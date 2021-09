EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Con la rendición del tercer informe del alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ el pasado viernes 10 de agosto, se cierra prácticamente un capítulo más en el terreno de una administración local en nuestro municipio…El alcalde entregó por escrito su informe de labores al cabildo municipal, así como una copia de tan importante documento al representanta del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA que esta ocasión lo fue el Secretario de Pesca y Acuacultura, FRANCISCO GARZA DE YTA…La Sesión Solemne se realizó en la sala de juntas de la presidencia municipal… Y es que todos sabemos, que por la pandemia de la COVID no se pueden llevar a cabo eventos con mucha gente reunida en un solo espacio…Total, que con ese evento el médico ABEL prácticamente cerró las actividades de su administración…Y es que aunque seguirá pendiente en lo que tiene que ver con el desarrollo de su función, algunas dependencias del municipio empezarán a cerrar dentro de unos días más…Mientras tanto las acciones encaminadas al proceso de entrega recepción se siguen desarrollando en las diferentes oficinas que forman parte del organigrama local…Se puede ir tranquilo con su conciencia el alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ…Hizo cuanto estuvo en sus manos y al alcance de su presupuesto…Gestionó importantes obras para su municipio ante el gobernador del estado…Que faltaron cosas y acciones por realizar…De esto no se duda…Pero que dio solución a importantes necesidades que antes de su llegada al poder local se tenían, es igual de verdad…Que al final de su administración el médico ABEL tiene bien claro quienes le están siendo fieles y agradecidos hasta el último momento, debe de ser cierto…Como también, que en la soledad de su casa ha de estar haciendo un recuento desde el pasado seis de junio, respecto a quienes son sus verdaderos amigos…El médico ABEL es hombre de trabajo…De campo, principalmente…Y si el gobernador no lo llama para colaborar en algún cargo estatal, con toda seguridad que seguirá realizando su rutina de toda la vida…Como lo es la actividad en el sector ganadero que tanto le apasiona…Mientras que por otro lado el alcalde electo TOÑO MEDINA JASSO está supervisando de manera personal las acciones de entrega-recepción en donde lo apoyan seis ciudadanos de toda su confianza…Apoyado entre otros, por quien fuera su Coordinador General de Campaña, TOÑO SILVA MEDINA…Por cierto TOÑO SILVA va en caballo de hacienda, rumbo a la secretaría del ayuntamiento a partir del uno de octubre…Sin la menor de las dudas que el joven alcalde electo tiene un mundo de compromisos con la gente de Soto la Marina, así de grande…Y es que por lógica a mayor cantidad de votos obtenidos, es más grande la responsabilidad adquirida por un gobernante, sea del nivel que éste sea…El próximo alcalde de Soto la Marina se reunió la semana pasada con miembros del Club de Caza y Pesca “Tamatán” de Ciudad Victoria, así como con los del Club “Forajidos” de aquí de Soto la Marina…El Club Tamatán quiere realizar un Torneo Internacional de Pesca el mes de noviembre y para ello se reunieron con el Dr. TOÑO MEDINA quien les manifestó su respaldo para la realización de tan importante evento…Como el tema de este torneo es para noviembre es que le corrieron la invitación al alcalde electo, quien para esas fechas ya estará fungiendo como jefe de la comuna…Interesante la entrevista que le pude realizar a mi estimado amigo JUAN GUILLERMO RUBIO GÓMORA el pasado miércoles…JUAN GUILLERMO es un apasionado del acontecer histórico de nuestro municipio…Y vaya que nos dimos gusto escuchando importantes pasajes de hechos ocurridos en Soto la Marina durante la época de la independencia de nuestro país, sobre todo…La entrevista completa la pueden disfrutar en nuestra página electrónica de EL REDACTOR DE SOTO LA MARINA…Al abordar la futurología en los cafés y grupos de amigos de aquí de Soto la Marina, salen a colación algunos nombres de probables próximos funcionarios y se dice que el primo LUIS INFANTE GARCIA va al COPLADEM, que es el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal…Sin la menor de las dudas que el pariente LUIS INFANTE es uno de los cuadros muy cercanos al entorno político de la familia MEDINA…Aunque lo de este cargo, es por ahora, un simple rumor…Aunque de igual forma donde manden al primo LUIS INFANTE y sea el cargo que sea, es evidente por demás, que tiene la cercanía y la confianza necesarias con el Dr. TOÑO MEDINA para ser un funcionario con amplio margen de acción, en la próxima administración local…Y es que en ocasiones, más que el cargo, la importancia de la cercanía con el gobernante en turno es lo que permite un mayor margen de acción, en el desempeño de su responsabilidad…El buen amigo RENE GALVÁN quien se desempeña como Oficial del Registro Civil en Soto la Marina se expresó muy satisfecho porque su amiga MARIELA LOPEZ SOSA tomó protesta como diputada federal por Tamaulipas, mediante la vía de representación proporcional…La amistad de RENÉ GALVÁN con la ahora legisladora federal del PAN se remonta a los tiempos en que ella se desempeñaba como Directora Estatal del Registro Civil…Desde entonces tienen y además mantienen una excelente relación de carácter política y personal…Mientras tanto, el líder del Partido Verde en Soto la Marina TOÑO HINOJOSA de manera congruente con el instituto político que preside, llevó a cabo una jornada de limpieza en el río del Poblado Tampiquito..Lo acompañaron algunos integrantes del comité directivo municipal a su cargo…Pues me comentan que es un hecho que la empresa de televisión de Cable, de Soto la Marina, habrá de terminar sus servicios en estos próximos días…Quien sabe cuáles sean las razones de que esté por cerrar…Lo que sí es un hecho es que la señal que le están proporcionando a sus clientes de esta localidad, es de una pésima calidad…Canales que no se ven…Otros cuya señal es borrosa, por demás…En fin…Aquí lo más lamentable es la pérdida de empleos que está generando…Pocos o muchos, pero empleos al final de las cosas…Pues me reportan que LUIS ACOSTA se encuentra más que amarrado para la Dirección Municipal de Bienestar a partir del uno de octubre…LUIS ACOSTA fue funcionario estatal hasta hace pocos meses…Pero ante su salida de Bienestar del estado se sumó al poco tiempo a la campaña del PT-MORENA en donde hizo los puntos y los méritos necesarios para ser considerado ahora para éste que es uno de los más importantes cargos en el organigrama municipal…Así se escucha…Pero como siempre lo he dejado plasmado, en mis colaboraciones…La última palabra, en este sentido, la tiene el próximo alcalde TOÑO MEDINA JASSO…Estamos en el Mes del Testamento y esa razón el Notario GASPAR ARELLANO GALVÁN está invitando a que las personas pongan en orden lo de sus herencias…No es necesario estar enfermos para poner en orden, esta tan importante documentación…Y es que los problemas más fuertes que se viven en las familias es porque en ocasiones cuando el propietario fallece no dejó testamento…Y por ahí se han visto cientos de casos en los que los familiares llevan a cabo pleitos de grandes magnitudes que terminan por romper las relaciones entre ellos…Aparte nos comentó el fedatario marínense que en este mes de septiembre se aplican importantes descuentos en el trámite de testamentos…Ante la inminente terminación de la actual administración local es imposible no ver algunos rostros ya desde ahora con signos de tristeza y hasta de nostalgia…Es normal…Con todo y que al final de cada administración abundan quienes dicen que “qué bueno que esto ya se termina para dedicarme de lleno a mis cosas” y otros comentarios más…La realidad es que quien tiene un trabajo en la presidencia municipal, se siente con cierta tranquilidad, porqué se cuenta con un sueldo que aunque no sea en ocasiones muy atractivo….De todos modos es algo seguro…Llueve, truene e relampagueé, el “chivo” está seguro…Que tampoco es como para que nadie se encariñe con una nómina municipal, es igual de cierto…Y es que los empleos de la alcaldía, tienen pronto registro de caducidad…Son de tres años…Aunque hay casos que duran un poco más…Pero no dejan de ser “empleos temporales”, por así decirlo…Pero rostros tristes, ante el umbral del término de una administración local, siempre los hemos visto…Para nada son privativos del presente gobierno local…Igual de cierto es que en la danza de nombres para la próxima administración, se escucha fuerte que ALDO ARELLANO CORTINA está “palomeado” para ser el titular de la Oficina de Transparencia…Este es el cargo que tiene actualmente WILBERT HERNÁNDEZ CASTILLO…También se comenta que MOISES CASTELLANOS se prepara para recibir la Coordinación de Educación en el próximo ayuntamiento local…Aunque les repito…Son rumores…La verdad es la que trae en mente, el alcalde electo TOÑO MEDINA…También es verdad que en la campaña estatal del próximo año vamos a ver algunas novedades políticas…Cuadros locales que hasta hoy, dicen no querer saber nada del PAN los vamos a ver con las banderas azules en todo lo alto, si el truco CÉSAR VERÁSTEGUI resulta ser el abanderado de Acción Nacional al gobierno de Tamaulipas…Apostamos?…Lo cierto es que a nivel local los tentáculos políticos del Secretario General de Gobierno están diseminados hacia el interior de la mayor parte de los partidos políticos…El “Truco” es en política lo que llamamos un verdadero “pulpo” al que se le ha permitido por el alto mando, estirar sus tentáculos, por la mayor parte de los partidos en Tamaulipas…Incluido por supuesto su partido de origen el PAN…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…