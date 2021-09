Por: Raúl Terrazas Barraza

*Sociedad debe impulsar candidaturas independientes

Los ciudadanos que quieran ser candidatos independientes a la gubernatura de la entidad podrán invertir en conseguir la aprobación del Consejo General Electoral de la entidad casi diez millones y medio de pesos, en el entendido de que, los recursos tienen que ser de procedencia lícita ya que, así lo señala la Ley y el tope se completará con una aportación individual, la de simpatizantes y del IETAM.

El día que fue dada a conocer la convocatoria para candidaturas independientes a la sucesión gubernamental de Tamaulipas se difundió que la manifestación de intención puede presentarse desde ya y hasta el 15 de diciembre venidero, con todo los documentos en mano para evitar que la pretensión de ser candidato a gobernador por la vía independiente no se quede en la mesa de recepción de papeles.

Ahora bien, así como que haya un gran interés de tamaulipecas o tamaulipecos para aprovechar esta alternativa que dan la Constitución Política y la Ley Electoral, pueda aprovecharse ya que, cuándo no la había muchos grupos soñaban con la idea de lanzar candidatos ciudadanos o independientes, solo que, no se podía porque no estaba en la Ley y era una de reclamos porque los votantes tenían que ponerse de acuerdo para poner el nombre de un prospecto a gobernador sin partido.

Respecto al financiamiento para la candidatura este tipo de postulación de los casi diez millones y medio que los aspirantes pueden invertir, un millón y casi 34 mil pesos, es la cantidad que puede poner el interesado, mientras que, el resto de los recursos pueden aportarlo simpatizantes o la agrupación que se haya formado para dar forma a la candidatura independiente, solo que, los que aporte, solo pueden poner cantidades que no rebasen los 51 mil 690 pesos.

Desde luego las autoridades electorales rastrearán quizá con el respaldo de instituciones especializadas la ruta del dinero que llegue a la campaña del aspirante sin partido, para evitar que los recursos llegasen a ser de procedencia ilegal.

Es el momento para que las organizaciones sociales que no quieren nada con los partidos políticos se reúnan para analizar cada paso que debe darse para la construcción de la candidatura independiente y llegar a acuerdos inmediatos que permitan impulsar en especial a alguna mujer ya que, los partidos trabajan en la postulación de un varón, como en el caso del PAN que figuran el cañero, ingeniero César Verástegui Ostos, el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah y el Diputado federal plurinominal Gerardo Peña Flores, quien se acaba de ir de la entidad para dedicarse a la chava legislativa que le cayó del cielo.

Por cierto, esto de Peña Flores recuerda que además de perder la elección de mayoría relativa en el Distrito nueve de Reynosa, saló esa posición porque el Instituto Nacional Electoral ya trabaja en la nueva distribución territorial de los Distritos de la entidad, pero, de ocho, es decir se perderá por el que perdió el Diputado Plurinominal, que se había ganado hace unos cuántos años.

En el caso del otro partido que trae un gran arguende con las precandidaturas, el de Regeneración Nacional, tiene casi puros prospectos, el Senador Américo Villarreal Anaya, el funcionario federal Héctor Garza González, el presunto nuevo Delegado del Gobierno de la República, Rodolfo González Valderrama, el doctor Felipe Garza Narváez, el Diputado Erasmo González Robledo y el reynosense José Ramón Gómez Leal, así como su derrotadora en las elecciones del 2018, la casi expanista Maki Ortiz Domínguez.

En el caso del PRI, si llegase a presentar candidaturas sin coalición con otros partidos políticos, están apuntados el contador Ramiro Ramos Salinas de Nuevo Laredo, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano de Victoria y quizá el ex legislador Federal Marco Antonio Bernal Gutiérrez, quien ya tiene muchos meses de radicar la capital del estado y mantiene comunicación con líderes priístas y con buenos activos de ese mismo partido que tuvieron encargos relevantes en el pasado reciente.

La candidatura independiente tiene que ocuparse y la sociedad misma debe de colocar en la agenda de los medios de comunicación y de las redes sociales a prospectos que puedan reunir los requisitos establecidos en la Ley Electoral para que armen su expediente y aprovechen esa figura de entrada a la política por la cual se luchó mucho tiempo y que se cree, no debe quedar de adorno para la elección local del año que viene.

Es probable que las dificultades que hay por la pandemia de COVID-19, las dificultades económicas y la escasa participación de la sociedad se conviertan en limitantes para que personas con buen posicionamiento social, empresarial o político, puedan hacer suya esa figura de la Constitución y de la Ley Electoral para que hagan la competencia a los partidos políticos y generen ese ingrediente extra que requiere una elección como la de Gobernador, ya que, por primera vez se hará sin que se disputen otro tipo de cargos en las urnas, es decir, ni alcaldías ni diputaciones locales.

También pudiera ser que, con las semanas que faltan para que los partidos políticos perfilen a su mejor prospecto haya algunos contendientes de la disputa interna que volteen hacia la figura de las candidaturas independientes, sin embargo, será necesario que armen sus expedientes y conformen el grupo con el cual podrían trabajar, si es que deciden irse por la libre, es decir, sin partido político y con la certeza de que el capital político que tiene podría ser suficiente para desplazar a partidos constituidos de lugares significativos en la competencia electoral del año venidero.