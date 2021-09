Realizan la UAT y el IMCP-Victoria Semana de la Contaduría 2021

Ciudad Victoria, Tam.; 7 de septiembre de 2021.- La Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) de Ciudad Victoria realizan la Semana de la Contaduría 2021, “Creando valor más allá de los números”.

El evento, que se transmite por las distintas plataformas virtuales, fue inaugurado a distancia por el Rector, Ing. José Andrés Suárez Fernández, quien resaltó la importancia de la profesión de la contaduría y su vinculación con la sociedad, luego de subrayar que este rubro representa para la UAT uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad.

El acto de apertura tuvo como sede presencial el auditorio de la FCAV, con la asistencia del Dr. José Antonio Serna Hinojosa, Director de este plantel universitario, y del C. P. Carlos Armando Orozco López, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria; y a distancia, el C. P. Alfredo Esquivel Boeta, Presidente del IMCP Zona Noreste, quien fue el primer ponente del evento académico.

Mediante un videomensaje, el Rector Suárez Fernández felicitó al gremio de contadores públicos por hacer sinergia con la Universidad para realizar este tipo de actividades e impulsar la educación continua y la actualización a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia.

También destacó la trayectoria de la Facultad de Comercio Victoria, y dijo que esta es un referente de la calidad académica y la de los egresados.

En la ceremonia, el titular del colegio victorense de contadores públicos, Carlos Armando Orozco López, reconoció el papel que desempeñan las escuelas y facultades de contaduría en el proceso de formación y generación del conocimiento. Por su parte, el C. P. Alfredo Esquivel Boeta expresó su agradecimiento al Rector Suárez Fernández por el apoyo de la UAT en estas actividades de vinculación.

En este marco, las autoridades hicieron entrega de reconocimientos que otorgaron la FCAV y el Colegio de Contadores al Dr. Jesús Delgado Rivas por su trayectoria docente, así como a los jóvenes José Martín Lara Valdez y Eduardo Cantú Martínez como alumnos distinguidos por su alto promedio durante los períodos Otoño 2020 y Primavera 2021, respectivamente.

Las conferencias se desarrollan del 6 al 10 de septiembre, a las seis de la tarde, por Facebook Live de la Facultad de Comercio y Administración Victoria. La primera de ellas estuvo a cargo del C. P. Alfredo Esquivel Boeta, quien impartió el tema “La reforma fiscal que México necesita”.

De acuerdo con el programa, el martes 7 participa el Dr. David Noel Ramírez Padilla, Rector emérito del Tecnológico de Monterrey; el miércoles 8, el C. P. Héctor Amaya Estrella, Vicepresidente Fiscal del IMCP; el jueves 9, la C. P. María de Lourdes Arteaga Reyna, Secretaria de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, y el viernes 10 de septiembre, la C. P. Diamantina Perales Flores, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del IMCP.