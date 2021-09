EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues a partir de la próxima uno de octubre inicia a forjarse una nueva historia dentro del acontecer político y de gobierno en Soto la Marina…El día 30 de este mes de septiembre, tenemos entendido que se cerrarán las oficinas de la alcaldía…Y que el viernes uno de octubre se realizará la ceremonia de toma de protesta del nuevo alcalde en el auditorio municipal, con asistencia reducida, por el tema del COVID…O sea que aunque este es un espacio amplio y a la vez confortable, la entrada será reducida y es que la situación del COVID está a todo lo que da en Soto la Marina…Con toda seguridad que harán acto de presencia aparte del alcalde electo y su familia, todos quienes serán los principales funcionarios de su administración…Tanto los que van al nivel de directores, como quienes fungirán como jefes de área…Esto del cambio o relevo de poderes es algo normal, dentro de un país republicano como es el nuestro…Asumirá el cargo de presidente municipal el Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO…Y dejará este encargo el médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Un movimiento de entrega de poderes completamente normal…Nada que no se haya visto antes en Soto la Marina…Un proceso que después de este se seguirá viendo en nuestro municipio…Así es la política y la función de gobierno…Como la vida misma…Unos llegan…Y otros se van…Malo eso de que algunos empleados se encariñen con un puesto municipal…Y malo de igual manera que quienes se aprestan a entrar, piensen que esto es eterno…Nada hay más pasajero en este mundo, que un cargo en la presidencia municipal…Algunos de los que ya están “amarrados” para ser funcionarios a partir del uno de octubre, ya antes saborearon las bondades de la nómina municipal…Incluso hay quienes tienen carrera política desde hace unos treinta años…Por lo que al menos tienen que saber que lo mejor es comportarse con modestia y con humildad…Claro que esto de pedirles modestia y humildad a algunos que van a entrar, sería como pedirle peras al olmo…No faltan los que tienen fama bien ganada de soberbios y prepotentes…Pero siempre hay tiempo para cambiar de comportamiento…Esperamos que el Dr. TOÑO MEDINA les exija buen trato ante la comunidad a todos sus funcionarios…Aunque hay algunos que no requieren de que el futuro alcalde se los pida…Pues se han sabido comportar de manera modesta ante la sociedad desde toda la vida… Igual de cierto es que el próximo alcalde a ver como mete orden dentro de su equipo de trabajo…En el tema político, el nuevo presidente municipal, tendrá que poner especial interés sobre el comportamiento de sus colaboradores cercanos…Digo esto porque con eso de que el próximo año habrá elecciones para gobernador, deberá de traer monitoreados de tiempo completo a quienes serán sus más cercanos…Igual de cierto es que el Dr. TOÑO se ha andando moviendo desde hace unos meses con diputados y senadores del PT y de MORENA en la Ciudad de México, para que en su momento lo apoyen con la aprobación de algunos proyectos de obras que tiene planeado realizar en nuestro municipio…Igual de cierto es que el famoso “Truco” CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS anda levantando muchos puntos en estas últimas fechas…Sus recorridos por algunos importantes municipios de Tamaulipas le están sirviendo para reafirmar compromisos de corte político con gentes del PAN…Pero sus tentáculos políticos, también se extienden hacia el interior de los demás partidos….Quienes en MORENA piensen que con la pura marca le ganarían al “Truco” si este fuera el candidato azul, se me hacen que andan equivocados…El “Truco” se les sabe de todas, pero todas…Claro que el boleto azul estatal todavía no se define…Como tampoco el de MORENA y el PRI…Solamente algunas franquicias electoreras, como por ejemplo, en Movimiento Ciudadano parece que ya se definieron, con el ex alcalde de Victoria ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ…La CNC sigue luciendo desolada en Soto la Marina…Como que dentro de las organizaciones emanadas del PRI siguen navegando en aguas de desánimo político…Pero tienen razón y es que el resultado electoral del pasado seis de junio, estuvo francamente patético para los candidatos de un partido que durante 70 años fue la principal marca política en nuestro país… Se escucha también en los corrillos políticos, que el DIF Municipal tendrá como Director al joven PEPE GUERRERO de la zona sur del municipio…Del Ejido El Esmeril, en concreto…Dicen…De igual manera, suena fuerte el nombre de RUBEN ELIZARRARÁS para la Coordinación de Protección Civil…Dicen…Y es que ahora no puede ser diferente a otras ocasiones…A la gente de Soto la Marina le gusta y apasiona el jugar con los nombre de quienes como esta vez, se aprestan a asumir el poder municipal…Nadie está seguro…Hasta ahora…Y es que en política los nombramientos se caen en ocasiones hasta faltando una hora para el cambio de poderes…Se dice que a partir ya de este próximo lunes algunas oficinas de la alcaldía empezarán a ser cerradas…Para abrirlas, claro está, cuando ya el nuevo alcalde asuma el mando en Soto la Marina…Por otro lado a partir del uno de octubre el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ con toda seguridad que va a darse cuenta una vez más, sobre el número y la calidad de amigos con los que seguirá contando…La política es una de las actividades más apasionantes que existen…Pero de igual manera, es una de las más ingratas…Cuando estás en el poder te alaban…No encuentran los zalameros profesionales en donde ponerte…Pero cuando dejas, el poder, es cuando realmente te das cuenta con quienes puedes seguir confiando…Existen en los diferentes niveles de la actividad política, quienes se dedican a realizar lo suyo y san se acabó…Pero también en política se tiene la existencia de los cortesanos profesionales…Para quienes la máxima que reza en ellos es la de “el rey ha muerto, que viva el rey”…Así es…Y así seguirá siendo…Por parte del equipo que se apresta a asumir el poder local se tiene que resaltar el papel que está realizando el Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA quien seguramente está destinado a ocupar la Secretaría del Ayuntamiento…El Lic. TOÑO SILVA se ha ganado el respeto y la confianza del presidente municipal electo, en base a trabajo y resultados…Este jueves termina el programa nacional denominado, “Septiembre Mes del Testamento” de acuerdo a lo que dio a conocer el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN en su calidad de titular de la Notaría 303 que está ubicada en plena zona centro de Soto la Marina…Este programa aplica importantes descuentos a quienes pongan en orden y legalicen tan importante documento…Solamente en septiembre…Mis respetos para el trabajo que desarrolla la Lic. ELBA HERNÁNDEZ TORRES en su taller ubicado aquí en Soto la Marina…El pasado lunes se celebró el día del artista plástico….Por ello es que nos dio mucho gusto que la Lic. ELBA tuviera a bien concedernos una entrevista dentro de su espacio de trabajo donde mostró a nuestros miles de seguidores los hermosos y profesionales trabajos que realiza…Desde la semana pasada aplica el nombramiento para la maestra SAN JUANITA CEPEDA RODRÍGUEZ como Supervisora en importante zona escolar de escuelas primarias del municipio de González…De igual manera, su esposo el maestro ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO encabezó una kermes muy mexicana en la Misión Cultural Rural del Ejido La Piedra y que está bajo su mando…Hubo un pequeño festival así como se compartieron los alimentos…Todo esto dentro de un marco y escenario mexicano cien por ciento…Y es que estamos en el mes patrio…El Lic. JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA como cada año, anda bien entrado en el tema de la llegada de la Antorcha Guadalupana a Soto la Marina el próximo 16 de octubre…Ya una vez que estén en Soto la Marina las santas imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego se coordinará con el padre de la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación, JOSÉ LUIS OBREGÓN MOLINA…Cabe resaltar que las dos imágenes han iniciado desde la catedral en la capital del país su peregrinar rumbo a la Catedral de San Patricio en la Ciudad de Nueva York…Los regidores plurinominales que van a formar parte del próximo cabildo de nuestro municipio son JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ del PAN, así como MARGARITA FLORES de Redes Sociales Progresistas…Un saludo para mi estimado amigo FLORENCIO ARELLANO VELÁZQUEZ…El buen LENCHO tuvo serios problemas de salud en días pasados…Esperamos que siga de manera óptima con su recuperación…La cual, hasta el momento va por buen camino…HUGO ARELLANO VILLARREAL se apresta a tomar protesta, como regidor, en el próximo cabildo municipal…Decían los viejos de antes, “entre más vives, más ves,”…Sin duda alguna que HUGO debe de estar más que agradecido con el de mero arriba…Le está brindando la oportunidad de su vida, para que desde ese puesto se pueda renovar en muchas cosas y generar otra imagen muy distinta a la que actualmente tiene, ante la gran mayoría de la sociedad marinense…HUGO ARELLANO entrará como regidor por Morena…Al fin mundo!…Esperamos que con este cargo de regidor ya se aplaque de andar en un partido, en otro y en otro…Hace 20 años se moría por el PRI en la campaña de su papá TEMO ARELLANO…Al paso de los años se dejó caer por el médico ABEL GÁMEZ en el PAN donde juraba lealtad…Y de repente se hizo Morenista…Hoy en día dice que los del PRI y los del PAN son unos corruptos…Aunque en tiempos del PRI se pudo hacer hasta de dos plazas en educación…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…