de Leyes relativas a justicia administrativa y que el Tribunal se ciña a los ordenamientos, la diferencia entre esta iniciativa y la que se refirió a la velada intensión de que el Fiscal General pueda ser reelecto con todo y que tiene cuentas pendientes con la justicia federal, de acuerdo con lo dicho por la Diputada Rivera López, es que, en la de justicia administrativa nadie intervino y fue aprobado que se emita el Decreto para la modificación.

Al final de cuentas, pese a la intervención de las dos Diputadas en contra de la iniciativa presentada por el Diputado Joaquín Hernández Correa y que provenía de la Diputación Permanente, también fue aprobada, porque los argumentos de ellas no fueron suficientes para que, a la hora del voto, se fuera por mayoría y no por unanimidad.

A una defensa no pedida al Diputado panista Alfredo Vanzzini Aguiñaga, sobre la referencia al parecer incorrecta que se hizo del padre del Diputado Joaquín Hernández Correa, por la Diputada Rivera López, esta tomó de nuevo la tribuna y aclaró que respetó y respetará siempre el liderazgo de Don Joaquín Hernández Galicia, quien fuera dirigente de los trabajadores petroleros en el país. En su primer intervención fustigó el hecho de que la Legislatura sea usada para aprobar iniciativas a modo y que se use para designar funcionarios que no cumple con criterios de elegibilidad.

Por otro lado, el viernes en la sesión de la Diputación Permanente que preside el Diputado Félix Fernando García Aguiar, se dio entrada a un documento a través del cual, se pretende armonizar el Código Ambiental de la entidad a la nueva realidad de cuidado y protección del medio ambiente, en tres vertientes, el punitivo porque deben actualizarse los cobros de las multas a UMAS y quitar el uso de la cantidad de salarios mínimos.

Las otras dos son que la Secretaría que tiene a su cargo Gilberto Estrella Hernández pueda exigir documentación a todo tipo de empresas que explotan los recursos naturales como son los estudios de impacto ambiental y la que se refiere a la autoridad que puede ejercer la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que pueda liberar notificaciones por incumplimiento al Código y establecer medidas de seguridad.

Esta modificación a la Legislación ambiental está en proceso y, la verdad es que es que suena a modo para darle a Estrella Hernández herramientas que hagan legal todas las incursiones que ha tenido con empresas que aprovechan recursos del medio ambiente y alas cuales ha molestado en muchas ocasiones, pese a que la atribución de la vigilancia y las sanciones es competencia de las autoridades federales.

En cuanto a la designación de funcionarios en áreas que requieren la intervención de los Diputados del Congreso de Estado de Tamaulipas, es probable que esta semana también los haya, porque son los últimos días de trabajo de la Legislatura actual, aunque ya muchos espacios fueron ocupados.

En el caso del Poder Judicial para el cual fueron aprobados nombramientos de Magistrados, también el equipo Legislativo que maneja el Diputado de Nuevo Laredo, Félix Fernando García Aguiar desde la Junta de Coordinación Política decidieron por la abogada Xóchitl Selene Silva Guajardo como consejera de la Judicatura, para seis años de trabajo.

Originaria de Reynosa, despachaba como Directora Jurídica y de Seguridad Patrimonial en el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo que tiene a su cargo el arquitecto reynosense Salvador González Garza y ahora se suma al grupo del Magistrado, Horacio Ortiz Renán, quien es el presidente del Consejo de la Judicatura.

Es ya consejera junto con Ana Verónica Reyes Díaz, Dagoberto Aníbal Herrera Lugo y Raúl Robles Caballero, en tanto que, el la Secretaría Ejecutiva de esa área despacha el victorense Arnoldo Huerta Rincón quien está en ese encargo desde enero del 2015, tras un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, que en aquél tiempo estaba formado por el Magistrado Presidente Armando Villanueva Mendoza y fungían como Consejeros Elvira Vallejo Contreras, Pedro Francisco Pérez Vázquez, Héctor Luis Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú.

Entre los pendientes de los Legisladores está la designación del contralor del Instituto Electoral de Tamaulipas, que está entre Genaro Edmundo Avalos Bustos y Juan Carlos López Aceves, su nombramiento debe de pasar por el Pleno del Congreso del Estado y deben de hacerlo, porque el desde finales de julio pasado Gilberto Emilio Cortes Guerrero renunció a ese cargo que le fue conferido en febrero del 2017, para que lo ejerciera por seis años, sin embargo, prefirió irse.