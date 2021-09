Positivos resultados arroja el trabajo de César Augusto Verástegui Ostos como Secretario General del Gobierno de Tamaulipas

Es un hecho que durante la actual administración Estatal la fórmula del Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui para dar soluciones concretas a los problemas sociales, ha sido el diálogo y la gestión. Los buenos resultados, han dirigido hacia él los reflectores del 2022

En el cumplimiento de sus funciones, Verástegui Ostos ha fortalecido proyectos y acciones conjuntas con los diferentes sectores productivos, algo que le están reconociendo públicamente de diferentes ángulos de la entidad

Las acciones de la Secretaría General de Gobierno, al momento de conciliar, acordar y resolver la problemática de la entidad, siempre ha sido pensando en que cada solución y cada acuerdo, permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Una de las características que han hecho diferente la gestión del “Truco” Verástegui como Secretario General de Gobierno, es que siempre está abierto al diálogo, dejando fuera las confrontaciones inútiles; visto hacia atrás y viendo al futuro, es una semilla que está a punto de cosechar en el 2022

Los oficios de César Augusto Verástegui Ostos, su trabajo, sus resultados, están dando frutos en estos tiempos cuando aún no hay nada escrito para nadie sobre la sucesión gubernamental, el Secretario General de Gobierno está recibiendo innumerables muestras de apoyo, no sólo del panismo tamaulipeco, sino de personajes de otros partidos, como ex candidatos de MC y PES de Altamira y del sur de la entidad como Jordy Bazaldúa, Arturo Puente, Rosario Alva, Ernesto de la Portilla, Ana Cortés y Juan Fernández

Alcaldes de diferentes municipios han estado acudiendo a las oficinas del Secretario General de Gobierno, César Verástegui a fin de gestionar recursos para mejoras en sus comunidades, tal es el caso de la alcaldesa Marisela Rodriguez de Bustamante.

Con el propósito de fortalecer la relación de los nuevos gobiernos municipales con la administración estatal, alcaldes electos de municipios como San Fernando y Gómez Farías, visitaron al Secretario General de Gobierno, César Verástegui a fin de exponerle sus planes de trabajo en beneficio de sus respectivas comunidades.